Egy százalék kell még a magyar női kosárválogatott Eb-szerepléséhez

Bár hivatalosan még nem jelenthetjük ki, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott kijutott a 2019-es Európa-bajnokságra, gyakorlatilag nem lehet elvenni Székely Norbert együttesétől a jövő évi Eb-szereplést, mert 4 győzelme és 1 veresége mellett nagyon jó a kosárkülönbsége. A selejtező ötödik mérkőzésén Tiranában 112 pontos különbséggel, 139-27-re nyertünk egy olyan meccsen, amelyet az első pillanattól az utolsóig komolyan vett a magyar válogatott.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Tiranából.

Tudtuk, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott tiranai útja és az albánok elleni Eb-selejtező sok meglepetést tartogat, de arra senki sem gondolt, hogy egy órával a meccs előtt a helyszínre érkezett öt magyar újságíró a csarnok egyik asztalát a palánk mögé cipelve teremti meg annak a lehetőségét, hogy egyáltalán dolgozni lehessen a csarnokban. Nem untatnám ezzel az olvasót, legyen elég annyi, hogy a helyieknek teljesen mindegy volt, mi történik. Csapatuk négy meccsből négy súlyos vereséggel állt utolsó helyen a tabellán, nekik úgy hiányzott ez az egész, mint üveges tótnak a hanyatt esés. A magyar válogatottnak viszont egyáltalán nem volt mindegy, milyen eredmény születik a selejtező sorozat ötödik mérkőzésén. A cél a minél nagyobb pontkülönbségű győzelem kivívása volt, hogy az együttes ott lehessen a 2019-es szerb-lett közös rendezésű Európa-bajnokságon. Az nem volt kérdés, hogy a mieink megnyerik ezt a találkozót, de az utolsó fordulóban, jövő hét szerdán még el kell utazni Oroszországba, az Ural-menti Jekatyerinburgba. A lényeg tehát az volt, hogy ebből a két meccsből a magyar válogatott plusz 20-30 pontos pozitív mérleggel jöjjön ki.

Éppen ezért Székely Norbert szövetségi kapitány igyekezett a lehető legerősebb válogatottat pályára küldeni Tiranában. Miután a furcsán sérült Krivacsevics Tijana nem utazhatott, a honosított amerikai Yvonne Turner pedig nem kapta meg a FIBA engedélyét, a Sopron csapatkapitánya, a válogatott csapattól korábban már elbúcsúzó Fegyverneky Zsófia is csatasorba állt. A körülmények a válogatottnak sem voltak ideálisak, mert a tiranai csarnokban szokatlanul hideg várta a csapatokat. Egy órával a kezdés előtt az albánoknak se híre, se hamva nem volt, az emberben komolyan felmerült, hogy nincs kedvük játszani. Ez azért sem jött volna jól, mert ilyenkor a szabály a vétlen csapatnak 20-0-s kosárkülönbséggel adja a meccset, márpedig húsz pontnál nagyobb pontkülönbségű győzelemben reménykedtünk.

Túlzás lett volna azt állítani, hogy jelentős érdeklődés közepette kezdődött el a meccs; 52 néző döntött úgy Tiranában, hogy késő délutáni szórakozásul ezt a programot választja. Fegyverneky, Raksányi, Dubei, Határ, Goree - ez volt a magyar csapat kezdőötöse. Goree két duplájával 4-0 ide, a védekezésben egészen könnyedén szereztünk labdákat, majd Raksányi is beköszönt, másfél perc elteltével 6-0 volt a magyaroknak. Kisebb gondot jelentett, hogy az eredményjelző kezelője nem tudta, mikor melyik gombot kell megnyomnia és az, hogy Határ Bernadett két személyi hibát szedett össze az első három percben. Ugyanő szépen helyezett el három duplát, így három perc elteltével 12-0 volt az állás.

Az albán Aliaj a 6. percben két büntetőtől szerezte a vendéglátók első pontjait, majd újabb két albán kosár következett, 7-19 volt az állás. Ha egy üzlet beindul: Lalaj újabb dupláha után 9-19, azaz 10 pontra jöttek fel az albánok. 15-0 után tehát 9-4-es albán széria következett. Barnai is két személyivel állt, vissza is jött Határ. Székely Norbert sokat cserélt, Fegyverneky nyugtatott meg mindenkit egy triplával (9-26.) Hektikus, kapkodó játékkal zárult az első negyed, amely után 17 ponttal, 28-11-re vezetett Magyarország.

Hogy mennyire jó volt Fegyverneky jelenléte, arra a második negyed elején kaptunk választ, amikor egy dudaszós hármast engedett el, ezzel 36-11-re vezetett a magyar csapat. A hangulattalan, de mégis roppant fontos meccsen nehezen pörögtünk fel, folyamatos, ritmusos játékról nehezen lehetett beszélni. Aztán varázsütésre minden megváltozott. A magyar csapat 23-0-s szériát produkált, és úgy tűnt, hogy fault nélkül hozza le a második negyedet. Ez utóbbi nem sikerült, de a nagyszünetre kialakult a közte negyven, azaz két negyed után 59-19 volt az állás, amely mindenképpen biztató. Meg kell még említeni az újonc Lelik Réka remek tripláját, amely szintén a második negyedben esett.

A fáradó albánok a harmadoik negyedben egyre többször próbálkoztak esetleges megoldásokkal, miközben Határ és Goree szorgalmasan termelte a pontokat. A 25. percben 72-21, azaz túlléptük az ötven pontos határt, majd percekkel később a hatvan pontot is. Fokoztuk a tempót, 83-21-nél is úgy mentünk egy-egy labdáért, mintha az életünk múlott volna rajta. Székely Norbert minden játékosnak lehetőséget adott, a győri Nagy Dóra szép duplával iratkozott fel. Az albánok teljesen elkészültek erejükkel. A harmadik negyedet 37-0-s szériával zártuk le úgy, hogy Nagy Dóra a játékrész lejárta pillanatában dobott egy hármast. Ezt a 10 percet 41-2-re nyerte meg a magyar csapat, amely a befejező játékrész előtt 79 ponttal, 100-21-re vezetett.

A negyedik negyed Fegyverneky hármasával indult, ekkor 40-0-s szériában voltunk, amely itt véget is ért, mert hosszú idő után találtak egy kosarat az albánok. Innentől kezdve az volt a kérdés, hogy sikerül-e 100 pont különbséggel nyernünk. Öt perccel a vége előtt 120-25 volt az állás, azaz 95 ponttal vezettünk, miközben a meccsbe bátran beszálló Nagy Dóra már 12 pontot szorgoskodott össze.

Végül minden játékos dobott pontot és Varga Zsófia kosarával a 100 pontos határt is átléptük (27-128), ami azt is jelentette, hogy nagyobb arányban győzzük le az albánokat, mint ahogyan az oroszok tették. Az orosz csapat az első fordulóban 122-37-re nyert itt, mi viszont az utolsó percet is nagyon megnyomtuk és 139-27-re győztünk, azaz 112 pontos különbséggel.

A magyar női válogatott az első perctől az utolsóig komolyan vette a meccset és óriási lépést tett a kijutás felé. Most már az a feladat, hogy szerdán Jekatyerinburgban az oroszok ellen ugyanilyen fegyelmezettséggel és keményen küzdjünk az oroszok ellen, de ezzel a brutális 199 pontos kosárkülönbséggel elképzelhetetlen, hogy ha csoportmásodikok leszünk, akkor ne legyünk benne a hat legjobb második helyezett között.

Női kosárlabda Európa-bajnoki selejtező, C-csoport, 5. forduló: Albánia - Magyarország (11-28, 8-31, 2-41, 6-39)

A magyar válogatott dobói: Fegyverneky, Határ 21-21, Raksányi 20, Goree 17, Nagy D. 12, Fegyverneky 11, Dubei 10, Barnai 8, Gereben, Lelik 6-6, Hegedűs-Őri 5, Studer 2.

Albánia legjobb dobói: Bujari 9, Lalaj 8.