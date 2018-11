Két szövetségi kapitánya lesz a férfi kézilabda-válogatottnak

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége szerdai ülésén a januári világbajnokság végéig az eddig megbízott kapitányként dolgozó Csoknyai Istvánt és a Grundfos Tatabánya vezetőedzőjét, Vladan Maticsot nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának. Kocsis Máté, az MKSZ elnöke hangsúlyozta, hogy ez a szerződés csak átmeneti állapot, valójában hosszú távon számítanak a férfi szakág két legjobb magyar klubedzőjének munkájára.

A szerda reggeli hír, délutánra hivatalossá vált: a jövőben Csoknyai István és Vladan Matics tölti be a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztját. A korábban a francia és a svéd válogatottnál is bevált rendszerben a Balatonfüred (Csoknyai) és a Tatabánya (Matics) klubedzőjeként dolgozó szakemberek azonos státuszban, azonos felelősség mellett láthatják el a munkát. Ljubomir Vranjes menesztése óta Csoknyai István egyedül töltötte be a posztot, de megbízatása egészen a mai napig csak a válogatott első két, Szlovákia és Olaszország elleni (a mieink mindkét találkozót 30-22-re nyerték meg) találkozókra szólt.

"A szövetség elnöksége meghozta a döntést, hogy az októberben kinevezett Csoknyai István mellé egyenrangú partnerként felkérte Vladan Maticsot is szövetségi kapitánynak. A szövetség a magyar szakemberek mellett tette le a voksát, jelesül a férfi bajnokság két legsikeresebb magyar edzőjét felkérve" – mondta el Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke.

Az elnök elmondta, ezúttal komolyan vették, hogy a kapitánynak életvitelszerűen kell Magyarországon élnie. Maticsról külön is hangsúlyozta, hogy a jugoszláv születésű szakembere tíz éve él, lélegzik együtt a magyar kézilabdával.

A jelenlegi megállapodás a januári világbajnokságig szól, de Kocsis Máté leszögezte, hogy ez csak átmeneti állapot, mert hosszú távon számolnak a két kapitány munkájával. A szövetség elnöke elmondta, a világbajnokságon a legjobb nyolc közé kerülés a cél, és ez a nemzetközi erőviszonyokat ismerve, reális célkitűzés.

Arról, hogy miért edzőpárban, mellérendeltségi viszonyban került a két szakember a válogatott élére, Marosi László, a szövetség szakmai igazgatója elmondta, hogy jelenleg két rendszerben dolgoznak válogatottak: vagy az alá-fölé rendeltségi viszonyban dolgozó edző, másodedző kettőssel, vagy a franciák és a svédek által sikeresen működtetett páros felállásban. Marosi emlékeztetett, hogy pár éve a női válogatottat is két klubedző – Elek Gábor és Ambros Martin – vezette sikerre egy Európa-bajnoki selejtezőn.

"Ahogy azt már egy hónapja is elmondtam, óriási megtiszteltetés a felkérés. Én már belekóstolhattam a válogatott életébe, tisztában vagyok vele, hogy mennyi remek játékossal dolgozhatunk együtt. Jól ismerjük egymást, hiszen hétről hétre, úgymond egymás ellen dolgozunk, miközben már együtt is volt szerencsénk dolgozni. Ismerjük egymásnak még a lélegzetét is" - mondta el Csoknyai.

Nagy munka vár ránk a világbajnokságon, és óva intenék mindenkit, aki első látásra úgy gondolja, hogy könnyű csoportba kerültünk. A legfontosabb, hogy a csoportból továbbjussunk, aztán a középdöntőben majd meglátjuk, milyen csapatok jönnek szembe, de a legfontosabb cél valóban az, hogy kijussunk Tokióba."

"Nagy megtiszteltetés a kinevezés, hiszen minden edző számára a karrierje csúcsát jelenti ez a munka. Tíz évvel ezelőttihez képest mi rutinosabbak lettünk, a szövetség részéről pedig ezúttal egy sokkal erősebb, komolyabb támogatást érzünk.

Próbáljunk meg szerények maradni, és minden ellenfelet komolyan venni! Az első, argentinok elleni mérkőzésre is úgy kell készülnünk, mintha a franciák ellen meccselnénk" – mondta Vladan Matic, emlékeztetve a jelenlévőket, hogy a magyar válogatottnak egyelőre egyetlen vb-érme van 1986-ból, azaz vannak nálunk jobb csapatok a mezőnyben.

A csapat előtt álló fiatalításról szólva, Csoknyai István elmondta, egy ilyen fontos világbajnokság előtt nagy hiba lenne, ha meggondolatlanul belevágnánk egy ilyen munkába. "Hiba lenne azokat a rutinos játékosokat, Ilyés Ferencet vagy Nagy Lászlót most elengedni, akik visszatértek és komoly segítségére voltak a csapatnak." A kapitány ugyanakkor azt is elmondta, hogy figyelik, követik a fiatal játékosok fejlődését, akik közül többen is bekerülhetnek a szakvezetők noteszébe.

"A külföldön játszókkal - Ligetvári Patrikkal, Császár Gáborral, Faluvégi Rudolffal, Bartók Donáttal - is fel kell vennünk a kapcsolatot. Egyelőre úgy látom, hogy mindenkire számíthatunk, senki nem néz ránk furcsán az öltözőben."

Csoknyai elmondta, először egy 28 fős keretet fognak kijelölni, amit fokozatosan szűkítenek le 16 játékosra a világbajnokság startjára.

A január 10-én kezdődő dán, német közös rendezésű világbajnokságra azonban már ketten fogják felkészíteni a csapatot. Az olimpiai kvalifikációs tornáról a világbajnok egyenes ágon juthat ki a 2020-as tokiói olimpiára, míg a 2-7. helyezettek olimpiai selejtezőre mehetnek.

A kapitányokról dióhéjban

Az 54 éves Csoknyai István a Dunaújváros (1983-90), a Honvéd Szondi SE (1985-86 kölcsönben), majd 1990-től tizenöt éven át a Fotex Veszprém játékosa volt. 2002-ben tagja volt a Bajnokok Ligája döntőjében a Magdeburggal szemben alulmaradó csapatnak. A válogatottban 170 alkalommal szerepelt 1991 és 2004 között. 2005-ben 40 évesen, 12-szeres bajnokként vonult vissza. Ezt követően 2014-ig a veszprémi csapat másodedzője, illetve 2009-10 között a férfi válogatott szövetségi kapitánya volt. 2014 óta az élvonalban szereplő Balatonfüred vezetőedezője.

A 48 éves Vladan Matics az akkori jugoszláviai (ma szerbiai) Szabácson született, ott is kezdett el kézilabdázni, majd megjárta a két nagy fővárosi klubot, előbb a Crvena zvezda, majd a Partizan Beograd játékosa volt. 2001-ben, 31 évesen, kétszeres vb-bronzérmesként (1999, 2001) igazolt a Pick Szegedhez, ahol 2006-ig sorozatban öt bajnoki ezüstérmet szerzett, utolsó évében pedig megnyerte a Tisza-partiakkal a Magyar Kupát. Visszavonulása után rögtön a Szeged edzője lett, és első évében azonnal bajnok lett a csapattal, megelőzve a nagy rivális Veszprémet. 2009-től sorrendben a Ferencváros, a szlovén Celje és a szerb férfi válogatott szakvezetője volt. 2014 óta a Grundfos Tatabánya vezetőedzője, mellyel azóta minden évben bronzérmes lett a bajnokságban. 2008. október és 2010 februárja között a magyar férfi kézilabda-válogatott másodedzője volt, az időszak második felében éppen Csoknyai István mellett.