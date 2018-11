Egy szettet tudott nyerni a Békéscsaba a bevehetetlen ukrán várban

A Swietelsky-Békéscsaba női röplabdacsapata 3-1-es vereséget szenvedett az ukrán Himik Juzsnyij vendégeként a CEV-kupa első fordulójában. Az első két játszma elképesztő színvonalt hozott, de a harmadikba csúnyán belealudt a magyar bajnok, a negyedik végén pedig későn hajrázott. A továbbjutás viszont így is összejöhet még, de ehhez a békéscsabai visszavágóra sokat kell javulni.

Szinte lehetetlen volt megtippelni előzetesen az erőviszonyokat a párharcban, ugyanis a két együttes még sosem találkozott egymással, ráadásul a Himik annyira egyeduralkodó a saját bajnokságában, hogy nemzetközi szinten nehéz felmérni az erejét. A fogadóirodák mindenesetre jóval esélyesebbnek tartották a hazai csapatot, de ez betudható a BRSE hazai formájának is. Az Ukrajnában kihirdetett hadiállapot szerencsére egy cseppett sem érződött a Fekete-tenger észak-nyugati partján található Juzsnéban, a Békéscsaba zavartalanul készülhetett a mérkőzésre. Maximum a csapat egészségi állapotára lehetett panasz, Kszenija Ivanovics ugyanis mégsem tudta vállalni a játékot. Ugyanakkor Tálas Zsuzsanna sérülése rendbejött, így a csapatkapitány kezdett feladó poszton.

Váltott pontszerzéssel indult a találkozó, mindkét együttes centerből támadott eleinte, Szofija Medics és Pekárik Eszter is remekelt a magyar együttesben. 6-5-ös hazai előnynél először fordult elő, hogy az egyik csapat egymás után két pontot szerzett, ez a BRSE volt, így átvette a vezetést. Erre két ukrán pont jött válaszként, majd 12-9-nél már három volt a hazaiak fórja, Kormos Mihály pedig időt kért. Ez megtette hatását, Nikoleta Perovics remek nyitásaival egyenlített a Békéscsaba. Ekkor viszont a Juzsnyij kapott el egy jó sorozatot és szinte csak ászt nyitott a szencáziósan játszó Diana Karpec jóvoltából. 17-13-ra vezetett a Himik, Kormosnak ismét időt kellett kérnie. Ez újfent jól sült el, hiszen utolérte ellenfelét a BRSE, amely megint elővette a centertámadásokat. 19-18-nál elképesztően mázlis pontot szerzett a Juzsnyij, majd azonnal nyitott egy outot, Glemboczki Zóra blokkjával ismét egál volt. Iszonyatosan szoros végjátékra volt kilátás, amely ebben a szezonban nem tartozott a Békéscsaba erősségei közé. 24-22-nél két szettlabdához jutott a Himik, de a BRSE félelmetes védekezéssel és küzdéssel hárította az elsőt, majd Perovics ászt nyitott. Az addig zúgó "Davaj, davaj!" pedig akkor halkult el, amikor Medics leütése után már a BRSE szervált a szettért, de ezt a Himik kivédekezte. Hihetetlen labdameneteket játszottak a csapatok, a Juzsnyij ismét játszmalabdához jutott, amit ezúttal Lucija Mlinar hárított. A következőt viszont már behúzta a Himik, ezzel együtt 28-26-ra a thrillerbe illő szettet is.

Nem esett szét a BRSE, amely Tálas kiváló nyitásaival megnyerte a második felvonás első három pontját. Gyorsan fel is ébredt a Juzsnyij, 5-5-nél megint egál volt. Több se kellett a csabaiaknak, egymás után háromszor voltak eredményesek, jöhetett az ukrán időkérés. Ez cseppet sem zavarta meg a magyar csapatot, Perovics és Mlinar ütéseivel már 11-5 volt az állás ide, megint időt kellett kérnie a házigazdának. A szinte tökéletes sormintát követő első szett után a második meglehetősen hektikusan alakult, különböző hosszúságú pontsorozatokkal, így esett meg, hogy a BRSE már héttel is vezetett, majd ez pillanatok alatt négyre olvadt. Ami nem változott, az a magas színvonal és a hihetetlenül látványos és hosszú labdamenetek, egyik csapat sem adta ingyen a pontokat. Perovics egy ásszal stabilizálta a a magyar előnyt, majd Tálas és Glemboczki is villant, miközben Molcsányi Rita remekül védekezett. A nyitásfogadásba viszont többször is hiba csúszott, Kormos pedig időt kért, amikor a vezetés négy pontra csökkent 22-18-nál. Ebből 24-19 és öt csabai szettlabda lett, amelyekből a másodikat Pekárik kihasználta, meglett a rendkívül fontos egyenlítés!

Glemboczki blokkjával kezdődött a harmadik játszma, de azonnal fordított a Juzsnyij. Az eddigieknél többet hibáztak ekkor a csapatok, főleg a BRSE, amely 5-5-nél megtorpant és zsinórban hét pontot szenvedett el. Kormosnak kétszer is időt kellett kérnie, próbálta rotálni a csapatot, beállt Szedmák Réka, Szpin Renáta, Bodnár Dorottya és Fábián Fanny is, de megállíthatatlanul robogott a Himik, és már 18-6-ra vezetett. Ekkor feltámadt a Békéscsaba és ledolgozta a hátránya egyharmadát, de későinek bizonyult ez a roham, a Juzsnyij nagy fölénnyel nyerte ezt a szettet.

Szerencsére nem roppantotta össze Tálasékat a rosszul sikerült harmadik menet, a csapat nagyot küzdött és nem engedte ellépni ellenfelét, 7-6-nál pedig már vezetett. Az első játszmát idézte a negyedik, rendkívül szorosan alakult végig az eredmény. 16-12-nél a legnagyobb előnyüknek örülhettek az ukránok, 18-14-nél időt kellett kérnie Kormos Mihálynak. Pontról pontra igyekezett zárkózni a BRSE, de a lehető legrosszabbkor rontottak nyitásokat a lányok, 22-16-ra elhúzott a Himik. A hatpontos hátrányt háromra csökkentette a Békéscsaba, de egy ukrán pont után 24-20-nál a meccsért nyithatott a juzsnei csapat. Az első kettőt hárította a magyar bajnok, időt kért a Juzsnyij, és a negyediket végül be is ütötte. Ezzel a Himik Juzsnyij 3-1-re győzött, ami korántsem jelenti azt, hogy eldőlt volna a párharc, de nehéz dolga lesz és sokat kell javulnia a Békéscsabának a továbbjutás érdekében. A Juzsnyij megőrizte hosszú hazai veretlenségét, legutóbb februárban, a Szakmáry Grétát is foglalkoztató német Schwerintől kapott ki otthon.

Végeredmény, női röplabda CEV-kupa, 1. mérkőzés:

Himik Juzsnyij (ukrán) – Swietelsky-Békéscsaba 3-1 (-26, 20, -15, -23)

A visszavágót december 5-én rendezik Békéscsabán.