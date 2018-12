A szíve hajszolta győzelembe a magyar férfi kosárválogatottat

A magyar férfi kosárlabda-válogatott legendás küzdenitudása roppantotta meg a lelkesen játszó Hollandiát a két csapat budapesti világbajnoki selejtezőjén. Elvileg még a továbbjutás sem kizárt, de ennek elérése már nem csak a magyarok kezében van. A hollandok elleni összecsapás sokáig emlékezetes marad, hiszen együttesünk óriási küzdelemben, hosszabbításban fektette kétvállra a németalföldi együttest. Magyarország-Hollandia 91-86.

Három nappal a horvátok elleni eszéki vb-selejtező után (azt a meccset 74-69-re a horvát csapat nyerte meg) teljesen telt ház előtt folytatta vb-selejtezős menetelését a magyar férfi kosárlabda-válogatott. A hollandokat szeptemberben idegenben is legyőztük, így a hazai összecsapáson is joggal reménykedhettünk abban, hogy megszületik a magyar csapat ötödik győzelme ebben a sorozatban.

Allen Roscoe triplájával a 2. percben először vezetett a magyar csapat (3-2), de a hollandok ekkor valamivel energikusabbnak tűntek. A budapesti közönséget még a szép magyar megoldások sem tudták lázba hozni - néha az volt az ember érzése, mintha könyvtárban üldögélne, nem egy sporteseményen a Tüskecsarnokban.

Ami az első negyedet illeti, azt 15-12-re Hollandia nyerte meg. A magyarok folyamatosan futottak az eredmény, illetve a narancsmezes hollandok után. A negyed elején Allen Roscoe dobott pontosan, később Benke Szilárd is felzárkózott mellé. Aztán a második negyed elején Vojvoda szép hármasával egyenlítettünk, ekkor 15-15 volt az állás. Amikor azt hittük, hogy ez megtöri a hollandokat, ők jöttek két támadással, Van der Mars zsákolása után ismét Hollandia vezetett 4 ponttal (15-19.)

A magyar szövetségi kapitány sokat cserélt, majd a 14. percben ismét Vojvoda triplája rántotta ki a sárba ragadt szekeret - 21-20-ra átvettük a vezetést. A koreográfia szerint most megint a hollandok jöttek - jöttek is, majd egy csodás Vojvoda-Keller összjáték után utóbbi húzta be a gyűrűbe a labdát (22-23), majd, a bírók is megmutatták, nemcsak a pálya tartozékai: kiosztottak egy technikait a lépéshibát reklamáló magyar szövetségi kapitánynak, Sztojan Ivkovicsnak. Ez jeladás volt az addig is nagyon küzdő magyar együttesnek, mert amikor Keller egyszerűen, de szabályosan kitépte az egyik holland játékos kezéből a labdát, Váradi kapta meg a lehetőséget és az ő kosarával a 18. percben 29-27-re újra átvette a vezetést Magyarország.

Ez aztán átlendítette a holtponton a magyar csapatot. Vojvoda megint bevágott egy triplát, Eilingsfeld János erőszakosan dobott be egy kosarat, így a nagyszünetre alakította ki a magyar együttes az eddigi legnagyobb különbséget - 34-29 ide.

Furcsa közjátékkal indult a harmadik negyed, mert a magyar válogatott elkezdte a meccset és ugyanarra az oldalra támadott, mint az első félidőben. 11 másodperc le is csorgott, ekkor vették észre a bírók a hibát, úgyhogy kisebb tanácskozás után minden újrakezdődött. Abból a szempontból is, hogy a hollandok másfél perc alatt egy pontra olvasztották a hátrányukat (34-33), Govens triplája a lehető legjobbkor jött. Viszont továbbra sem tudtuk állandósítani a fölényünket, így a harmadik negyed 4. percében már megint a hollandok vezettek (39-40), majd ki húzta ki a gödörből a csapatot? Vojvoda egy újabb hármassal. Ezt másolta le zseniálisan Benke Szilárd, akinek a triplája közben odavertek egyet - egy akció, 4 magyar pont, 46-42 ide.

A 26. percben először vezetett 6 ponttal - ez volt a meccsen az eddigi legnagyobb különbség - a magyar válogatott, ez pedig az erőszakosan és jól játszó Govensnek volt köszönhető (50-44.) Meg kellett törni a szívósan tapadó hollandok lendületét, mert 26 perc alatt nem sikerült elszakadni tőlük. Nem véletlen, hogy a hangosbemondó is megpróbálta lelkesíteni a maga elé meredő pesti szalonközönséget.

Eilingsfeld János pillanatai jöttek, két szép kosárral 54-47 ide, lépegettünk tehát előre. Aztán a hollandok is, így a harmadik negyed után 56-53-ra, azaz 3 ponttal vezetett Magyarország.

A negyedik negyed elején Benke újabb triplája már tűzbe hozta a nézőket, majd Elingsfeld dobott még egyet. Pillanatok alatt 64-57 lett az állás, amely ezen a meccsen tekintélyes előnynek számított. Sőt, a történet itt még nem ért véget, mert Benke Szilárd újabb hármasa közben odavert az egyik holland. Gól + büntető és először a mérkőzés folyamán több mint tíz ponttal vezetett Magyarország (68-57.)

Feszült volt a hangulat, a magyar kispad ellen a bírók technikait adtak, a hollandok ezzel 69-64-re jöttek fel. Ekkor már csak 4 perc volt hátra. Govens nagyszerű labdalopása jó volt nyugtatónak, a befejezés sem volt hibás, 71-64, de még mindig nem lehetett hátradőlni. Másfél perccel a vége előtt 73-69-nél sem, de ekkor jött a meccs hőse, Benke Szilárd, aki 45 másodperccel a befejezés előtt 75-69-re módosította az állást.

Innen pedig a hollandoknak már nem lehet visszaútjuk - gondoltuk mi. 17 másodperccel a befejezés előtt 77-73-ról három vendégbüntetővel 77-75 lett, egy tehát kimaradt.

Majd jött a dráma, 4 másodperccel a befejezés előtt Hollandia egy triplával egyenlített: 78-78.

Hosszabbítás következett.

A lélektani előny a hollandoknál volt, egy perc elteltével semmi sem változott (80-80), elő kellett szedni az utolsó erőtartalékokat. Vojvodának sikerült. 75 másodperccel a befejezés előtt egy végletekig kijátszott akció végén tripla - 85-81 ide. Majd 87-83-ról 87-86, mi jön még? Vagy ki. 19 másodperccel a vége előtt Rosco Allen betörése közben a fejére kapott egyet - két büntetőt dobott, egyet sem hagyott ki. 89-86, és innen már tényleg nem volt visszaút. Mert Benke labdát lopott, betette (91-86) és még egy büntetőt is dobhatott. Ez kimaradt, de kit érdekelt? Nyertünk - nem is akárhogyan.

A magyar válogatott - ahogy azt ettől a csapattól megszokhattuk - az utolsó erőtartalékait is mozgósítva, felejthetetlen mérkőzésen, nagy szívvel játszva győzte le ellenfelét, ezzel megvan a csoportban az ötödik győzelem is. Folytatás a csoport két utolsó összecsapásával 2019 februárjában az olaszok és a horvátok ellen. Az elvi esély továbbra is megvan arra, hogy ez a csapat ott legyen a jövő évi kínai világbajnokságon.

Férfi kosárlabda világbajnoki selejtező, J-csoport: Magyarország-Hollandia (12-15, 22-14, 22-24, 22-25, 13-8.)

A magyar válogatott legjobb dobói: Vojvoda 22, Benke 21, Govens 15.

Hollandia legjobb dobói: Franke 23, Van der Mars 19.