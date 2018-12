A magyar női kézilabda-válogatott 28-25-ös vereséget szenvedett Hollandiától az Európa-bajnokság C csoportjának nyitómeccsén. Kim Rasmussen lányai 50 percig pariban voltak a torna egyik esélyesével, de ekkor olyanokat hibáztak, amelyek végzetesnek bizonyultak, a remeklő Nycke Groot vezetésével pedig a hollandok eldöntötték a találkozót.

Kim Rasmussen rendkívül fiatal kerettel utazott el Franciaországba, többen is első világversenyükön debütáltak Hollandia ellen. De lehetett bizakodni, az újoncok is rendelkeztek nemzetközi tapasztalattal, elég csak a debreceni U20-as világbajnokságra gondolni, ahol a lányok aranyérmet szereztek. A hollandok nélkülözték a kézilabdát (ideiglenesen) befejező Yvette Brochot, valamint a Fradi játékosát, Danick Sneldert is, így egyáltalán nem volt esélytelen a magyar válogatott.

Schatzl Nadine révén magyar góllal kezdődött a találkozó, de erre két holland találat volt a válasz, az ötödik percben pedig már kettővel vezetett a fekete mezben játszó Hollandia. A 8. percig kellett várni a következő gólunkra, ismét Schatzl talált be a bal szélről, méghozzá emberelőnyben. Bíró Blanka többször is nagyot védett Nycke Groot ellen, a túloldalon Mészáros Rea góljával pedig már egál volt, aztán Tóth Gabriella a vezetést is megszerezte egy remek átlövéssel.

Kovacsics Anikó révén már kettővel mentünk, de azonnal kaptunk egy üres kapus gólt, sokáig nem örülhettünk, Van der Heijden pedig egyenlíteni is tudott a következő holland támadásból. Lukács Viktória, Kovács Anna és Bíró villanásaival ismét kettő volt közte, fantasztikusan játszott ekkor a magyar válogatott. Remekül védekeztünk, 20 perc után Tóvizi Petra beállós góljával pedig már 8-5 volt ide. Tóth kiállítása alatt ledolgozták a hátrányukat egyre a hollandok, ez a különbség pedig állandósult a következő percekre. Ehhez az is kellett, hogy Kiss Éva megfogja Abbingh hetesét. Sajnos Grootét viszont nem tudta kivédeni az utolsó percben, mi pedig egy kínai figurából kapufát lőttünk, így 11-11-es döntetlennel ért véget az első harminc perc.

Lukács főszereplésével kezdődött a második félidő, először gólt lőtt, majd labdát szerzett védekezésben. Ezt viszont nem sikerült kihasználni, ráadásul egymás után három gólt kaptunk, de Háfra Noémi hamar elállította a vérzést. A holland kapuban Wester sokat javult az első játékrészhez képest, ráadásul Visser eredményesen fejezett be egy lerohanást, amivel először vezetett hárommal Hollandia, Kim Rasmussen pedig időt kért (15-18). Háfra rögtön ezután meglőtte a negyedik gólját, de Abbingh is a harmadikat, a holland csapat megtalálta a magyar védekezés ellenszerét. Csak ideiglenesen tudtunk ennél közelebb kerülni, még emberhátrányban is őrizték az előnyüket Grooték. Majd jött egy Háfra-bomba, amivel 22-21-re zárkóztunk, erre időt kért Hollandia.

Kiss Éva újabb büntetőt védett, az egyenlítését támadhattunk, igaz, emberhátrányban, de ez Kovacsics Anikót nem érdekelte! A csapatkapitány harmadik találatával 22-22 lett az állás, de ekkor kettős emberfórba került Hollandia egy rossz magyar csere miatt. Ez sajnos megölte a lendületünket, visszaállt a kétgólos különbség, amikor már csak nyolc és fél perc volt hátra. Két beállóssal, üres kapuval támadtunk, de Wester extázisban védett, a túloldalon Groot pedig félelmetes passzokkal hozta ziccerbe társait. Dulfer góljával már néggyel vezettek, nagyon nehéz helyzetbe került a magyar csapat, ráadásul ekkor már időkérése sem volt Rasmussennek, és még Háfrát is kiállították. Az utolsó percben Kovacsics még kiharcolt egy emberfórt, de ekkor már 28-24-re vezetett a holland csapat, végül Schatzl tudott kozmetikázni az eredményen a negyedik góljával. Ez lett a vége, 28-25-re nyert Hollandia, de az első 50 percben mutatott játékra építhetünk a torna további részében.

Végeredmény, női kézilabda Európa-bajnokság, C csoport:

Magyarország-Hollandia 25-28 (11-11)

A magyar válogatott gólszerzői: Háfra, Kovács 5-5, Schatzl 4, Kovacsics, Lukács 3-3, Kazai, Lakatos, Mészáros, Tóvizi, Tóth 1-1.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány így értékelte a találkozót az M4 Sportnak:

Jó mérkőzést játszottunk, de túl sok olyan kis hibát követtünk el, amiket nem szabad. A rossz csere miatti kétperc borzasztó rosszul jött, nagyon megéreztük, a hollandok ekkor tudtak úgy elhúzni, hogy már nem értük őket utol. Nagyon büszke vagyok a lányokra, harcoltak, óriásit küzdöttek, az első félidő jó volt, a másodikban jobban kellett volna védekeznünk. Elemeznünk kell ezt a meccset, és úgy továbblépnünk. Jól kezdtünk, de sok helyzetet hagytunk ki. Kicsit csalódott és szomorú vagyok, hogy nem tudtunk nyerni, de büszke is. A következő meccset meg kell nyernünk, élet-halál harc lesz a horvátok ellen, és nagyon várjuk!”

A válogatott legközelebb hétfőn, Horvátország ellen lép pályára a tornán. A C csoport első három helyezettje jut tovább a középdöntőbe.