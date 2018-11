A Fradi foghíjas kézicsapatának nem jött össze a bravúr Norvégiában

A női kézilabda Bajnokok Ligája D csoportjának 6. körében a Ferencváros csapata 35-27-es vereséget szenvedett a norvég Kristiansand vendégeként. Ezzel eldőlt, hogy a magyar együttes 2 pontot visz a következő körbe, ugyanis a kvartett harmadik helyén jut tovább a CSM Bukarest és a mai ellenfele mögött.

A Fradi nem a legjobb előjelekkel várta a Kristiansand elleni összecsapást, Elek Gábor csapatát ugyanis szörnyű sérüléshullám sújtja. Még a benevezettek közül sem volt mindenki egészséges a norvégiai találkozón. A két csapat érdi mérkőzését Kovacsics Anikó fantaszikus hajrábeli góljával 27-26-ra megnyerte, abból lehetett erőt meríteni erre a találkozóra.

Hárfa betörésével és Kovacsics elrontott hetesével indult a meccs, majd a második percben Mészáros góljával a vezetés is megvolt a Fradinak, de a negyedikben már a Vipersnél volt az előny. Sajnos a norvégok kapujában régi ismerősünk, Katrine Lunde Schatzl büntetőjét is védte, de a szélső gyorsan megbosszulta ezt egy szép góllal a rövidre. A hazaiak eleinte jóval hatékonyabban támadtak és korán elléptek három góllal. Elek Gábor a védekezésbeli intenzitást hiányolta, érthető módon, a Kristiansand 15 perc alatt már 11 gólnál járt. Háfra kihagyta a Fradi harmadik hetesét is, 11-8-as hátránynál pont az a három büntető hiányzott az egálhoz. Szerencsére a fiatal átlövő is javított a következő támadásban egy remek test mellől elengedett lövéssel.

A hátsó szekció viszont továbbra sem szuperált, 20 perc után már 15-10-re ment a Vipers, igaz, az előzőn a Fradi is elment 17-10-re, aztán a második félidőben már volt, hogy a norvégok vezettek. Aztán Hornyák révén sikerült belőni az első büntetőt, visszakapaszkodott háromra a Fradi. Sullandot viszont nem tudta megfogni a magyar együttes, aki már az első félidőben hat találatot jegyzett. A 26. percben viszont kapott egy kétperces büntetést, Hornyák pedig kíméletlenül bevágta a hetest. A játékrész legvégén Tomac lőtt még egy gólt beállósból, így végül néggyel, 18-14-re vezetett a Kristiansand.

Gyors gólváltásokkal indult a második félidő, amiből a norvégok jöttek ki jobban. Lunde három bekapott gól után elkapta a fonalat, támadásban pedig nem lassítottak és 24-18-ra elhúztak. Szerencsére az emberelőnyüket elszórakozták, Bíró Blanka remekelt a Fradi kapujában. Ahogyan Mészáros Rea támadásban, az ő beállós góljaival mínusz négyre visszajött a Fradi. Időt is kért a Kristiansand, ami felrázta a csapatot, villámgyors két találattal ismét hat volt közte, majd Reistad megoldásával a meccsen először hétre nőtt a különbség. Sőt, ebből sajnos pillanatok alatt kilenc is lett, a lényegi kérdések eldőltek ekkorra. Háfra és Mészáros vette hátára a csapatot támadásban, de ekkora differenciát nem lehetett eltüntetni, lélekben feladta a harcot a Fradi. A vége 35-27 a Kristiansandnak, amely legrosszabb esetben a csoport második helyén jut tovább a CSM Bukarest mögött. A Fradi a 3. helyen végzett és két pontot visz magával.

Végeredmény, női kézilabda Bajnokok Ligája, D csoport:

Kristiansand - FTC-Rail Cargo Hungaria 35-27 (18-14)

A Ferencváros gólszerzői: Háfra 8, Mészáros, Pena 5-5, Hornyák 4, Schatzl 2, Klivinyi, Kovacsics, Lukács 1-1