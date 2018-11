Hanga Ádám lehet a Barcelona titkos fegyvere

Úgy tűnik, idén irányítóként számít majd Hanga Ádámra az FC Barcelona Lassa világbajnok edzője. A szerb Szvetiszlav Pesics az előző szezon végén kényszerből vetette be ezen a poszton Hangát, aki - mint azt a játékos DIGI Sport Eurostep kosárlabda magazinjának elmesélte - olyan jól játszott, hogy az idei edzéseken szinte már csak irányítóként készül.

"Tavaly sok problémánk volt ezen a poszton, sőt az irányítónk le is sérült a playoffra, akkor kényszerből elkezdtem itt játszani a rájátszásban, és ezek szerint megtetszett a játékom Pesics mesternek. Ez a döntés teljesen tudatos a részéről, és edzésen is nagyon sokat játszom az 1-es poszton, sőt szinte csak itt játszottam eddig, hármas poszton (bedobó) kicsit kevesebbet" - nyilatkozta Hanga Ádám a DIGI Sport Eurostep magazinjában.

"Ez egy nagyon nehéz poszt, főleg, hogy nem vagyok topformában, és a Pesics-féle védekezésben egész pályán kitámadunk, ez pedig fizikálisan egy kicsit, egyelőre nehéz nekem. Én örülök ennek a váltásnak, mert többet van a kezemben a labda, de ott próbálok segíteni a csapatnak, ahol az edző megkívánja" - fogalmazott a magyar klasszis, akinek az edzésmunkáját is befolyásolja a változás.

"Nagyon sokat kell gondolkodnom a csapatban, hogy milyen pillanatokban, milyen játékokat fogok hívni, hogy kikre hívom, kik azok, akiknek aznap épp jól megy a játék. Sok esetben erősebb és magasabb vagyok, mint az ellenfél irányítója, ezért ez a poszt más felkészülést igényel minden mérkőzésre. Mindemellett az összes játékot tudnom kell az 1-estől a 4-es posztig, néha meg is vagyok zavarodva, de idővel, ahogyan egyre jobb formába kerülök és egyre több önbizalmam lesz, mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb lesz" - mondta Hanga, aki nemrég épült fel porcműtétjéből, és három mérkőzésen már játszott is.

"A százszázalékos állapot még messze van, de most nagyon jól érzem a térdemet. Bár a Badalona ellen 22 percet játszottam, utána azért kevesebbet, próbáljuk fokozatosan terhelni a térdemet. Továbbra is extra munkát végzek, hogy fizikálisan és mentálisan is kész legyek arra, hogy újra 30 perces játékos legyek" - tette hozzá a legjobb magyar kosárlabdázó.