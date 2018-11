Görög légióssal erősített a zalaegerszegi női kosárcsapat

Evantia Malcival erősítette meg keretét a ZTE NKK női kosárlabdacsapata.

A zalaegerszegiek honlapjának hétfői beszámolója szerint a 39 éves, nagy nemzetközi rutinnal rendelkező hátvédet az amerikai Taneisha Harrison helyére szerződtették; utóbbival a klub kezdeményezésére közös megegyezéssel bontottak szerződést.

Malci ezt megelőzően több euroligás klubban is szerepelt, és háromszor is beválasztották a sorozat All Star-csapatába, valamint játszott az észak-amerikai profiligában (WNBA) is. A görög válogatottnak csapatkapitánya, az együttessel 2009-ben Európa-bajnoki ötödik lett, és megválasztották a torna legértékesebb játékosának. A tavalyi kontinenstornán az elődöntőig jutott a nemzeti csapattal. A játékos szerdán már ott lesz a ZTE-ben az NKE Csata elleni bajnoki összecsapáson.

A Zalaegerszeg nyolc mérkőzés után a harmadik helyen áll a tabellán.