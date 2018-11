Az útlevelekkel is játszó Fenerbahce tornyosul a Sopron Basket előtt

Most tényleg nem szabad a múlttal foglalkozni, annak ellenére, hogy a női kosárlabda Euroliga 2017-18-as szezonjának legkatartikusabb győzelmét éppen ott aratta a Sopron Basket, ahol szerdán délután (kezdés: 17.30) újra pályára lép a kontinens legrangosabb kupasorozatában. Isztambulban, a török Fenerbahce ellen csak extra jó teljesítménnyel lehet nyerni, amelyre kevesen képesek az EL 15 csapatából. A Sopron Basket azonban igen - ebben bízik minden magyar kosárlabda-szurkoló.

Munkatársunk helyszíni jelentése Isztambulból.

A játékosoknak tehát előre kell nézniük, mi azonban egy bekezdés erejéig megtehetjük, hogy visszaidézzük a márciusi csodát. A tavalyi kiírás negyeddöntőjében ugyanez a két csapat feszült egymásnak, a két győzelemig tartó pároscsatában. Előzetesen mindenki (még a Sopron edzője, Roberto Iniguez is) a Fenert tartotta esélyesnek. Amikor a törökök az első mérkőzésen elvették a Sopron pályaelőnyét, rengetegen legyintettek, kár volt, mert a csodát ezután írták a magyar csapat játékosai. Előbb Isztambulban győztek, kiharcolva ezzel a harmadik meccs lehetőségét, majd a mindent eldöntő ütközetben tényleg katartikus élményt okoztak, mert álomjátékkal söpörték el a Fenert és jutottak be a Final Fourba.

Emlékeztető Női kosárlabda Euroliga, 2017-18, negyeddöntő.

1. mérkőzés: Sopron Basket - Fenerbahce 55-60

2. mérkőzés: Fenerbahce - Sopron Basket 72-78

3. mérkőzés: Sopron - Fenerbahce 67-46 Női kosárlabda Euroliga, 2017-18, negyeddöntő.1. mérkőzés: Sopron Basket - Fenerbahce 55-602. mérkőzés: Fenerbahce - Sopron Basket 72-783. mérkőzés: Sopron - Fenerbahce 67-46

Ennyit a múltról, most jöjjön a jelen. A Sopron két hete Franciaországban a Carolo ellen zakóval kezdte az idei EL-szezont (a franciák 80-74-re nyertek), akkor ezt a vereséget váratlannak neveztük. A pofonfa rázása ezzel be is fejeződött, mert azóta a magyar bajnokcsapat visszatért a tavalyi útra. Előbb a hazai bajnokságban idegenben intézte el legnagyobb riválisát, a Szekszárdot, majd az Euroliga második fordulójában látványos meccsen verte meg Sopronban a görög Olimpiakoszt 85-69-re.

Ennek a meccsnek a legnagyobb értéke - túl persze a győzelmen - az erős soproni támadójáték, a 85 dobott pont és az volt, hogy a kezdőcsapaton túl a kispadról meccsbe érkezők 32 pontot szorgoskodtak össze. Továbbá: Határ Bernadett és Dubei Debóra egyértelműen Euroliga-játékossá vált. A tavalyi szezonban ők még csak perceket kaptak egy ilyen meccsen, az Olimpiakosz ellen Határ 28, Dubei pedig 19 percet játszott.

Játékperceket tekintve minőségi előrelépés ez, egyszersmind válasz azoknak a fanyalgóknak, akik még mindig ott tartanak, hogy miért nem játszanak többet a magyarok a Sopronban. Ezt a szintet ennek a két lánynak el kellett érnie, ehhez egy év Iniguez-féle edzések kellettek, meg az, hogy ők is akarják mindezt. Mindenesetre a közelgő válogatott mérkőzések (Albánia és Oroszország ellen idegenben Eb-selejtezőt játszunk november 17-én és 21-én) nem kell fájjon a szövetségi kapitány, Székely Norbert feje, ha a soproni játékosokra gondol.

A Fener ugyanúgy 1/1-es mutatóval áll a B-csoportban, mint a Sopron. Ők az első fordulóban Pireuszban nyertek, majd egy újabb idegenbeli fellépésük során hosszabbítás után 88-82-re kaptak ki Spanyolországban. A törökök kerete nem gyenge, erősebb is lehetne, azonban egy különleges és a szabályok adta lehetőségen belül kihasznált taktikázás miatt mégsem annyira erős, mint lehetne. Nem értik? Próbálom elmondani.

Különleges játék az útlevelekkel

Az amerikai Bia Hartley és honfitársa, Kiah Stokes nevét hiába kerestük eddig a Fener összeállításában az Euroliga meccsein és a szerdai Sopron elleni összecsapáson sem lesznek még a csapatban. Az ő játékengedélyüket nem kérte ki a sorozatra a Fener - eddig. Ugyanis, ha a válogatott szünet után teszik ezt meg, akkor Stokes - lévén, van török útlevele is - török státuszú játékosként szerepelhetne, Hartley - lévén, van francia útlevele is - francia státuszú játékosként szerepelhetne. Ez azért fontos, mert így a Fener az amerikai-amerikai Plum mellett egy helyet fenntarthat magának, hogy menet közben igazoljon egy nem európai státuszú (állampolgárságú) játékost. Ez nagy előny, ugyanakkor a FIBA alkotta speciális (és nem biztos, hogy teljesen érthető) szabályai miatt meg kellett várni a válogatott szünetet, azaz a Fener az első három körben a két amerikait (Hartley-t és Stokes-t) nem tehette be. Ez a Sopron szempontjából nem feltétlenül baj, mert velük még erősebb lenne a mai ellenfél - bár az így sem gyenge. A fejcsóválóknak meg annyit, hogy ezt az útleveles játékot minden csapat kihasználhatja, mert szabályos. Az már más kérdés, hogy mennyire szükséges, de ne okvetetlenkedjünk, a FIBA így döntött és kész.

A Fener ellen tehát extra teljesítményre lesz szükség, ha ez jön, akkor meg lehet ismételni a márciusi produkciót, amely után a törökök edzőt is cseréltek - naná, ők a Final Fourba készültek. A két együttes amúgy eddig 18 alkalommal játszott egymással, sok újat most sem fognak tudni nyújtani a másiknak. A hangulatról annyit, hogy bár a Fener férficsapata egy 20 ezres csarnokban játssza a mérkőzéseit, a nők az ugyanabban az épületben elhelyezkedő kis teremben csapnak majd össze. Ez sem feltétlenül baj a Sopronnak. A Fener a török bajnokságban már beszedett egy vereséget (Adanában kaptak ki), a Sopron ebben a tekintetben makulátlan - minden magyar bajnoikit megnyert a zöld-sárga alakulat.

Hogy aztán a szerda esti (17.30) Euroliga-meccset is behúzzák-e Fegyvernekyék, az nagy kérdés, de az biztos, hogy az Origo a helyszínről számol majd be az eseményekről. A B-csoportban amúgy az eddig 100 százalékos orosz Kurszk a nyeretlen Olimpiakosz otthonába megy, a törökországi Hatay-ban megeleptésgyőzelmet arató és a selejtezőből feljutó TTT Riga a Salamancát fogadja. A francia Carolo a török Hatay ellen játszik odahaza.