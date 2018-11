A Győri ETO kiütéses győzelemmel zárta a BL-csoportkört

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában a Győri Audi ETO KC tükörsimán győzött, 37-17-re kiütötte a horvát Podravka Vegeta együttesét, és így hibátlan teljesítménnyel zárta a csoportküzdelmeket Danyi Gábor csapata. Minden pályára lépő mezőnyjátékos gólt lőtt a hazaiaknál.

A kétszeres BL-címvédő Győr már biztosan a C csoport első helyén végez, de ezzel együtt szerette volna százszázalékos teljesítménnyel zárni a csoportkört. Ehhez azt a horvát Podravkát kellet legyőznie, amely ellen idegenben 33-27-re nyert.

A vendég együttes szerezte meg a vezetést, de még az első percben válaszolt Amorim, majd Groot és Bódi góljaival az ETO ellépett kettővel. Hat perc után már 6-2-re vezetett a magyar bajnok, a horvátoknak pedig időt kellett kérniük. Kiss Éva remekül védett, elöl pedig főleg a szélsők voltak aktívak a mérkőzés elején. Feltartóztathatatlan volt támadásban a Győr, de a félidő derekán elkezdett kicsit kapkodni a csapat, Danyi Gábor pedig időt kért. Hansen egy félelmetes erejű bombával vette tudomásul az intelmeket, majd beállít irányítani Görbicz Anita, aki azonnal kiosztott egy okos gólpasszt. 25 perc után a Győr már kétszer annyi gólnál járt, mint a Podravka (16-8), felszabadultan kézilabdázott a magyar csapat, hátul pedig vagy a védelem, vagy Kiss Éva oldotta meg szinte hibátlanul a feladatokat.

A magyar kapus fenomális, 53%-os védési hatékonyságot produkált az első fél órában. A játékrész utolsó percében Görbicz is betalált, amivel kialakult a 17-9-es félidei eredmény.

Kari Brattset beállósból szerzett góljával kezdődött a második felvonás, Bódi lövése után pedig először lett közte 10. Aztán Amorim is betalált saját kilenceséről az üres kapuba, kevesebb mint három perccel a félidő kezdése után időt kellett kérniük a horvátoknak. Ez sem ért sokat, megint Amorim és Brattset góljainak örülhettünk. A hetedik percben még mindig gól nélkül állt a Podravka, a kaput elfoglaló Grimsbö fejjel is védett, bár nem pont úgy szerette volna. 9-0-ra vezetett a Győr ebben a félidőben, összesen pedig 26-9-re, amikor 12 és fél perc után végre betalált a horvát csapat. A 45. percben Leynaud váltotta a kapuban Grimsbőt, majd fogott egy ziccert.

A túloldalon Görbicz ismét eredményes volt, tovább nőtt a különbség, Kristiansen is ötnél járt az 50. percben, az eredmény pedig 31-12 volt. Aztán meglett a húszas különbség, Fodor Csenge és Afentaler Sára és Jana Knedlíková is betalált, kézilabda-gálát láthattak a hazai nézők, amelyet a közönség álló vastapssal jutalmazott. A legvégén egy kihagyott büntető után Varga Emőke is gólt szerzett, ezzel minden pályára lépő mezőnyjátékos eredményes volt a mérkőzésén, ő alakította ki a 37-17-es végeredményt. A Győr ezzel a sikerrel története legjobb gólkülönbségével zárta a BL csoportkörét (+70), valamint mind a hat mérkőzését megnyerte.

Végeredmény, női kézilabda Bajnokok Ligája, C csoport:

Győri Audi ETO KC - Podravka Vegeta 37-17 (17-9)

A Győr gólszerzői: Kristiansen 6, Amorim 5, Bódi, Görbicz, Groot, Hansen 4-4, Brattset, Knedlíková 3-3, Afentaler, Fodor, Puhalák, Varga 1-1.