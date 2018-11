Bodó: A PSG elleni siker a legnagyobbak közé tartozik

Bodó Richárd és a MOL-PICK Szeged hatalmas sikert ért el azzal, hogy hétvégén legyőzték a kézilabda Bajnokok Ligájában a világ legjobb kulbcsapatának tartott Paris Saint-Germaint.

A válogatott átlövő szerint pályafutása eddigi csúcsa lehet a PSG elleni siker.

"Mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez, de most nem kérdés, hogy Mirko Alilovic volt a győzelem kulcsa" - mondta a MOL-csapatnak Bodó Richárd, a szegediek válogatott átlövője.

"Az én pályafutásomban is akadt már néhány komoly győzelem, kétszer is sikerült például győznünk Veszprémben az elmúlt fél évben, de az biztos, hogy a PSG elleni sikert a legmagasabb polcra helyezem" - tette hozzá a csapata második legeredményesebbjeként négy góllal záró lövő.ű

Bodó elmondta, óriási élmény volt a PSG elleni mérkőzés, hiszen elképesztő hangulatban, remek játékkal tudták legyőzni a francia sztárcsapatot, és persze külön kitért csapattársa, Mirko Alilovic klasszisteljesítményére.

"Egyértelmű, hogy azon a napon Mirko jelentette a különbséget. Egyébként is rengeteg gól volt a meccsen, sok támadást vezetett mindkét csapat, ezért is volt fontos, hogy szinte végig magunk mögött tartottuk a PSG-t, mert egy ilyen tempójú meccsen akár egy 1-2 perces rövidzárlaton is elmehet a győzelem."

"A győzelmek nemcsak pontokat, önbizalmat is adnak. Most folyamatosan jönnek a sikerek, ráadásul olyan meccseken is, ahol nem is játszunk jól, ez pedig azt mutatja, hogy pszichésen is rendben van a csapat."

"Talán ebben fejlődtünk a legtöbbet, aminek két oka is van. Az egyik, hogy a csapat gerince megszokta és megtanulta Juan Carlos Pastor edző játékrendszerét , a másik pedig az, hogy olyan játékosok jöttek, akiktől nem volt idegen ez a szisztéma, így könnyen és gyorsan beilleszkedtek. Ja, és nem mellékesen klasszis kézilabdázókról beszélünk" - tette hozzá széles mosollyal Bodó.

Az elmúlt egy évben nagyot ment a szegedi hullámvasút: tavaly ilyenkor éppen egy gyenge időszakon ment keresztül a csapat (amit csak még megmagyarázhatatlanabbá tett, hogy két bajnoki pontvesztés között hazai pályán elkapta a Barcelonát a BL-ben), és a lelátó egyes részein már tüntettek Pastor edző ellen. Tavaszra aztán összeszedte magát a csapat, és bajnoki címmel koronázta meg a remekül sikerült tavaszt, a lendület pedig azóta is tart.

"Így megy ez a sportban: ha jönnek az eredmények, a szurkolók nyugodtak, és mindenki szeret minket. Ha viszont jön néhány gyengébb eredmény, gyorsan megváltozik a hangulat, még akkor is, ha közben ugyanúgy tesszük a dolgunkat, és megfeszülünk a pályán. A szurkolónak joga van a véleményéhez, és nekünk is tudomásul kell vennünk, hogy ha számítunk rájuk, illetve az általuk garantált frenetikus hangulatra, akkor azt is el kell viselnünk, amikor kritizálnak minket egy-egy gyengébb meccs után."

A szegediek étvágya csak még jobban megjött a remek őszi eredményeknek köszönhetően, de Bodó szerint a célok semmit nem változtak. "Továbbra is arra törekszünk, hogy a magyar mezőnyben aranyérmet szerezzünk akár a kupában, akár a bajnokságban, nemzetközi szinten pedig a Final4-ba szeretnénk eljutni. Tudjuk, hogy ez brutálisan nehéz feladat, de úgy érezzük, most megvan minden a csapatban, hogy elérjük a kitűzött célokat. Ősszel nem lehet nyerni semmit, maximum meg lehet ágyazni a tavaszi sikereknek. De az érmeket májusban osztják, és mi az első sorban szeretnénk állni" - tette hozzá eltökélten Bodó.