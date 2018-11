Röplabdadráma Nyíregyházán, kikapott a bajnok Békéscsaba

Elképesztő mérkőzésen nyert 3-2-re a tavalyi ezüstérmes Nyíregyháza az ötszörös bajnoki címvédő Békéscsaba ellen a női röplabda Extraliga vasárnap esti mérkőzésén.

Az első két szettben nagyszerűen játszottak a hazaiak, a Békéscsaba csak árnyéka volt önmagának. Az első játszmát 25-19-re, a másodikat 25-16-ra nyerte meg a szabolcsi csapat. A harmadik játszmában a Csaba dominált, legalábbis az elején, mert Hollósy László csapata a szett második felében nagyon keményen üldözte a bajnokot. Végül, ha nehezen is, de 25-22-re a vendégek nyerték ezt a szettet. A negyedik játszmában 23-20-ra vezetett a hazai csapat, két pont kellett volna nekik a győzelemhez, de ekkor még Szedmákék elodázták a hazai ünnepet, mert iszonyatosat küzdve 28-26-ra nyertek és egyenlítettek. A döntő szettben 6-4-nél a bírók piros lapot adtak a Nyíregyháza reklamáló edzőjének, Hollósy Lászlónak, ezzel 7-4-re vezetett a Csaba, majd 9-5-re is. Innentől azonban feltámadt az edzőjét nélkülöző Nyíregyháza, amely 15-11-re megnyerte az ötödik szettet és ezzel 3-2-re a meccset is. A bajnokságban ez volt a Csaba negyedik veresége, a Nyíregyháza másodszor győzte le ősszel a bajnokot.



Női röplabda Extraliga: Fatum-Nyíregyháza - Switelsky-Békéscsaba 3-2 (19, 16, -22, -26, 11)