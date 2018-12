Női kézi-Eb: Kovacsics Anikó tudja, mi lehet a spanyolok ellen a kulcs

Kovacsics Anikó csapatkapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatottnak az eddiginél is tudatosabb játékra lesz szüksége a franciaországi Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, szerdán Spanyolország ellen.

A magyar együttes szombaton 28-25-re kikapott a hollandoktól, majd hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot a C csoportban, Montbéliard-ban, és már a harmadik forduló előtt biztossá vált, hogy továbbjut a középdöntőbe.

Kovacsics az MTI-nek kedden úgy nyilatkozott, a horvátok elleni sikert ugyanúgy értékeli, ahogyan közvetlenül a meccs után: nagyon örül, hogy sikerült két pontot szerezniük, hiszen ez volt az elsődleges céljuk.

Nem voltam biztos benne, de sejtettem, hogy nem lesz ez egy gálamérkőzés. Az ilyen meccseken mindig szenvedni szoktunk, ahhoz képest elég nagy különbségű győzelmet arattunk. Voltak technikai hibák, nem ment minden gördülékenyen, de most ezzel egyáltalán nem foglalkozunk, a lényeg a két pont" - mondta a Ferencváros irányítója.

Hozzátette, szeretnének pontokat vinni a középdöntőbe, ami a spanyolok legyőzésével valósulhatna meg, ám minden bizonnyal nagyon nehéz lesz a meccs, mert látták az ellenfelet, amely elég jól teljesített az eddigi találkozóin.

A spanyol csapat egyik kulcsjátékosa a Ferencváros - irányítóként és átlövőként is bevethető - kézilabdázója, Nerea Pena, a másik pedig a Siófok jobbátlövője, Mireya González Álvarez.

A magyar csapatkapitány kifejtette, Penára nehéz felkészülni, mert komplex játékos.

"Az lesz a meccs egyik kulcsa, hogy őt mennyire tudjuk megfogni, bár a hollandok ellen a többiek is eléggé kivették a részüket a meccsből. Nerea ugyanúgy ismer minket, ezért még tudatosabb játékra van szükségünk, a megbeszélt taktikát be kell tartanunk" - szögezte le Kovacsics.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány úgy fogalmazott, jó volt viszontlátni a megbeszélt dolgokat a horvátok ellen, de még mindig nem teljesen kapta vissza azt, amit gyakoroltak. Hozzátette, nagy szükség volt a győzelemre, amit elsősorban annak köszönhetnek, hogy nagyot harcoltak védekezésben.Nerea Pena elmondta, a horvátok elleni győztes meccsük nagyon jó volt, a csapat tudta, hogy kulcsfontosságú a mérkőzés, és nagyszerűen összpontosított.

"Kreatívan, dinamikusan kézilabdáztunk, sok dolgot megvalósítottunk abból, amit gyakoroltunk. Nem tudom, mire lehetünk képesek ezen a tornán, hiszen új csapatunk van, mi sem tudjuk, mit várhatunk magunktól, éppen ezért csak a következő mérkőzésre gondolunk" - nyilatkozta.