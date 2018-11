Sporttörténelem is volt a felejthetetlen soproni kosárbravúr

A Sopron Basket női kosárlabdacsapata szerda este olyat tett Salamancában, amire korábban egyetlen magyar együttes sem volt képes: 78-70-re nyert az Avenida otthonában egy végletekig kiélezett Euroliga-mérkőzésen. A sorozat tavalyi ezüstérmese érett játékkal, az edzői utasításokat maximálisan betartva kosarazott, túlélte az Avenida viharos támadásait, a közönség hangorkánját, és a bírói tévedések sem roppantották össze.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Salamancából.

Már a lefújást követően azonnal megindultak a találgatások, vajon nyert-e már korábban magyar csapat az Avenida Salamanca félelmetes otthonában?

Nem! Itt a lista, duma nyista.

2006/07: Salamanca – Pécs 70-65

2007/08: Salamanca-Pécs 83-60

2008/09: Salamanca-Pécs 85-63 és FF elődöntő Salamanca – Sopron 85-78

2009/10: Salamanca-Pécs 70-63

2010/11: Salamanca-Pécs 76-60

2011/12: Salamanca-Sopron 78-59

2012/13: nem játszottak magyarok ellen

2013/14: nem játszottak magyarok ellen

2014/15: nem volt magyar induló az Euroligában

2015-16: Salamanca-Sopron 74-60

2016/17: Salamanca-Sopron 84-67

2017/18: nem játszottak magyar csapat ellen

2018/19: Salamanca-Sopron 70-78

Még egyetlen adat arra, hogy mekkora dolog ez a győzelem. A Salamanca a mögöttünk lévő két idényben összesen két meccset vesztett el hazai pályán. Egyszer a Roberto Iniguez irányította orosz Orenburg, egyszer a törökök sztárcsapata, a Yakin Dogu tudott itt nyerni.

Ebben az idényben egy másik török együttest, a Fenerbahcét hosszabbításban verték meg 88-82-re ott, ahol most a Sopron legyőzte őket.

Aki látta ezt a meccset, egyhamar nem felejti el. Megmutatjuk a végletekig kiélezett utolsó perceket, azt, hogy a Sopron mennyire higgadtan tudta a maga javára fordítani ezt a mérkőzést a végjátékban.

Fegyverneky Zsófia, a Sopron egyik legrutinosabb játékosa így nyilatkozott:

Nem sokkal a mérkőzést követően az Origónak Dubei Debóra nyilatkozott.

Mindig ennyire visszafogottan ünnepelnek, ha elérnek egy-egy olyan bravúrt, amire egész Európa felfigyel?

Szezon közben nincs idő a győzelmek ünneplésére, amúgy nem novemberben osztják az érmeket, szóval, ezért is tűnhetett úgy, hogy van bennünk egy kis visszafogottság.

Na, jó, ha egy kicsit még üldögélnek a vacsoraasztalnál, magasabbra csap a hangulat? Mert a vacsora végén azért lehetett már hallani egy-két kacajt.

Pedig akkor sem a kosárlabdáról beszélgettünk.

Egy ilyen siker után kikapcsoljuk az agyakat, másról is lehet beszélgetni, nem csak a meccsről. Amúgy is jól érezzük magunkat egymás társaságában, szerintem ez lejött abból, ahogy a hotel éttermében viselkedtünk.

21 évesen olyan szakaszba került a pályafutása, amelyet sokan irigyelhetnek. Egy hete a válogatottal, ahol már kezdőemberként számítottak önre, kijutott az Európa-bajnokságra, most meg itt ez a salamancai siker. Hogyan tudja mindezt feldolgozni?

Azt nem mondhatom, hogy számítottam erre, csak azt, hogy a céljaim beteljesülése zajlik éppen.

Mind a klubban, mind a válogatottban olyan események részesei vagyok, amelyből a pályafutásom későbbi, remélhetőleg sikeres szakaszát építhetem.

Az mennyire dobja fel, hogy míg tavaly „kétperces” Euroliga-játékos volt, addig mostanra sokkal nagyobb szerepet kap a legmagasabban jegyzett európai kupasorozatban?

Boldog vagyok ettől, és attól, hogy Roberto Iniguez vezetőedzőnk jobban megbízik bennem, mint egy évvel ezelőtt. Neki is kellett ez az idő, hogy megismerjen engem, és ilyen meccseken is betegyen a csapatba.

Igaz az, hogy a nyári szünetben szinte mindennap a konditerembe ment azért, hogy a nemzetközi meccsek perememberszerepéből kitörhessen?

Igaz. Az első olyan nyár volt ez, amikor nem szerepeltem az utánpótlás-válogatottban, így aztán tényleg nyugodtan mehettem naponta a konditerembe. Azért mentem, mert ezen a téren volt hátrányom, még talán most is van egy kicsi.

Talán azért tartok ott, ahol, mert ezt a nyarat keményen végigmelóztam. Nem volt ez nekem nyűg, mert ez az életem, szeretek kosárlabdázni. Két hét pihenés után estem neki a vasaknak, szóval, igyekeztem nem kizsigerelni magam.

A salamancai meccs pályafutásának eddigi legnagyobb győzelme volt?

Maradjunk abban, hogy az áprilisi Yakin Dogu elleni Final Four elődöntőt ez sem múlta felül. Hazai pályán nyertük meg azt a meccset – az leírhatatlan érzés, nem lehet elfelejteni. Ez a salamancai meccs óriási siker, de azt az elődöntőt nem előzi meg. Nekünk most rengeteg feladatunk van még. Áprilisban mindent félretettünk, mindent eldobtunk azért, hogy megverjük a törököket. Emocionálisan az teljesen más helyzet volt. De ez a múlt, amiből nem lehet táplálkozni.

A jelenre visszatérve, Salamancában mindig nagy dolog játszani, remek itt a közönség, igazi katlan a hely – nyerni ebben a csarnokban tényleg felemelő érzés.

Nincs megállás, mert egy hét múlva a csoport favoritjának számító Kurszkot fogadják hazai pályán. Ellenük is nyerhet a Sopron?

Miért ne? Ők a csoport favoritjai, de nem kell szemérmeskednünk, mi úgy állunk neki, hogy ők is verhetőek. A salamancai győzelem ebből a szempontból is fontos volt, mert bebizonyította, hogy nincsen lehetetlen.

Szokott sportsajtót olvasni?

Igen, minden platformon figyelemmel követem, hogy miket írnak, mondanak rólunk.

Akkor talán kétszeresen is jogos a kérdés, hogy mit gondol azokról a véleményekről, amelyek szerint a magyar játékosoknak több lehetőséget kellene kapniuk a Sopronban?

Nyilván nehéz megmagyarázni mindenkinek, hogy a dolgok nem csettintésre működnek.

Nekünk, fiataloknak az edzés az a terep, ahol be kell bizonyítanunk a vezetőedzőnek, hogy készek vagyunk a nagyobb feladatok elvégzésére, hogy helyünk van a pályán. Nyilván, voltak, vannak és lesznek olyan edzések, ahol ez nem mindig sikerül. Iniguez úgy jött ide, hogy nem ismert bennünket, nem tudta, hogy mire vagyunk képesek, neki is kellett idő, hogy belásson dolgokat.

Az ő helyzete sem egyszerű, hiszen ebben a csapatban vannak nagyon jó, kiforrott külföldi játékosok, és vannak tehetséges magyar fiatalok. Neki is egyensúlyba kellett hoznia mindezt. Olvastam én is ezeket a cikkeket, de engem mindig az vezérelt, hogy megmutassam: képes vagyok a komolyabb feladatok elvégzésére is. Akik ezeket a kérdéseket feszegetik, nem látják a mindennapjainkat, viszont a téma szinten tartásával rossz érzéseket kreálnak. Ez egy borzalmasan nehéz folyamat, előttünk még sok van, ugyanakkor egyikünk sem szeret a kispadon ülni.

Roberto Iniguez szakmailag tényleg annyira jó, mint amiket hallani róla?

Nagyon-nagyon jó edző. Nekem az egyik legjobb, akivel valaha dolgoztam.

Különterem a fiataloknak Mit csinál a Sopron Basket a nagy győzelem másnapján Salamancában? Mivel a repülőgép csak este indul Madridból, a délelőtt folyamán a szakvezetés kibérelt egy termet, ahol a magyar csapat négy fiatal magyar játékosának külön edzést tart Roberto Iniguez. Példátlan.

A Sopron a következő fordulóban, 2019. december 6-án a csoport éllovasát, az orosz Kurszkot fogadja hazai pályán. Már most menjen mindenki jegyet venni, hogy a pokoli hangulat megroggyantsa az orosz sztárcsapatot.