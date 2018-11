Sérültet jelentett, majd mégis játszott, de a válogatottba nem tud jönni

A Törökországban profiskodó Krivacsevics Tijana előbb sérültet jelentett, ezek után újabb meccseket játszott török klubcsapatában. Mikor mindenki azt gondolta, hogy semmi baja, újabb sérülésről érkezett hír, pont akkor, amikor a nemzeti együttes elkezdte a felkészülést az albánok és az oroszok elleni Eb-selejtezőre. Ez a rossz hír. A jó, hogy a válogatottságtól már visszavonult Fegyverneky Zsófia az első szóra jött a csapatba, hogy segítsen az Eb-re való kijutásban.

Székely Norbert szövetségi kapitány az M1-nek nyilatkozott ebben a furcsa ügyben. "Krivacsevics Tijana másfél hónappal ezelőtt jelezte, hogy fáj a lába. Az elvégzett MR-vizsgálat kimuttta, hogy a térde nincs ideális állapotban, de ezzel nem csak ő van így, hanem mindenki, aki itt van a keretben.

A lényeg, hogy olyan jellegű sérülése nincs, amely megakadályozná abban, hogy játsszon. Ez azon is látszott, hogy a sérülésének bejelentése után több mérkőzésen is játszott, így a múlt hét szerdán is pályára lépett az Európa Kupában a bolgár Beroe elleni meccsen, amelyen 27 percet játszott és 12 pontot dobott. A meccs után két nappal, vagyis az elmúlt hét pénteken érkezett meg a levél a török klubtól, hogy Krivacsevics sérülésre hivatkozva lemondja a válogatottságot.

Ez egy nagyon nehéz helyzet, de most le szeretném ezt az ügyet zárni, mert azokkal szeretnék foglalkozni, akik itt vannak az edzőtáborban. A csapat átszervezése után került vissza a keretbe az amerikai Cyesha Goree és Fegyerneky Zsófia. Ők mindketten első szóra mondtak igent és vállalták a szereplést. Az ő behívásukat vasárnap tudtuk elintézni. Fegyverneky egyszer már visszavonult a válogatottságtól, de a kijutás miatt létfontosságúvá előlépett albán-magyar találkozón vállalja a szereplést. Cyesha Goree Krivacsevics helyén játszik majd - az ő szerepeltetését sem terveztük, mert szerettük volna, ha a soproni Yvonne Turner játszhat - ezt viszont a FIBA nem engedélyezte. Goree az olaszországi Velencéből érkezett meg az edzőtáborba."

A magyar válogatott a selejtező csoportban eddig három győzelmet szerzett. A litvánok elleni 73-70 és 78-76-os diadal (az első idegenben) elképesztő bravúr volt, ezzel a két sikerrel a csoportban magunk mögött tudjuk tartani a litvánokat. Albániában egy minél nagyobb arányú magyar győzelem azt jelentené, hogy a nemzeti csapat már szombaton kijuthatna a 2019-es női Eb-re, amelyet Szerbia és Lettország rendez közösen. Ugyanakkor oda kell figyelni szombaton a litván-orosz mérkőzésre, ahol számunkra az lenne a jó, ha a vendégek nyernének. Nekünk az a fontos, hogy az albánokat a lehető legnagyobb pontkülönbséggel győzzük le.

Óvatosak a játékosok A csapatkapitány Raksányi Krisztina is felhívta a figyelmet arra, hogy még nincsenek kint az Európa-bajnokságon, ezért igen fontos meccs vár rájuk Albániában. Hisznek abban, hogy nagyarányú győzelmet érhetnek el Tiranában annak ellenére is, hogy nem tudható, mi vár rájuk. Raksányi kiemelte: Oroszországba sem feltartott kézzel mennek, mert egy esetleges győzelemmel az első hely is elérhető a négyesben. Az irányító Studer Ágnes elmondta, a védekezésre helyezik a hangsúlyt az edzőtáborban, mivel az albániai nagy pontkülönbségű győzelemhez a kulcs a stabil védekezés és az abból szerzett könnyű kosarak lesznek. Megemlítette, hogy maximális koncentrációval készülnek az oroszok elleni találkozóra is, amelyben akár a győzelem lehetősége is benne van. (MTI)

A magyar női válogatott pénteken különgéppel repül Tiranába, ahol szombaton este 6 órakor játszik az albánokkal. A meccs után azonnal hazaindul a csapat, majd kedden menetrendszerinti járattal és moszkvai átszállással repül az Ural-menti Jekatyerinburgba, ahol szerdán az orosz-magyar Eb-selejtezőre kerül sor. Az oroszok elleni meccs tehát az utolsó, reményeink szerint a két együttes kéz a kézben jut ki a jövő évi Európa-bajnokságra, amelynek az első öt helyezettje indulhat az olimpiai selejtezőn.

A magyar válogatott kerete: Studer Ágnes (Atomerőmű KSC Szekszárd), Raksányi Krisztina (CMB CARGO UNI Győr), Fegyverneky Zsófia (Sopron Basket), Gereben Lívia (Atomerőmű KSC Szekszárd), Dubei Debóra (Sopron Basket), Nagy Dóra (CMB CARGO UNI Győr), Katona Szidónia (Aluinvent DVTK), Török Ágnes (CMB CARGO UNI Győr,) Varga Zsófia (CMB CARGO UNI Győr), Hegedűs-Őri Györgyi (ZTE NKK), Cyesha Goree (Umana Reyer Venezia), Kiss Virág (Atomerőmű KSC Szekszárd), Barnai Judit (PEAC-Pécs), Határ Bernadett (Sopron Basket), Lelik Réka (NKE-Csata), Szabó Fanni (Aluinvent DVTK Miskolc).