A Sopron Basket Spanyolországban lépné át a pokol kapuját

Pokoli hangulat és telt ház, 4000 felajzott spanyol néző előtt lép pályára a Sopron Basket női kosárlabdacsapata az Euroliga negyedik fordulójában, a spanyolországi Salamancában. Amely mind a soproniaknak, mint a magyar női kosárlabdázásnak kultikus helyszíne - ide tért vissza tehát most a Sopron Basket. Ebben a városban nyerni nagyon nehéz, de nem lehetetlen küldetés.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Salamancából.

Nulla fokos hideg és hózápor Sopronban, 14 fokos langymeleg tavasz és bágyadt napsütés Madridban. A kettő között egy légörvényekkel teli háromórás repülés Bécs és a spanyol főváros között, majd közel ugyanennyi buszozás Salamanca felé. Délelőtt 10 órakor vágott neki a magyar bajnok a spanyolországi kalandnak, pontosan este 7 óra volt, amikor megérkezett.

A gyanútlan szemlélő azt hihetné, hogy a gyors vacsora után Roberto Iniguez vezető edző azonnal pihenőt rendelt el. Nem. A baszk szakember kedd este fél kilenctől még egy másfél órás edzéssel is megörvendeztette a csapatot, nem lesz ez másképpen szerdán délelőtt sem, azaz a meccs napján, igaz, az már nem lesz annyira kemény tréning. A Sopron nemcsak pokoli helyszínre érkezett, de pokoli menetelésbe is kezd. Ezen a héten a Salamanca, egy hét múlva az orosz Kurszk elleni meccs Sopronban, majd jön egy újabb utazás a szír-török határ mellett fekvő Hatayba. Az elképesztő menetet pedig csak úgy lehet bírni, ha ehhez megfelelő erőnlét és felkészülés társul. Nos, erről gondoskodott kedd este Roberto Iniguez.

Salamanca amúgy gyönyörű város a semmi közepén. Elég csak ránézni a térképre, hogy lássuk: a településtől 120 km-re sem északra, sem délre, sem keletre, sem nyugatra nincs jelentős település. Az első ilyen az északkeletre fekvő Valladolid, de nyugatra tekintve fokozatosan néptelenedik el a táj, majd egyszercsak a portugál-spanyol határba ütközik az ember.

Salamanca az a város, amelybe az első látásra beleszeret az ember. Mutatok egy képet a Plaza Mayor nevű főtérről.

Az óvárosban mindenütt éttermek, kávézók. Az itt felszolgált sajttálat, vagy a helyiek kedvencét, a kasztíliai hagymalevest nehezen felejti az ember. (Az árait is, de ezt most hagyjuk.)

Idefelé a buszon meg is kérdeztem Roberto Iniguezt (elvégre ő most hazajött Spanyolországba), hogy melyik ennek az országnak a legszebb városa? "Ezt nem lehet eldönteni, mert annyi van. Most kezdjem sorolni?

Madridot és Barcelonát mindenki ismeri, de ott van Segovia, Toledo, Salamanca, Granada. Estig mondhatnám. A Santander körüli falvak látványa olyan, mint ha a Paradicsomban járnánk. Aki egyszer eljutott San Sebastianba, sosem felejti el. Szóval, erre a kérdésre nehéz megfelelő választ adni" - mondta Iniguez.

A bevezetőben már említettem, hogy a magyar kosárlabdasport számára is kultikus hely ez. Egyrészt a Sopron a 2008-09-es idényben története során itt jutott be először az Euroliga Final Fourba, ahol a negyedik helyen végzett. Ez akkor óriási szenzációnak számított, mert ilyen kiugró eredményt attól a Soprontól senki sem remélt. Az elődöntőben éppen a szerda esti ellenfél, a Salamanca tornyosult a magyar csapat előtt, ha pedig nem tudtuk volna, hol is vagyunk éppen, akkor a meccs bírói is eszünkbe vésték. A vége 85-78 lett oda, de arra a meccsre minden soproni büszke lehetett. Az 1998-as Ronchetti Kupa megnyerése után tizenegy évvel ez egy komoly szintlépés volt a Sopronnak.

Miként Rátgéber László is arra, hogy ebben a városban nyerte meg az Euroligát a Szpartak Moszkva akkor világverő alakulatával. Magyar edző addig (és azóta sem) volt képes erre, ezt tehát az események után 9 évvel is sporttörténelem. A közelmúlt históriája a Sopron áprilisi Euroliga-ezüstérme hazai pályán, ennek eredményeképpen mindenhol nagy tisztelettel fogadják a magyar csapatot, de mindenhol kettőzött erővel mennek neki Fegyvernekyéknek. Nem lesz ez másképpen szerda este Salamancában sem.

Ahol nyerni nagyon nehéz, de nem lehetetlen küldetés. Az idei szezonban az Avenida eddig egy meccset játszott hazai pályán, de azt herokius küzdelemben, hosszabbításban nyerte meg 88-82-re a török Fenerbahce ellen. Két idegenbeli összecsapását (a törökországi Hatayban és a lett fővárosban, Rigában) győzelemmel hozta le a spanyol csapat. A Sopron odahaza megverte a görög Olimpiakoszt, idegenben fájó vereséget szenvedett a francia Carolo Basket együttesétől, az isztambuli Fener elleni összecsapást pedig elcsalták a bírók. A Carolo elleni vereség ebben az egyetlen "hibapont" ezt kellene majd valahol visszahozni, hogy a mérleg nyelve ismét középen álljon.

A válogatottak Európa-bajnoki selejtezői miatt háromhetes szünet után folytatódik az Euroliga küzdelemsorozata. A soproni válogatottak (Határ Bernadett, Dubei Debóra és az albánok ellen pályára lépő Fegyverneky Zsófia) sikerélménnyel és Eb-kijutással érkeztek vissza Sopronba. Roberto Iniguez sem tétlenkedett, ő a montenegrói válogatottat vitte ki a 2019-es Eb-re egy olyan csoportból, ahol ezt senki sem várta tőlük. Az utolsó meccsen Iniguez Rózsahegyen vezette győzelemre csapatát a sokkal esélyesebb szlovákok ellen - északi szomszédunk ezzel ki is esett, Montenegró pedig csoportelső lett. Mind a Sopron, mind a Salamanca hat-hat játékost adott a különböző európai válogatottaknak.

A Salamanca a tavalyi szezonban nem jutott be a Final Fourba, ezért azonnal edzőt váltottak a spanyolok. Most a fiatal Lino Lopez áll a kispad mellett, akinek nincs könnyű dolga. A spanyol női kosárlabdában talán éppen Salamancában a legnagyobb az eredménykényszer, amely az edzők dolgát sem könnyíti meg.

Kezdés tehát 20.30-kor, a meccs után részletes összefoglalóval jelentkezünk a helyszínről.