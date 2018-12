A magyar női kézilabda-válogatott minden várakozást felülmúlva, parádés játékkal 32-26-ra verte a spanyolokat a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság C csoportjának 3. fordulójában. Kim Rasmussen csapata ezzel bejutott a középdöntőbe, ahová - a győzelemnek köszönhetően - két pontot visz magával.

A már biztos továbbjutás ellenére nagyon nem volt mindegy a spanyolok elleni meccs végkimenetele. A találkozó előtt úgy nézett ki a helyzet, hogy győzelem esetén 2, döntetlen esetén 1, vereség esetén 0 pontot visz a magyar csapat a középdöntőbe, ahol a németekkel, a románokkal és a norvégokkal játszik majd.

Biztatóan indult az összecsapás, a magyar csapat remekül védekezett, hibákra kényszerítette ellenfelét, és hamar kétgólos előnybe került. Ezután picit visszaesett a játéka, nem ment a támadások befejezése, így a 10. percre a spanyolok átvették a vezetést.

Schatzl és egy labdaszerzés után Lukács góljával sikerült fordítani, majd egy spanyol hétméteresnél Kiss kétszer is óriási bravúrral védett. Az ellentámadásból Lukács talált be, és a következő percekre állandósult a kétgólos különbség. Sőt! A 18. percben Tóvizi harcolt ki büntetőt, amit Planéta harmadszor is magabiztosan vágott a kapuba, így először a meccs folyamán három volt közte. Egy perccel később már négy. Kiss újabb hétméterest fogott, az ellentámadásból pedig Schatzl dobott gólt (12-8).

A 22. percben emberhátrányba kerültek a magyarok, de egy türelmes támadás végén Háfra ellenállhatatlanul robbant be a védőfalba, és dobott óriási gólt - a kiállítás ellenére is sikerült tehát megtartani a magabiztos előnyt. A spanyolok nem tudtak közelebb jönni, amikor meg lett volna rá az esélyük, Kiss védett nagyot, a magyar csapat pedig támadásban nem tudott hibázni, elképesztő hatékonysággal dolgozott, és Háfra vezetésével a szünetre öt gólra növelte a különbséget (19-14).

A második félidő is parádés csapatmunkával indult: Planéta góljával azonnal hatgólos lett az előny, majd két jó védekezéssel sikerült is megtartani azt.

A spanyolok nem találták a fogást a magyar csapaton, amely támadásban parádézott, zsinórban öt gólt dobott (Planéta, Schatzl, Lukács, Mészáros, Planéta), és a 38. percre ellépett tíz (!) góllal. A spanyolok teljesen összezavarodtak, még úgy is, hogy a következő percekben hármat lefaragtak a hátrányukból (25-18). A mieink azonnal átlendültek a kisebb hullámvölgyön, dobtak kettőt, majd Kiss megpróbált egy egészpályás gólt dobni üres kapura, de néhány centivel célt tévesztett. Pár perccel későbbb Kovacsics és Tóth is megpróbálkozott egy ilyennel, nekik össze is jött, így az utolsó negyedórára 11 gólos előnnyel fordultunk.

A Kiss helyére beállt Bíró is bravúrokkal mutatkozott be, a spanyoloknak esélyük sem volt visszajönni a meccsbe. Az utolsó 5-10 percben ledolgoztak néhány gólt (a mieink már cserecsapattal játszottak), de a magyar győzelem egy pillanatig sem forgott veszélyben.

Kim Rasmussen válogatottja védekezésben és támadásban is kiemelkedőt nyújtott, és a remek egyéni teljesítményeknek (Kiss, Háfra, Planéta) köszönhetően nagyon magabiztosan nyert, és a második helyen jutott a középdöntőbe. A vége 32-16.

"Gratulálok a lányoknak, nagyon jó munkát végeztek. Mindig nehéz a spanyolok ellen, mert gyors kézilabdát játszanak. Az első 12 percben voltak problémáink, de nekik is, bőven. Nagyon jól működtünk csapatként, minden összejött, örülök, hogy ilyen játékot tudtunk bemutatni. Van fent és lent a sportban, a hollandok ellen jók voltak, de ma kicsit elveszítették a hitüket meccs közben. Az utolsó 10 percben akadtak problémáink. De amikor ilyen tempóban játszol, mindig lesznek hibák. Van még miben fejlődnünk, de segítjük egymást" - mondta a meccs után Kim Rasmussen.

"Az elején kicsit nehezen rázódtam bele, de pont jókör jött az első védésem. Nagyon akartunk, nagyon küzdöttünk, mindenki odatette magát. Jól működtek azok a dolgok, amiket megbeszéltünk. Jó meccs volt, a védekezésünk különösen jó volt, sok labdát szereztünk. Készültünk, tudtuk, hogy a játékuk fekszik nekünk. Azt gondolom, hogy ennek a válogatottnak három nagyon jó kapusa van, bárki kerül a kapuba, hozzá tudja tenni a magáét. Nem lesz könnyű dolgunk a folytatásban, nagyon jó ellenfelek várnak ránk" - nyilatkozta a meccs legjobbjának választott Kiss.

"Nagyon remélem, hogy megmarad a formám és át tudom menteni a következő meccsekre. Mi a lányokkal végig éreztük, hogy bennünk van egy ilyen győzelem. Védekezésben és támadásban is egymásért küzdöttünk. Nagyon sokat játszok a klubomban, az edzők bíznak bennem, így könnyebb teljesíteni. Nagyon örülök, hogy bementek a heteseim. Magunk mögé tesszük ezt a győzelmet, holnap utazunk, aztán meglátjuk, de nagyon nagy erőt fog adni ez a siker" - értékelt Planéta, aki nyolc gólt dobott.

A magyar válogatott legközelebb pénteken 21.00 órától Norvégiával játszik a középdöntőben.