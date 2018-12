Felépítette magát és motivált lett a legjobb magyar pólós

A Ferencváros pólócsapata ötméteresekkel legyőzte a BL-címvédő Olimpiakoszt, így 1993 után először fordult elő, hogy a második számú európai kupa nyertese hódítsa el a Szuperkupát. A Fradi-siker egyik főszereplője a három gólig és egy belőtt ötösig jutott Varga Dénes volt, aki szerint most látszik csak igazán, hogy miért volt érdemes egy kis időre távol maradnia a válogatottól.

"Ez nekem egy jó visszaigazolás, ha csak arra gondolok, hogy nyáron azért mellőztem a vízilabdát, hogy egy kicsit fölépítsem magam, és motiváltan, megerősödve menjek bele ebbe a szezonba, ami nemcsak a klubomnak tesz jót, hanem a válogatottnak is" – nyilatkozta a Sport24-nek a válogatottba azóta visszatért Varga Dénes, kisfiát a kezében tartva.

Tavaly még Madaras Norbert is a vízbe ugrott, miután a Fradi megnyerte az Eurokupát, idén azonban már szakosztályelnökként nézte végig a kapu mögül a találkozót a kétszeres olimpiai bajnok pólós.

Egy kis gondolkodás után nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy lett volna-e kedve most is vízbe ugrani. „Nyilván most már más a szerepem, lehet, hogy lesz olyan, amikor beleugrom, de ez most más volt" – válaszolt mosolyogva. Egyébként nagyon izgultam, a mostani az első olyan meccs volt, amióta nem játszom, hogy nem éreztem olyan jól magam mérkőzés közben. Ma egy kicsit ott lettem volna (a vízben), főleg még az első félidőben, mert valahogy akkor nem ment a játék a csapatnak.

Később azonban minden megváltozott, köszönhetően Vogel Soma remeklésének is. A kapus 4-3-as görög vezetésnél megfogott egy büntetőt, majd a meccs második felében volt több bravúrja, a büntetőknél pedig kétszer is úgy helyezkedett, hogy a kapufát találta telibe az ellenfél. "Minden meccs előtt kielemezzük a lövőket" – avatott be a részletekbe a kiváló kapus. „De mindig a meccsnek a menete hozza, hogy most éppen hogyan fogok kijönni. Az ötméterespárbajnál elég fáradtak szoktak lenni a lövők, elég ritka az olyan, amikor valaki magasan meglövi, most ketten is így tettek, és mindketten a felső kapufát találták el" – mondta Vogel Soma, hozzátéve, hogy ezúttal bejött, amit eltervezett.

Varga Zsolt, a csapat edzője pedig büszke lehet, hiszen az Eurokupa után újabb trófeát nyert a Fradival. "Hat évvel ezelőtt 12. helyezett volt a csapat, amikor átvettem. Onnan jutottunk el odáig, hogy először nyertünk egy Eurokupát, ebben az évben sikerült megnyernünk a bajnokságot, most pedig elmondhatom, hogy sikerült legyőznünk egy BL-győztes csapatot.Azt gondolom, ezek nagyon fontos momentumok a klub életében. A belefektetett munka az, ami mindig meghozza a gyümölcsét."

Most pedig, hogy legyőzte a Bajnokok Ligája-aranyérmest a Fradi, nem is lehet más célja, mint a BL-győzelem. „Kimondva-kimondatlanul is ez a célunk, de nagyon hosszú az út, nagyon sok összetevős, hogyan jutunk el a Final8-ig, és azon belül hogyan menetelünk. Ott már kevésen múlik minden" – mondta Varga Dénes, a kisfia pedig csak annyit mondott a mikrofonba, hogy „nagyon igaz".