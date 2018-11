Veretlenek csatája: PSG-Szeged a kézilabda Bajnokok Ligájában

A csoportkörben öt forduló után már csak két csapat rendelkezik százszázalékos mutatóval: a vasárnapi, párizsi rangadó két résztvevője, a Paris Saint-Germain és a MOL-Pick Szeged.

Eddig négyszer találkoztak egymással: 1997-ben az azóta megszűnt City Kupában a nyolcaddöntő első meccsét a PSG nyerte 24-19-re, a visszavágót viszont a Szeged 26-19-re. Tavaly áprilisban a BL negyeddöntőjében a PSG három góllal győzött Szegeden, így a döntetlennel zárult hazai visszavágó után továbbjutást ünnepelhetett.

"Kemény csatát várok, és ezt a taktikára értem, mert a francia együttesnek kiváló edzője van, évekig dolgoztam én is Raul Gonzálezzel. Biztos vagyok benne, hogy Juan Carlos Pastorhoz hasonlóan ő is alaposan felkészíti majd a csapatát, de mi is mindent tudunk majd a PSG-ről" - nyilatkozta Joan Canellas, a magyar bajnok szegediek spanyol irányítója.

A párizsiaknál a lábműtét után gyógyuló Nikola Karabatic biztosan nem játszhat, de Mikkel Hansen, Sander Sagosen és Kim Ekdahl du Rietz személyében minőségi helyettesek állnak a szakmai stáb rendelkezésére.

"Biztos, hogy jó mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapat kiváló formában van, annyi különbséggel, hogy a PSG felé ez valamivel jobban elvárás, mint nálunk. Nagyon nehéz Párizsban nyerni, de ha van valamikor erre esély, az a mostani lehet. Szeretnénk ki-ki meccset játszani, egy döntetlen körüli eredménnyel, amiben az is benne van, hogy megnyerjük. Úgy érzem, hogy a végjátékban dől el a meccs – ha ez összejön, az számunkra az eredménytől függetlenül nagy dolog lesz. Álljon bármi a tabellán, Párizsban még mindig a Párizs az esélyes, ezért nekünk felszabadultan kell játszanunk, és a lényeg az, hogy azt a szintet, amit eddig hoztunk a szezonban, próbáljuk tartani. Hogy ez elég lesz-e a győzelemhez holnap, azt nem tudom" – olvasható Balogh Zsolt nyilaktozata a szegediek oldalán.

"A védekezés és a lerohanás lesz a kulcs a meccsen – tette hozzá Pastor. – A franciák dinamikusak, de nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a másik csapat is tempót diktáljon. Fontos, hogy ne legyen labdaveszítésünk, a támadásokat lövéssel kell befejeznünk. Minimum az a szint kell, amit Veszprémben nyújtottunk, de ennél talán még több is."

Az európai szövetség rendszeresen közzéteszi erősorrendjét, amelyben a PSG a harmadik, a Szeged a nyolcadik volt az idény rajtja előtt. Öt fordulót követően a PSG a második, a Szeged a harmadik.

A PSG-Szeged összecsapás vasárnap 17.00 órakor kezdődik majd.

A nőknél a Ferencváros lesz érdekelt vasárnap. A zöld-fehérek Ferencváros október 21-én a sérült Szikora Melinda, Djurdjina Malovic, Danick Snelder és Bobana Klikovac nélkül is legyőzte (28-25) idegenben a német Bietigheimet, így a vasárnapi, érdi mérkőzésen is esélyesnek számítanak.