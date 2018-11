Botrányos csalással verették meg a bírók a Sopron Basketet

Bár a Fenerbahce otthonában a Sopron Basket három negyedet is megnyert, a török csapat szekerét szemérmetlenül toló bírókkal nem tudott mit kezdeni a magyar bajnokcsapat. A Fener nagy játékvezetői segítséggel 69-67-re győzte le a tavalyi ezüstérmest. A harmadik negyed pontszegény soproni játékáért kár volt, de így is végig pariban voltunk a milliárdos török sztárcsapattal.

Munkatársunk helyszíni jelentése Isztambulból.

Egy 18 milliós városban a nap bármely szakában autóba ülni vagy autóbuszra szállni, kihívással ér fel. Nincs ez másképpen Isztambulban sem, ahol a Fenerbahce kedves meglepetésként rendőri felvezetést adott a Sopron Basket autóbuszának. A gond csak az volt, hogy az egysávos úton hiába szirénázott a zsarukocsi, moccanni sem lehetett. A szállodától negyedórára fekvő csarnokhoz a mérkőzés előtt 29 perces menetidőt futottunk, amely a délutáni csúcsforgalomban egészen parádés teljesítménynek tűnt.

A Fenerbahce férfi csapata a 20 ezer néző befogadására alkalmas óriás csarnokában rendezi meg a mérkőzéseit, a nők ennél szerényebbek, ők a szomszédos kisteremben játszanak. Ebben ni.

Bár Törökországban a sportág női változatában is rengeteg a pénz, a beletolt összegek nincsenek egyenes arányban a nézők érdeklődésével. Ahogy mondani szokták, a török női kosárlabdaklubok azoknak a szerencséseknek a legjobb helyek, akik itt játszhatnak. A milliárdos költségvetésű Fener elvárása minden évben az, hogy a csapat jusson el az Euroliga Final Fourba, ehhez képest a tavalyi szezonban éppen a Sopron akadályozta meg ebben őket. A törököket egészen biztosan fűtötte a visszavágás vágya, mert idén március 2-án a Sopron ebben a csarnokban aratott 78-72-es győzelmet a negyeddöntő második meccsén.

Máskülönben a soproni lányok a tavalyi kiírásban a Galatasaray otthonában is nyerni tudtak, úgyhogy a törökországi túrák egy éve teljes sikerrel végződtek.

A Sopron a Fegyverneky, Crvendakics, Turner, Zahui, Dupree összeállításban vágott neki a meccsnek. Zahui mindjárt a 3. percben bemutatott egy olyan védekezést, hogy az ember szava elállt, majd ő fejezte be az ellentámadást. 4-4 volt ekkor az állás, majd a Sopron, pontosabban Turner közévágott egy ötöst, így a 4. percben a Fener 9-4-es magyar vezetésnél kért időt. A másik amerikai légiós, Dupree sem akart lemaradni, szép tempója után 11-4-re vezetett a magyar csapat, amely ekkor egy 9-0-s szériát produkált.

A védőlepattanókat nagyszerűen szedte a Sopron, amely elhúzhatott volna, de két támadásba is hiba csúszott. Sottana kosarával a 8. percben 12-15, még mindig a magyar együttes vezetett, majd Vaughn köszönt be. Ekkor Salvadores törte meg az időszakos soproni gólcsendet, a dupla után még büntetőzhetett, így visszaállt a négypontos különbség. Veramejenka távoli dobása beesett (17-18), majd Sottana ugyanebből nyomott még egyet. Salvadoresnek erre is volt tripla válasza, így

az első negyed 21-20-es soproni vezetéssel zárult.

Ami zavaró volt, hogy a Sopron sok labdát adott el, ezt a folytatásban mindenképp csökkenteni kellett. Határ jól védekezett, a védőlepattanók ide jöttek, Turner ellen sportszerűtlenül védekezett a Fener, egyszóval a második negyed eleje óriási soproni lendületet és újabb jelentősnek mondható, 27-20-as magyar vezetést hozott, azaz az első negyedbeli 9-0 után most jött egy 6-0-s széria. A hullámzó játékban a Fener olykor megvillant, Roberto Iniguez pedig 27-24-es magyar vezetésnél kért időt.

A 18. percben hosszú idő után újra vezetett a Fener (28-27), de Fegyverneky tempója szépen szállt a kosárba. Zsófia a következőt is bedobta, majd egy támadófault után ismét a Sopron jöhetett. Ekkor Fegyverneky adott egy zseni-passzt Zahuinak 37-32 ide, Dupree bedobott egy ziccert, így a félidőben 39-34-re vezetett a magyar bajnok, amely kisebb hibáktól eltekintve nagyszerűen játszott és óriási tempót diktált.

Hektikusan indult a második félidő, mert a Sopron hat dobáskísérlete sem talált be, így a törökök 39-39-nél megint utolérték a Sopront. A vészes pontcsend már 4 perc 22 másodpercig tartott, ekkor Fegyverneky szerezte a magyarok első kosarát a második félidőben. Majd a másodikat is. Kőkemény volt a meccs, de nagyon sok hibával játszott mindkét csapat, Fegyverneky ellen támadóhibát fújtak, majd Dupree ellen is. Utóbbi teljesen érthetetlen ítélet volt, viszont a Fener még így sem tudta átvenni a vezetést. 8 perc alatt összesen 4 pontot dobott a Sopron, emberemlékezet óta nem volt ilyen negyede a magyar csapatnak. Az óriási szerencse az volt, hogy a törökök sem tündököltek.

Crvendakics a 29. percben betalált 45-43 ide, majd Sottana gól + falutját követően átvette a vezetést a Fener. A Sopron összeszorított fogakkal küzdött, Salvadores pedig egyenlített. A harmadik negyed úgy ért véget, hogy a Fener 51-48-ra vezetett, azaz a török csapat ezt a játékrészt 17-9-re nyerte meg.

A negyedik negyedre maradt tehát a döntés. Amely Crvendakics és Zahui 2-2 pontjával indult, ezzel a Sopron visszavette a vezetést. Veramejenka és Sottana, a Fener két tarthatatlan embere óriásit javult a második félidőre. 56-52-es Fener-vezetésnél Crvendakics varázsolt be egy triplát, majd Sottana ellen védekeztünk sportszerűtlenül - a bírók szerint. A három játékvezető ekkor erősen megfújta a hazai pályát, Roberto Iniguez technikait kapott, a törökök pedig pontról pontra léptek el, hiszen ekkor már 61-55-re vezettek. A három bíró közül a szerb nő, Jelena Smiljanics alkotott, őt jól ismerhettük idén februárból, amikor a miskolci Magyarország-Litvánia női Eb-selejtezőt próbálta elcsalni. Az akkor ott nem jött össze neki, hát most szépen elintézte a meccset.

Már csak 4 és fél perc volt hátra. Fegyverneky tempója bement (61-57), ez a négy pont nem tűnt behozhatatlannak. Sajnos Fegyverneky ziccere nem ment be, nagyon kellett volna ez a kosár. 66-59-es Fener vezetésnél már a veszett fejsze nyelét kerestük, Plum ekkor bedobta, két és fél perccel a vége előtt 68-61 lett az állás, azaz 7 pontot kellett volna ledolgoznia a Sopronnak.

Turner egy triplával kezdte az utolsó 150 másodpercet, majd Dupree is bedobott egy büntetőt, 68-65, a hétból eltűnt négy. A Sopron ekkor kivédekezett két Fener-támadást, ez elképesztő volt. De aztán kimaradt Turner triplakisérlete, Plum pedig bedobott egy büntetőt. 17 másodperccel a vége előtt 69-65 oda, itt már tényleg a csoda segíthetett csak.

Hat másodperccel a vége előtt Turner két büntetőjével 69-67 a Fenernek, de ők jöhettek, oda kellett ütni, nem lehetett más a megoldás. Dupree ugyan megtette ezt ötször, de a bírók nem fújtak, így lepergett az idő, a Sopron 69-67-re kikapott. Ez az utolsó hat másodperc pont olyan volt, mint a második félidős bíráskodás: botrányos és csaló.

Kár ezért a vereségért, különösen a harmadik negyedért, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Fener olyan hazai pályát kapott, amely ezen a szinten nevetséges és érthetetlen. Itt ezen az estén az orosz Jekatyerinburgot kivéve senki sem nyert volna.

Női kosárlabda Euroliga B-csoport, 3. forduló: Fenerbahce - Sopron Basket 69-67 (20-21, 14-18, 17-9, 18-19.) A Sopron legjobb dobói: Crvendakics 14, Dupree 13, Fegyverneky 10.

A Sopron november 28-án a spanyol Salamanca csapata ellen idegenben folytatja a szereplést az Euroligában.