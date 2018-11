A jobbszélsők miatt már nem kell aggódnia a Győri Audi ETO-nak

Mindkét jobbszélsője, Bódi Bernadett és a cseh Jana Knedlikova is meghosszabbította szerződését a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatával.

Az együttes honlapjának pénteki bejelentése szerint a magyar válogatott Bódi egy, a cseh válogatott Knedlikova egy plusz egyéves kontraktust írt alá az ETO-val.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy két rutinos játékosunkkal is sikerült szerződést hosszabbítanunk, és számolhatunk velük a jövőt illetően is. Jobbszélsőink remek teherbírásukról többször is tanúbizonyságot tettek az elmúlt szezonok során, kiegyensúlyozott játékukkal rendre bizonyították, hogy a legjobb helyen vannak és egymásnak is igazi társai, kiválóan kiegészítik egymást" - nyilatkozta Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke.

A győriek korábban a brazil átlövő Eduarda Amorimmal is megállapodtak a közös folytatásról.