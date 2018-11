Győzött, de kiesett a Dunaújváros a női EHF-kupából

A Dunaújvárosi Kohász egy góllal győzött a spanyol Super Amara Bera Bera otthonában a női kézilabda EHF Kupa selejtezőjében a harmadik forduló vasárnapi visszavágóján, ennek ellenére kiesett.

Eredmény:

női EHF Kupa, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Super Amara Bera Bera (spanyol)-Dunaújvárosi Kohász KA 22-23 (11-10)

a Dunaújváros legeredményesebb játékosai: Szekerczés 8, Sirián 6, Kazai, Szalai 3-3

Továbbjutott: a Bera Bera, 48-41-es összesítéssel.

A párharc múlt szombati első mérkőzését a magyar csapat hazai pályán 26-18-ra elveszítette, így a visszavágón már nem volt számottevő esélye a továbbjutás kiharcolására. Ennek ellenére jól kezdtek a vendégek, sokáig vezettek egy-két góllal, de a spanyolok az első félidő hajrájában fordítani tudtak (11-10).

A hazaiak kapusa, Soanez Castellanos remekül teljesített, és a második felvonás elején is fontos védései voltak. Csapata már három góllal is vezetett, de egy 3-0-s sorozattal az újvárosiak fordítottak. Ezt követően is felváltva vezettek a felek, és mivel a hajrában jobb volt a Dunaújváros, egy találattal sikerült megnyernie a találkozót, de a 16 csapatos csoportkörbe a Bera Bera jutott.

később:

Storhamar HE (norvég)-Érd HC, Hamar 18.00 (az első mérkőzésen: 28-29)

Siófok KC-Lada Toljatti (orosz) 18.45 (26-30)