Hadiállapotot hirdettek a Békéscsaba röplabdameccsének helyszínén

Finoman szólva sem hétköznapi körülmények között készül a Békéscsaba női röplabdacsapata a soron következő CEV-kupa mérkőzésére az ukrajnai Juzsnéban. Amellett, hogy már a kijutás sem volt egyszerű, ahogy az ellenfél sem lesz az, a mérkőzés előtt két nappal az ukrán kormány hadiállapotot hirdetett.

Amikor a Swietelsky-Békéscsaba búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, eldőlt, hogy az ukrán bajnokság nyolcszoros címvédőjével, a Himik Juzsnyij csapatával néz farkasszemet Európa második számú sorozatában, a CEV-kupában. Juzsne nem egy világváros, nem egyszerű a megközelítése, ráadásul viszonylag közel található a Krím-félszigethez. Közelebb, mint mondjuk Luganszk, amelynek az UEFA nem engedte tavaly az Európa-ligában, hogy hazai pályán játsszon, helyette Lvivbe kellett vinni a meccseit, ami nagyjából 1200 kilométerre van. De amikor 2014-ben az orosz-ukrán konfliktus a tetőfokára hágott, a KHL hokiliga a Donbassz Donyeck hazai meccseit Pozsonyig száműzte a rájátszásban, ami majdnem 2000 kilométeres távolság. Ráadásul akkor a Lev Praha volt az ukrán együttes ellenfele, amely gyakorlatilag hazai pályát csinált a pozsonyiból.

Tegyük hozzá, az említett városok nincsenek messze az orosz határtól, de ha úgy vesszük, Juzsne sem, a Krím-félsziget közelsége miatt. Ehhez képest a CEV-nek eszébe sem jutott áthelyezni ezt az összecsapást máshova, jöhetett az utazás Juzsnéba.

A BRSE szombat este otthon megvívott egy bajnoki mérkőzést a Haladás ellen, majd buszra szállt és elrobogott Belgrádba. Másnap reggel egy rövid alvás után tovább indult a reptérre, ahonnan egyből repült az együttes Isztambulba, ahol átszállt egy Herszonba tartó gépre. Földet érés után egyből beütött az ukrán valóság a támaszponton: a szocreál óriásmenzára emlékeztető épületben körülbelül félórás procedúra után engedték be az érkezőket, de közben mindenki megláthatta a csomagját a platós Zil teherautón, ami a poggyászokat vitte a géptől a szalagig.

Innen már csak egy röpke háromórás buszút választotta el a BRSE-t a célállomástól, ami lehetett volna több is, ha a sofőr tiszteletben tartja a záróvonalat, vagy egyáltalán tudomásul veszi a létezését.

A Juzsnéban található szállodában kitűnő körülmények fogadták a csapatot, a legszokatlanabb pedig a mérkőzés helyszínéül szolgáló Olymp Sport Complex megközelítése, ami a hotel közvetlen szomszédjában található. Elég lenne kisétálni a szállásról, és néhány méter után belépni a következő ajtón, de van ennek egy más módja is: a szállodából egy föld alatt és föld felett vezető folyosólabirintuson keresztül is át lehet menni a csarnokba.

A 12 órás utat követő edzés, majd alvás után hétfő reggel jött a hír, hogy Ukrajnában hadiállapotot hirdettek. A Kercsi-szorosban történt incidens igencsak távol esik Juzsnétől, így ennek semmilyen hatását nem lehet érezni, a Fekete-tenger észak-nyugati partján található harmincezres városban ugyanúgy zajlik az élet.

A helyzet abszurditására rátesz egy lapáttal a tény, hogy néhányan voltak már ennél is extrémebb szituációban. 2017 nyarán a női röplabda-válogatott Venezuelában vett részt egy World Grand Prix tornán, ahol éppen polgárháború zajlott. Abból a csapatból Pekárik Eszter, Szpin Renáta és a csapatkapitány Tálas Zsuzsanna is a Békéscsabát erősíti, valamint ott volt az edző, Leiszt Máté is. Utóbbi elmondása szerint ők Caracas belvárosába sem mentek be, a meccseket a külvárosba, a reptértől néhány kilométerre helyezték át. Mindenhová kaptak katonai kíséretet, de konfliktust egyáltalán nem láttak. Juzsnéban pedig még csak jele sincs a feszült helyzetnek, ha nem tudnánk róla, észre sem vennénk.

Egyébként magának a klubnak sem teljesen újkeletű a dolog, tavaly ilyenkor Izraelben kellett pályára lépnie ugyanebben a sorozatban, és a magyar bajnok le is győzte a Maccabi Haifát, ráadásul az ottani buszsofőr még őrültebb volt.

A csapat most is profin, kizökkenthetetlenül készül a Himik elleni mérkőzésre, amely egyébként sem ígérkezik könnyűnek. A Békéscsaba szakmai igazgatója, Kormos Mihály mesélt az ellenfélről:

Megnyerték az elmúlt nyolc ukrán kiírást, zsinórban több mint száz bajnoki győzelemmel állnak. Igaz, nagyon kevés komoly ellenfelük van, és nem tudnak jó meccseket sem játszani a bajnokságban. Legutóbb egy hónappal ezelőtt izzadtak meg jobban, ami egy oldalról jó, mert nincsenek annyira felpörögve, viszont így már majdnem egy hónapja tudnak ellenünk készülni. Tiszteljük az eredményeiket, hiszen az elmúlt időszakban több kört mentek az európai sorozatokban. Akik nem légióskodnak az ukrán válogatottból, azok szinte mind itt játszanak. Profi a csapat és a körülmények is, a helyi kosarasokkal közösen használják ezt a modern csarnokot. A két négyes ütőjük és a centerük remek játékos, a liberójuk is válogatott, és van egy fiatal, tehetséges átlójuk is. Stabil a játékuk, amit bármikor tudnak hozni."

A Békéscsaba számára hír, hogy visszatért a csapathoz a montenegrói ütő, Kszenija Ivanovics, valamint Tálas is pályára lépett már a Haladás ellen, így gyakorlatilag teljes kerettel készülhet a magyar bajnok az összecsapásra, amelyet magyar idő szerint kedden 17.00-kor rendeznek.

Az eseményekről az Origo is tudósít.