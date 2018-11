Soproni csodagyőzelem a verhetetlennek hitt Salamanca otthonában

Zseniális játékkal, a legendás soproni szív dobbanásával az őszi Euroliga szezon legnagyobb szenzációját okozta a Sopron Basket a verhetetlennek hitt Salamanca otthonában. A spanyol csapatot ebben a csarnokban csak az az együttes tudja, amely 40 percen át a lelkét kiteszi a pályára. A vége 78-70 ide, egy tényleg nem mindennapi mérkőzésen. A Sopron Basket története során először nyert ennek a csapatnak az otthonában.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentés Salamancából.

A hozzáértők és a nagy kosárlabdatudorok azt mondják: Salamancában nehéz, vagy lehetetlen Euroliga meccset nyerni. Az előző szezonban például senkinek sem sikerült. Egy évvel korábban is csak egyetlen csapatnak, a Nagyezsda Orenburgnak. Akkor az oroszok edzője az a Roberto Iniguez volt, aki most a Sopron kispadján ült. Az akkori 64-49-es Orenburg-győzelmet egy edző tudta lehozni a verhetetlennek hitt Salamanca otthonában: Iniguez. Ebben bízhattunk a Sopron szerdai, spanyolországi fellépése előtt.

Hogy miért nem tudnak itt nyerni az európai élcsapatok? A Würzburg (már ez is érdekes, hogy egy spanyol településen miért egy német város a csarnok névadója) Arénában minden nemzetközi meccsen összejön 4000 néző, akik szinte belehajszolják a spanyol csapatot a győzelembe. Kicsit olyan ez, mint a veszprémi kézilabdacsarnok, ahol hosszú éveken keresztül maradtak nyeretlenek a külföldi együttesek. Az Avenida Salamanca ugyanakkor rettenetesen kétarcú együttes, mert idegenben közel sem játszanak annyira eredményesen, mint hazai pályán.

A Sopron a nemzetközi meccseken már szokásos Fegyverneky, Crvendakics, Zahui, Turner, Dupree összeállításban kezdett. Meg rögtön egy Turner-labdaszerzéssel és egy Dupree-tempóval (0-2.) Kőkemény védekezéssel nyitott a magyar csapat, Turner triplájával a 2. percben 5-0-ra vezetett. Majd Dupree kapott egy gyönyörű indítást, 7-1 ide, az ember nem akart hinni a szemének. Zahui gól + fault, 9-1, a Salamanca vezető edzője, Lino Lopez azonnal időt kért.

Az Avenida hatodik játékosa, a közönség 1-10-nél néma csendben ült, 3-10-né éledezett, 6-10-nél rákapcsolt, majd amikor Crvendakics lehetetlen helyzetből dobott pontot, hüledezett. 8-18-nál csend borult a tájra, 8-20-nál fütyültek, így még nem játszott a Sopron ezen az őszön. A Zahui-Robinson párosmeccs olyan kemény volt, mintha férfiak játszottak volna, Iniguez edző a 8. percben cserélt először a magyar csapatnál. Zahui újabb triplájával 23-12 ide és ez még mindig az első negyed volt csak. Reálisnak mutatkozott a 10 perc alatti 30 dobott pont, amely ezen a szinten tényleg meseszerű, de aztán megálltunk 25-nél. 10 perc után 16-25-ös soproni vezetésnél jött az első kisszünet.

Dubei Debóra kosara volt az első válasz az Avenida második negyedbeli első két pontjára. A spanyol sztárcsapat kapkodott, már másodszor dobta üresbe, azaz vonalon túlra a labdát. Határ Bernadett is bejött centerbe, éppen ellene fújtak, amikor Laura Gil labdája beesett. 21-27, közeledett az Avendia, rögtön tetőfokára hágott a hangulat. Roberto Iniguez ekkor időt kért, mert a második negyed első két percét 5-2-re hozta a Salamanca. Robinson hármasával 24-27, lassan tehát elfogyott az első negyedben szerzett előny. Ami akkor bement, az most mint kiperdült, ez valahol törvényszerű is volt. Givens kosarával 26-27, ekkor szabadult el először igazán a pokol Salamancában. És ekkor Crvendakics bevarázsolt egy triplát, 26-30, nagyon kellett már ez a kosár.

A 16. percben 30-30, a Salamanca által diktált nagy rohanást nem tudta a Sopron lefékezni. Egy perccel később Givens büntetőivel a meccs folyamán először vette át a vezetést a Salamanca (32-30.) Zahuit vissza kellett hozni centerbe, ő egyenlített, majd Turner lopott labdájával 32-34 lett az állás. A tényleg remek közönség előtt hősiesen küzdött a Sopron, az volt a cél, hogy a nagyszünet döntetlen közeli állással jöjjön el. Ezt a tervet Turner sikerrel hajtotta végre, mert egy újabb szerzett labda után indította Salvadorest - 38-38, jöhetett a nagyszünet. A második negyedet 22-13-ra nyerte meg a Salamanca.

Dupree duplájával indult a második félidő, majd ő és Turner tartotta ekkor a Sopront. Ekkor a bírók végre rájöttek, hogy a Salamanca sportszerűtlen megmozdulásait meg kell büntetni, egyet befújtak hát. Mi meg kettőt bedobtunk (44-46), majd Turner laza hármasával 44-49. Óriási. A Sopron ekkor próbálta lassítani a játékot, a közönség a bírók ellen tüntetett. Szavakkal megint nehezen lehetett kifejezni a magyar csapat hősies játékát. A botrány a levegőben lógott, ami a Sopron számára volt kedvező, hiszen a spanyolok minden mással foglalkoztak, nekünk csak kosarazni kellett. A közönség a bírókat is nyomás alá helyezte, innentől a portugál-olasz-francia hármasnak a szemükben nem lehetett jó ítéletük.

51-44-es soproni előnynél Robinson hármasa esett be, majd a bírók technikait ítéltek Roberto Iniguez ellen. Nevetséges volt az egész. Ha a dolgok úgy dőlnek el, hogy pár ezer felajzott spanyol ordít, minek sportolni? A Sopron pedig küzdött. A 27. percben 57-48 ide, mert Zahui és Dupree zsenialitása a legnehezebb helyzetből is kiutat talált. A harmadik negyed utolsó perce megint nem a soproniaké, mert két támadásunk közben is lejárt az időnk. Ezt a Salamanca könyörtelenül megbüntette, de Dupree kosarával 59-55-nél jött el az utolsó szünet. Ezt a negyedet tehát 21-17-re nyerte meg a Sopron.

A negyedik negyedet a kezdőcsapattal indította a magyar bajnok. Fegyverneky dudaszós triplája után 55-62, majd ugyanő szerzett egy fontos labdát. Aztán Crvendakics hármasa, szétdobtuk őket, 33. perc 65-57 ide. Robinsont nem tudtuk tartani, ólomlábakon vánszorgott az idő, a Salamanca pedig mindent bevetett. Megint jött egy olyan soproni támadás, amikor nem tudtunk dobni, lejárt az időnk. 5 perccel a vége előtt egy pontra olvadt az előnyünk (64-65.)

Támadásban tehát ki kellett találni valami olyat, amit eddig még nem húztunk elő a meccsen. Hosszú idő után Turner dobott pontot szép betöréssel, 66-67, elemi izgalmakat hozott az utolsó három perc. Ekkor jött Yvonne Turner már megint. Még mindig. Behintett egy hármast. 2.22 még és 68-72, 4 ponttal vezetett a Sopron. A Salamanca időt kért. Majd Crvendakics ellen befújtak egy személyit, amely a Sopronnak már a negyedik volt ebben a negyedben. Majd még egyet - csak, hogy tudjuk, hol vagyunk és hol a helyünk. Dominguez bedobta mindkettőt, kettő pont az előny és belül voltunk az utolsó két percen.

Turnernek odasóztak egyet, de a labda bevánszorgott, gól + fault, 70-75, másfél perc. A Salamanca idegességében technikai hibát követett el, miénk a labda, de nem sikerült bedobni. De ekkor jött Dupree, aki labdát szerzett, Turner, aki bedobta a hármast, 70-78, 51 másodperccel a vége előtt. De még mindig nem nyertük meg a meccset.

Csak akkor, amikor Zahui bebúrázta Robinsont. Ez volt a kulcspillanat. 78-70 a vége, győztünk, csoda volt ez, legalább akkora, mint áprilisban az Euroliga elődöntőben a Yakin Dogu megverése.

Hogyan kezdtem az elején? Roberto Iniguez két éve az Orenburggal nyert itt egy Euroliga-meccset. Most meg a Sopronnal vert oda. Ahogy kellett. Ahogy azt ő és ez a tényleg nagyszerű csapat tudja.

Női kosárlabda Euroliga, B-csoport, 4. forduló: Avenida Salamanca - Sopron Basket 70-78 (16-25, 22-13, 17-21, 15-19.)

A Sopron legjobb dobói: Turner 26, Dupree 19, Zahui 13, Crvendakics 11. A Salamanca legjobb dobói: Robinson 20, Givens 13.