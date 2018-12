A női kéziválogatott még bízik a sikeres Európa-bajnoki szereplésben

A jobbszélső Orbán Adrienn szerint a magyar női kézilabda-válogatott következő két ellenfele, a horvát és a spanyol csapat is verhető a franciaországi Európa-bajnokság csoportkörében.

"Nem is lehet kérdés, hogy meg kell nyernünk a horvátok elleni meccset, és a spanyolokkal szemben is van esélyünk. Azt gondoltam, nem lehetetlen, hogy három győzelemmel kezdjünk, de ehhez több tapasztalatra lenne szükség" - nyilatkozta vasárnap a Kisvárda 42-szeres válogatott játékosa.

A magyar csapat szombaton 28-25-re kikapott Hollandiától a montbéliard-i C csoport első fordulójában, majd hétfőn 18 órától Horvátországgal, szerdán 21 órától pedig Spanyolországgal találkozik. Orbán úgy fogalmazott, jó mérkőzést játszottak az előző Európa-bajnokság ezüstérmesével, ami hasznos lehet számukra, ha tudnak tanulni belőle. "Az első félidő nagyon jól sikerült, együtt tudtunk működni, összpontosítottunk, és teljesítettük taktikailag, amit megbeszéltünk. A másodikban előjöttek a hibák, de számítottunk is rájuk. Az lehet az erősségünk, ha elhisszük, hogy a nehezebb pillanatok után is tudunk fordítani" - mondta.

Bár a kezdő jobbszélső, Lukács Viktória hét lövésből csak három gólt szerzett, Orbán egyáltalán nem kapott lehetőséget szombaton. Mint elmondta, soha nem beszélik meg előre, ki mennyi idő tölt majd a pályán a következő találkozón. Hozzátette, sajnos benne van a hiba a fiatal magyar csapat játékában, hiszen a játékosok közül többen még nem szerepeltek felnőtt világversenyen korábban, és tapasztalatot kell szerezniük. "Nagyon kell a siker, ami lökést adhat, és akkor még jobban bízunk majd magunkban" - magyarázta.

A horvátok a spanyol válogatottal szemben 25-18-ra elveszített mérkőzéssel kezdték a csoportkört. "Hellyel-közzel meg tudtuk nézni a mérkőzésüket, láttuk, hogy ők is sok új játékossal érkeztek, és vannak gyenge pontjaik. Ezeket kell kihasználnunk, és taktikailag megvalósítanunk a megbeszélteket" - vélekedett.