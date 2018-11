Egylabdás vereség Oroszországban, de kint vagyunk a női kosár Eb-n

Egylabdás mérkőzésen 56-53-ra kikapott a magyar női kosárlabda-válogatott az orosz csapattól Jekatyerinburgban az Eb-selejtezők zárókörében. Az első félidőben rosszul játszott a magyar válogatott, de a másodikban nagyszerűen és még a végjátékban is vezetett. Ezzel Székely Norbert együttese gyakorlatilag kijutott a 2019-es Európa-bajnokságra és versenyben van a 2020-as tokiói olimpiai szereplésésért is.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Jekatyerinburgból.

Igazi profikhoz méltóan próbálta átvészelni a Jekatyerinburgban töltött 32 órát a magyar női kosárlabda-válogatott. A hazaihoz képest itt négy órával mutatnak többet az órák, éppen ezért nem kellett csodálkozbi azon, hogy helyi idő szerint délelőtt 11-kor (otthon 7) volt a reggeli, egy órával később pedig már dobóedzést vezényelt Székely Norbert szövetségi kapitány. Amúgy ez az időkülönbség az Euroligában ideutazó összes csapatot megviseli, az sem lehet véletlen, hogy az oroszok nem Moszkvába vitték a meccset. Ők is tudták, hogy a magyar csapat egy tiranai selejtezőből érkezik ide, hát utazzanak, amennyit csak lehet - így okoskodhattak. Végül is hálásak is lehetünk, mehettünk volna Krasznojarszkba is játszani, az még két óra repülőút ide.

A meccs előtti képlet viszonylag egyszerű volt. A magyar válogatott a +199 pontos kosárkülönbségének köszönhetően vezette az Eb-selejtezők csoportmásodikjainak listáját. A nyolc csoportból a hat legjobb második jutott ki az Eb-re, szóval, atomcsapás jellegű történetnek kellett ahhoz bekövetkeznie, hogy mi innen kiessünk. Ennek ellenére a magyar szakvezetés komolyan vette a meccset, nem véletlenül hangoztatta Székely Norbert szövetségi kapitány, hogy győzni jöttünk az oroszokhoz. Mondjuk, ez világraszóló bravúr lett volna, de egy kapitány soha nem gondolhat másra, csakis a győzelemre. Kedvünk csak kissé lohadt le, amikor megláttuk a bíróküldést: a FIBA megint a nyakunkba akasztotta a szerb Jelena Szmiljanicsot, aki pár hete a Fenerbahce-Sopron női Euroliga-meccset csalta el (sikeresen), februárban meg a litvánok elleni miskolci Eb-selejtezőt (sikertelenül.)

Goree kosarával indult a buli, bátran és jól kezdett a magyar csapat, amely 2-0-ra és 4-2-re is vezetett. Védekezésben Határ Bernadettre hárult extra feladat, az oroszok idegesen kosaraztak, Dubej szép kosara után pedig 6-2 volt ide az állás. A kiváló képességű Musina duplájával az első félidő 5. percében vezettek először a hazaiak 8-6-ra. Nagy szériát nyomtak ekkor az oroszok, mert Vieru kosara után 10-0-s rohamnál tartottak, kétszer úgy vertek meg bennünket védekezésben, hogy semmit sem tudtunk velük kezdeni. 2-6-ról 12-6, ez ekkor nem nézett ki jól.

Musina triplával köszönt be, ez már 13-0-s széria, Székely Norbert nem várhatott tovább, időt kellett kérnie. Az oroszok 15 pontját két játékos, Musina és Vieru dobta. Goree törte meg a magyar csendet, 15-8, majd Raksányi már a harmadik magyar homályt dobta el egy amúgy szépen végigvitt támadásunk végén. A negyed Barnai Judit két kihagyott büntetőjével zárult, így 10 percet követően 16-8-ra vezetett Oroszország.

Mondanunk sem kell, a 8 dobott pont 10 perc alatt nagyon kevés volt, a folytatásban ezen kellett változtatnunk. Jobban kezdtük a második negyedet, gyors támadásaink sikerrel fejeződtek be, 18-14-re feljöttünk, az oroszoknak időt kellett kérniük. Varga duplája után 18-16, egyből szoros lett a meccs, most mi voltunk egy 8-2-es szériában.

Nem sokáig, mert Határ védekezési hibája után jött az első orosz válasz, majd sorban a többi. Musina egyedül intézett el bennünket, amikor újabb hárompontost vert be, már megint 9 ponttal, 25-16-ra vezettek az oroszok. A nagy erőfeszítésekkel elért közelítés után az orosz csapat könnyedén távolodott tehát.

Egyre jobban húzott el az orosz csapat, a magyarok támadásai nem voltak sikeresek, így a 17. percben 28-17 volt az állás. Dubei hosszú idő után dobott újra pontot (29-19), a rosszul játszó Határ Bernadettet le kellett cserélni, Kiss Virág érkezett a helyére. Sokat ő sem segített, így két negyed alatt 19 pontot dobva 29-19-es állásnál kezdődött el a nagyszünet.

A második félidő rosszul indult, mert az orosz csapat 5-0-val kezdett, már 34-19 volt az állás. Musina Határ hátán felmászva dobott kosarat - ettől azért megkiméltük volna magunkat. A center aztán javított, mert két duplát helyezett el, ezzel lett 36-25, majd Studer dudaszós kosarával 36-27. Ugyanő szép triplát is szerzett, majd labdát lopott és egy gól + fault után 36-32 lett az állás. 15-2-es futást csináltunk, a pokol bugyraiból jöttünk vissza, miközben az oroszok egyre idegesebbek lettek. Ekkor a meccs 27. percében jártunk, 36-34, újra minden nyílt volt.

Vadejeva hosszú szünet után dobott be egy duplát (38-34), de ekkor az oroszok már 5 csapathibánál jártak, ami nem jött nekünk rosszul.

Studer Ágnes döbbenetes javulása és újabb triplája csendesítette a közönséget és a 29. percben újra a magyar csapat vezetett 39-38-ra. A védekezésünk sokkal keményebb lett, azt is mondhatnánk, hogy a magyar válogatott megérkezett Jekatyerinburgba. Sajnos, a negyed utolsó perce nem sikerült jól, az oroszok visszavették a vezetést - az utolsó negyed előtt három ponttal 42-39-re mentek.

Óriási izgalmak közepette indult a negyedik negyed. Katona Szidónia egy büntetőt bedobott, Goree egy duplát, 42-42, döntetlen. 46-46-nál sem volt ez másképpen, szemre is tetszetős magyar akciók futottak a pályán. Vadejeva szinte egymaga tartotta meccsben az oroszokat, de Raksányi tripláját ő is csak tátott szájjal bámulta, újra vezettünk tehát.

Musina, aki ekkor már 18 dobott pontnál tartott, egymaga vette hátára az orosz válogatottat - sikerrel. 3 perc 43 másodperc volt hátra, 53-49-re vezetett a házigazda. Őrült és fizikálisan kőkemény meccs volt, a magyar csapat elképesztő erőket mozgósított a győzelem érdekében. Határ ziccerével 53-51, majd Gereben hagyott ki egy ziccert. Határ bebúrázta Beljakovát, de ez is kevés volt, mert a támadásbefejezések nem ültek. Vieru pedig a túloldalon nem hibázott, így az utolsó percre 55-51-es orosz vezetéssel mentünk be.

Három dobáskísérletünk maradt ekkor ki, így pedig már nem lehetett megnyerni a meccset. De ez volt az a helyzet, amikor - bár kikaptunk - egyetlen szomorú magyar sem volt a teremben. Ez a szűk vereség ugyanis azt jelentette, hogy a magyar csapat gyakorlatilag kijutott a 2019-es női kosárlabda Európa-bajnokságra és versenyben van a 2020-as tokiói olimpiai részvételért is, Az első félidő sok hibája miatt lehetünk csak bosszúsak, mert ezt a meccset meg lehetett volna nyerni. Szerda estére teljesen hivatalossá válik majd a kijutás, a kiesésünkhöz olyan eredményeknek kellene a többi meccsen születni, ami teljesen irreális. Vagy azt is mondhatnánk, hogy sci-fi-be illő.

Női kosárlabda Európa-bajnoki selejtező, C-csoport, 6. forduló: Oroszország-Magyarország 56-53 (16-8, 13-11, 13-20, 14-14.)

A magyar csapat legjobb dobói: Studer, Goree 12-12, Határ 11.

Az orosz csapat legjobb dobói: Musina 20, Vadejeva 12.

A magyar válogatott 4 győzelemmel és 2 vereséggel fejezte be a csoportküzdelmeket.