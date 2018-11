A PSG elvette a Pick Szeged veretlenségét a kézilabda-BL-ben

A MOL-Pick Szeged idegenben 33-31-re kikapott a Paris Saint-Germaintől a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában, így a magyar bajnok elveszítette hibátlan mérlegét a sorozatban.

Öt forduló után mindössze két száz százalékos csapat maradt a BL-ben: az évek óta a végső győzelemre hajtó, valóságos világválogatott Paris Saint-Germain, illetve a magyar bajnok MOL-Pick Szeged, amely már legyőzte a tavalyi ezüstérmes Nantes-ot, a mindig veszélyes PPD Zagrebet, valamint a félelmetes német Flensburgot, az első kettőt ráadásul idegenben.

A PSG edzője, Raúl González – aki a Valladolidban a Tisza-partiak mesterének, Juan Carlos Pastornak volt a játékosa – nem számíthatott a műtét után lábadozó Nikola Karabaticra, de a Mikkel Hansen, Remili, Sagosen átlövősor így sem tűnt gyengének, ráadásul még kiegészült az Abalo képviselte légierővel, és a hibázni szinte képtelen Uwe Gensheimerrel.

Bombaerős hetes:

Voici les 7 parisiens qui vont débuter lors de #PSGSZE ! Coup d'envoi dans 10 minutes ! pic.twitter.com/BY9UZa8vij — PSG Handball (@psghand) November 4, 2018

A Szeged viszont idén egyelőre megállíthatatlannak tűnik! A kapuban Marin Sego világklasszis formában véd hetek óta, de ugyanilyen formában játszik az átlövő Bodó Richárd, valamint a PSG által is kerülgetett beállós, Bánhidi Bence is. Pastor mester két honfitársával, Jorge Maquedával és Joan Canellasszal, valamint a visszatérő Dean Bombaccal most már olyan keretet rakott össze, amelyet egyetlen csapat sem becsülhet le.

De ez sem rossz éppen:

A két csapat utoljára a 2016-17-es BL-kiírás negyeddöntőjében találkozott utoljára, akkor Szegeden 30-27-re nyertek a franciák Párizsban viszont 30-30-as döntetlen született. A meccs fontosságát jelzi, hogy a PSG focicsapatának ultrái is tiszteletüket tették a csarnokban.

Canellas átlövésével, majd Blazevic labdaszerzése után Sostaric góljával a Szegedé volt az első szúrás, és Sagosen szépítő góljára is a horvát szélső válaszolt. Öt perc alatt csak egy gólig jutott a PSG, és még Gensheimert is sikerült hibára kényszeríteni, majd Abalo ziccerét fogta meg Sego, akinek Sagosen lőtte a második hazai gólt, majd' hét és fél perc elteltével (2-3). A norvég volt az is, aki kiegyenlített, majd Remili lőtt fejbe Segót közvetlen közelről, így a horvát kapusról kipattanó labdát hiába lőtték be a franciák, nem adták meg. Arra viszont ügyelni kellett, hogy ne adjon esélyt a franciáknak a lerohanásra.

Hogy még kellemesebb legyen az élet, Mikkel Hansen is fejbe lőtte Segót, Blazevicet pedig kiküldték két percre, de egy szép figura végén Jonas Källman lőtt gólt a beálló helyéről. Bodó Richárd is meglőtte a maga első gólját. Källman kiállítása után Gensheimer góljával a 17. percben először vezetett a PSG (7-6). A Pick 1-2-vel lehozta az újabb emberhátrányt, de egyre nehezebben ment a felállt fal elleni gólszerzés, Remili góljával pedig először vezetett kettővel a Párizs (9-7), Juan Carlos Pastor azonnal időt is kért, és nem tették ki a szegedi fiúk az ablakba, amit az első fél percben kaptak.

Corrales valósággal megbabonázta a szegedi lövőket, miközben odaát Mikkel Hansen és Sagosen is betalált, és már négy góllal vezetett a PSG, amikor Bodó megtörte végre a magyar bajnok hatperces gólcsendjét. Canellas kiállítása a legrosszabbkor jött, Bodó harmadik góljára, pedig Mikkel Hansen és Henrik Toft-Hansen sokadik alkalommal adta el ugyanazt a figurát.

Sego hosszú idő után bemutatott újabb bravúrja és Bombac első gólja kicsit megfékezte a franciák száguldását (13-10). Sostaric lőtt fantasztikus gólt Bodó légpasszából, Remili pedig megtette azt a szívességet, hogy a nyakánál fogva rántotta le Bombacot, így a félidőt emberelőnyben fejezhette be a Pick, és Sigurmannsson hetesével fel is jött egy gólra, majd Stepancic gólja után Bánhidi is megszerezte az első gólját. A szegedi beálló nem élete legkönnyebb harminc percén volt túl, Viran Morros és Luca Karabatic a levegőt is elszívta előle.

Tessék lapozni, ott a stat!

Half-time in three simultaneous #veluxehfcl clashes and all three home sides have the edge over their opponents While @RKMetalurg and @RKCPL look comfortable, @psghand have the narrowest edge vs @pickhandballpic.twitter.com/VgZ31ldE6F — EHF Champions League (@ehfcl) November 4, 2018

Jól kezdődött a második félidő, mert Bodó ötödik góljával kiegyenlített a Pick, és, ha arra gondoltunk, hogy Veszprémben a második félidőben törte meg a nagy riválist a Szeged, akkor volt okunk a bizakodásra. Sander Sagosen azonban tarthatatlan volt, a norvég sorozatban lőtte a gólokat, és a 35. percben már az ötödiket lőtte, ahogy Uwe Gensheimer is. Szegedi oldalon viszont kétszer is betalált a Párizsban legutóbb nyolc gólig jutó Balogh Zsolt, Bombac találatával pedig 6-5 után először vezetett újra a Pick a 38. percben (19-20).

Kounkoud kiállításának két percét 2-1-re nyerte a Szeged, de hiába sikerült megfogni a párizsi beállókat és szélsőket, középről szórták a bombákat a franciák, ha éppen nem labdavesztésekből vezetett villámgyors, rendre góllal végződő támadásokat a PSG. A magyar bajnoknak egy ideig mindenre volt válasza, így csak az 50. percre tudott nagyobb előnyt összehozni a hazai csapat (29-26).

Szegedi időkérés után előbb hazai, majd vendég gól következett, majd öt perccel a vége előtt Mikkel Hansen góljával először vezetett öt góllal a PSG, és eldőlni látszott a mérkőzés (32-27). A Szeged azonban három gólt lőtt zsinórban, és, amikor a mínusz egyért támadott Sagosen ügyesen állt be Bombac elé, a bírók pedig be is fújták a megadható belemenést. Egy labdaszerzés után Pastor még időt kért, Zsitnyikov gólt lőtt, de az utolsó másodperceket megölte a PSG, ráadásul Remili még lőtt is egy gólt, így végül két góllal nyerte a francia sztárcsapat, és ők maradtak veretlenek a Bajnokok Ligájában.

Eredmény, BL, csoportkör, 6. forduló:

PSG Handball–MOL-Pick Szeged 33-31 (15-14)

a Szeged góllövői: Bodó 7, Sostaric 5, Balogh 4, Bánhidi 3, Maqueda 3, Sigurmannsson 3, Bombac 2, Källman 2, Canellas 1, Zsitnyikov 1

"Jó lett volna legalább egy pontot elcsípni, de nem tudtuk végigvinni a lerohanásokat és nem tudtunk több könnyű gólt lőni. A franciáknak olyan keretük van, hogy hatvan percen át bírták ugyanazt az iramot, szinte el sem fáradtak, mi pedig a hajrában öt-hat percig nem tudtunk gólt lőni, amit persze kihasználtak. Egy kicsit azért csalódottak vagyunk" – mondta a Sport TV-nek Bodó Richárd a lefújás után.