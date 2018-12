Roppant fontos győzelemmel folytattuk a női kézilabda Eb-t

Azok után, hogy a magyar női kézilabda-válogatott a franciaországi Európa-bajnokságon az első meccsen kikapott a hollandoktól, sorsdöntővé lépett elő a horvátok elleni második csoportmeccs. A vesztes ugyanis minden bizonnyal két nap múlva a kiesők közé kerül. Ezt a magyar csapat mindenképpen szerette volna elkerülni, a terv pedig sikerült, mert 24-18-ra nyertünk.

Kovacsics és Lukács góljával jól kezdett a magyar válogatott, ami zavaró volt, hogy a horvátok emberhátrányból is gólt szereztek a meccs elején, majd Planéta hagyott ki egy hetest. Szerencsére a magyar kapuban Kiss Éva is megmutatta, hogyan kell büntetőt védeni - neki ez már a harmadik kifogott hetese volt az Európa-bajnokságon.

2-1-es magyar vezetés után Kovács Anna és Háfra Noémi góljával léptünk messzebb, a 9. percben már 4-1 volt az állás ide. Ugyanakkor a magyar csapat kissé idegesen játszott ekkor, rengeteg elrontott támadást láttunk a magyaroktól. Szerencsére most ez is belefért. Aztán Háfra Noémi egyre jobban belelendült, Kovacsics is bedobott egy hetest, így a 13. percben már 7-2-re vezetett Magyarország.

Mikor éppen megnyugodtunk, a horvátok sorozatban dobtak két gólt (7-4), Kovács Anna kihagyott egy hetest (már a másodikat a meccsen), úgyhogy nagy szükség volt Háfra újabb góljára (8-4.) Teljesen megzavarodtunk, 7-2 után 8-6 lett az állás, azaz ekkor a horvátok egy 4-1-es szériát csináltak. Csak Háfra Noémiben lehetett bízni, aki az idegnyugtató kilencedik magyar gólt lőtte és a 21. percben sikerült három góllal elhúznunk. Aztán már néggyel, mert Kovacsics újabb hetesgólja ellen nem volt ellenszere a horvát kapusnak (10-6.)

Kiss Éva megint egy hetesre jött be és a győri kapus jobb kézzel kiütötte a labdát. Ez a teljesítmény és Háfra játéka volt az első félidő pozitívuma. 24 perc alatt 5 labdát adott egy a magyar csapat, tiszta szerencse, hogy az ellenfél játkereje nem volt összehasonlítható a hollandokéval. Az első félidő utolsó szakaszában Schatzl szép szélsőgóljainak örülhettünk, a horvátok beállóból dobtak kettőt nekünk - 13-9-es magyar vezetéssel mehettünk a szünetre.

Háfra lőtte a második félidő első gólját, ekkor a 14 lőtt magyar gólból 13-at ferencvárosi játékos szerzett. Kovács Anna is, így tényleg megnyugtató, hatgólos előnyt szereztünk. Ugyan volt kilenc eladott labdája a magyar válogatottnak, de amíg mi vezettünk, ez kevéssé volt érdekes.

A 40. percben kétszer lefordultak rólunk, a másodiknál, 17-12-es állásnál Bíró Blanka védett hatalmasat - az ő statisztikai mutatója 50% felett járt ekkor. Több jó lerohanása volt ekkor a magyar válogatottnak, amely a 44. percben 7 góllal, 19-12-re vezetett.

Így aztán még az sem volt tragédia, hogy a 48. percben Kovacsics újabb magyar hetest hagyott ki, ez már a negyedik elhibázott büntetőnk volt. Örömteli momentum, hogy Schatzl a balszélen 100 százalékosan lőtt (5/5), hogy Bíró a kapuban nagyszerű teljesítményt nyújtott.

Az 50. percben Kovács Anna hetesével 21-13, ezt a meccset innen már nem lehetett elveszteni. A magyar együttes - amely sorozatban öt vereség után tudott ismét nyerni - egyszer sem került hátrányba a meccsen. A csapat legeredményesebb játékosaként Kovács Anna, Háfra Noémi és Schatzl Nadine is öt gólt dobott. A magyar csapat tehát megszerezte a hőn áhított és nagyon fontos győzelmet, két nap múlva a spanyolok ellen akár a csoport második helye is megszerezhető.

Magyarország-Horvátország 24-18 (13-9)

lövések/gólok: 35/24, illetve 41/18

gólok hétméteresből: 7/3, illetve 4/3

kiállítások: 8, illetve 14 perc

Magyarország: Bíró - Lukács 2, Kovács A. 5, Kovacsics 4, Mészáros, Háfra 5, Schatzl 5, cserék: Kiss É., Planéta, Tóth G. 1, Pálos-Bognár, Tóvizi 1, Lakatos, Szalai, Kazai 1, Orbán, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

Kim Rasmussen szövetségi kapitány az M4 Sportnak nyilatkozott:

Nagyon csúnya és rossz mérkőzés volt. Nem igazán találtuk a sebességünket. Ez a pech, ha új csapatunk van, nem sok időnk van edzeni, összeszokni. Sok a sérültünk. Öten komoly sérüléssel bajlódnak. Boldog vagyok a győzelem miatt, az idegesség több volt a kelleténél. Nem tudtunk megnyugodni és nem tudtunk ugyanabban a stílusban kézilabdázni, de a legalább a végén a védekezést megoldottuk és a kapusunk is jó teljesítményt nyújtott. A horvát csapattól könnyű gólokat kaptunk, lassan védekeztek. Később talán boldog is leszek, a lefújás után csak büszke a győzelemre.”

Planéta Szimonetta: „Úgy indultunk ennek a meccsnek, hogy mindenképpen nyerni kell.

Mindig a favoritnak nehezebb nyerni. Nem volt szép kézilabda, de örülünk, hogy nyertünk. A szép játékot a későbbi meccsekre tartogatjuk. A spanyol meccs ennél sokkal nehezebb lesz, sokkal kiélezetebb csata lesz, mint a horvátok elleni volt.”

Tóth Gabriella: „Jól vagyok, nem súlyos a sérülésem. Nyertünk, a győzelmet nem kell megmagyarázni.