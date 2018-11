Szoros meccsen győzött a MOL-Pick Szeged a kézilabda-BL-ben

A MOL-Pick Szeged idegenben 29-26-ra győzött a dán Skjern ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája hetedik fordulójában.

Thomas Mogensen vezérletével jól kezdtek a hazaiak, de a Szeged tartotta a lépést, szoros állás és nagy küzdelem jellemezte az első negyedórát. Először a 16. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség a csapatok között (10-8), ráadásul Bánhidi Bence hamarosan megkapta második kiállítását.

A magyar bajnok öt percig nem talált be, a Skjern rendszerint levitte a kapusát, ezzel támadásban létszámfölényes helyzetet teremtett, és már néggyel is vezetett, a szünetben pedig egy találat volt az előnye (15-14). A szegediek időnként támadásban és védekezésben sem nyújtottak olyan jó teljesítményt, mint az eddigi mérkőzéseik többségén, viszont a csereként beállt kapus, Mirko Alilovic fontos védéseket mutatott be.

A második félidő elején a vendégek - 5-4 után - ismét vezettek, majd a játékvezetők - talán túlságosan szigorúan - azonnali piros lappal kiállították Thomas Mogensent. A 44. percben már a magyar csapat vezetett négy találattal (18-22), ekkor a Skjern időt kért, de a szegediek a továbbiakban is jól használták ki az üres kapus helyzeteket.

Nyolc perccel a vége előtt Juan Carlos Pastor kért időt, mert egy 3-0-s szériával felzárkóztak a házigazdák, majd egyenlíteniük is sikerült (25-25), mivel ellenfelük hat percig nem volt eredményes. A rendkívül izgalmas hajrában Bánhidi Bence döntötte el a meccset, majd Joan Canellas állította be a végeredményt.

A szegediek jövő vasárnap hazai pályán folytatják szereplésüket a BL csoportkörében, ellenfelük ismét a Skjern lesz, a Telekom Veszprém pedig szombaton a svéd IFK Kristianstadot fogadja.

Eredmény

férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló, B csoport:

Skjern HB (dán) - MOL-Pick Szeged 26-29 (15-14)

----------------------------------------------

A Szeged gólszerzői: Sostaric 6, Canellas 5, Sigurmannsson, Bánhidi, Maqueda 3-3, Källman, Balogh Zs., Zsitnyikov 2-2, Bodó, Gaber, Bombac 1-1