Látványos és remek játékkal győzött a Veszprém

Remek játékkal 36-27-re győzött a Telekom Veszprém csapata a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában a svéd Kristianstad ellen. David Davis együttese az első perctől kezdve fölényben kézilabdázott, és rövidzárlat nélkül, remek megoldásokkal színezve nyert, ami remélhetőleg egy hosszú győzelmi széria kezdetét is jelenti.

A Telekom Veszprém idei éve egyelőre nem alakul fényesen, a BL csoportküzdelmeinek félidejében hét meccs után három győzelemmel és négy vereséggel állt. Legutóbb éppen a Kristianstad otthonában veszített három góllal egy hete, azelőtt pedig a Rhein-Neckar csapata távozott győztesen Veszprémből.

David Davis vezetőedző több helyen is változtatott a kezdőben, például Nagy László is a kispadon kezdett.

Az első perc végén Nielsen szerzett vezetést a Kristianstadnak, de Tönnesen azonnal egyenlített, majd Mackovsek gólja után Sterbik Árpád védett két ziccert. Eleinte átrohant ellenfelén a Veszprém, és 5-1-re vezetett, Sterbik pedig megbabonázta a svédeket. Beállt Nagy László is, és szinte rögtön be is köszönt egy szép betörés után, majd kiharcolt egy hetest, amit Mahé értékesített. A hazai csapat őrizte 3-4 gólos előnyét, ami aztán ötre hízott 11-6-nál. Nemcsak pontosan és hatékonyan, de látványosan is játszott a Veszprém. Tönnesen parádézott, de a félidő legszebb jelenete Sterbik egészpályás gólpassza volt Strleknek, amivel már 16-9-re vezetett a magyar ezüstérmes.

A Kristianstad féloldalasan játszott, csak a jobbátlövő Nielsen és a jobbszélső Chrintz tudott érdemben hozzászólni, de a félidő vége felé az izlandi Gudmundsson is éledezett. Ezzel szemben a Veszprém átlövésből, szélről és betörésből is eredményes tudott lenni, a remek játéknak köszönhetően 20 gólt lőtt 30 perc alatt, míg csak 14-et kapott.

Petar Nenadics góljával indult a második félidő, majd Nilsson is villant az irányító passzából, először volt közte nyolc. Ebből hiába faragott kettőt a svéd klub, gyorsan visszaállt a nyolcas Tönnesen és Manaszkov góljával, utóbbi aztán egy kínai figurából duplázott. Kilenccel ment a Veszprém, a vendég csapat pedig időt kért. Ez sem segített, a Veszprém nem engedett semmiféle felzárkózást, Blagotinsek félelmeteset melózott védekezésben.

Elöl Tönnesen 44 perc alatt a nyolcadik találatát szerezte, Nilsson pedig emberrel a nyakán vette be honfitársai kapuját. Az utolsó tíz percre visszatért Nagy László és Lékai is a pályára, utóbbi gyorsan meg is lőtte az első gólját a meccsen. A Kristianstadban csak Chrintz szállította a gólokat, de olykor még ő is hibázott, a Veszprém a végén a közte tízért ment. Ez végül nem jött össze, Nenadics gólja két másodperccel a vége előtt a kilencgólos győzelmet jelentette. A magyar csapat biztató játékkal nyert, és remélhetőleg visszatalált a helyes útra.

Telekom Veszprém - Kristianstad 36-27 (20-14)

A Veszprém gólszerzői: Tönnesen 8, Nenadics 5, Nilsson, Mahe 4-4, Mackovsek, Strlek, Manaszkov 3-3, Gajic 2, Nagy, Blagotinsek, Jamali, Lékai 1-1.