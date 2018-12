A kurszki tankok ellen szívvel és ésszel lehet háborút nyerni

Normális esetben és a realitások talaján maradva a Sopron Basket - Dinamo Kurszk női kosárlabda Euroliga-csoportmeccs országos kettes. Mert a világ egyik legjobb és leggazdagabb együttese érkezett meg Magyarországra. De lehet-e normális esetről beszélni azután, hogy a magyar bajnok egy hete 8 ponttal nyert idegenben a spanyol Avenida Salamanca ellen? Lehet, sőt, kell is.

Ha valamikor, akkor most elkapható lenne a Kurszk - hallottam az utóbbi napokban (nem Sopronban mondják ezt, ott sokkal reálisabban szemlélik a dolgokat), magam is hajlottam arra, hogy tényleg sikerülhet az újabb lehetetlennek tűnő vállalkozás. Először is nézzük a Dinamo idei eredményeit a legrangosabb sorozatban.

TTT Riga - Dinamo Kurszk 69-70

Kurszk - Carolo 83-62

Olimpiakosz - Kurszk 67-73

Kurszk- Fenerbahce 64-63

Mind a Rigának, mind a Fenernek komoly esélye volt a bombameglepetés szállítására. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a csoportutolsó görög csapat otthonában is mennyire szűken nyertek az oroszok.

Ezek persze statisztikai adatok, a Dinao játékosállománya bármikor képes megrázni magát és sok csapatnak közéverni egy húszast.

De.

Hogy mennyire nem bízott semmit a véletlenre az orosz sztárcsapat, arra bizonyság, hogy már kedden délben megérkeztek Sopronba. Normális esetben egy nappal korábban szoktak utazni, de most ők is úgy gondolják, hogy a tavalyi ezüstérmes ellen nem árt a plusz egy napos ráhangolódás. Meg aztán - valljuk meg - minden egyes Sopronban (vagy bárhol Európában) töltött perc jobb dolog, mint Kurszkban bámulni a hóesést.

Akkor nézzük a meccset! Roberto Iniguez, a Sopron baszk edzője óvatos, mint mindig.

Egy évvel ezelőtt a két csapat ugyancsak egy csoportban volt az Euroligában. Akkor a soproni mérkőzésen 88-74-re nyertek az oroszok. Akkor a Kurszk címvédőként érkezett Sopronba. Ami ennél sokkal érdekesebb, hogyan alakult a meccs. Így: 22–24, 14–12, 21–23, 17–29.

Tehát a negyedik negyed előtt mindössze két ponttal vezetett a Dinamo. Akkor Turner, Crvendakics és Langhorne összesen 52 pontot dobott. Akkor (még) éreztették a Sopronnal, hogy ki a címvédő és ki a kiscsapat. Mindenesetre az összecsapás után nem véletlenül mondta Roberto Iniguez, hogy 130 százalékhoz közeli produkcióval rukkoltak elő. Ez is kevés volt - könnyen lehet. hogy csütörtök este is az lesz.

Mert a világ legjobb kosárlabdázónője, Breanna Stewart azért csak náluk játszik. Vele éppen szerdán olvashattak nálunk egy interjút.

Ismeri Sopront a világ legjobb kosárlabdázónője Mintha LeBron James érkezett volna Magyarországra! A női kosárlabda Euroliga csütörtöki játéknapján a Sopron Basket az orosz Dinamo Kurszk csapatát fogadja. A vendégek soraiban ott lesz a pályán a 24 éves Breanna Stewart, aki olimpiai bajnok, világbajnok, WNBA-bajnok, meg annyi minden más, hogy lehetetlen felsorolni. A világsztár Sopronban adott exklúzív interjút az Origónak.

Van-e ezek után egyetlen olyan dolog is, ami a Sopron mellett szól? Az mindenképp, hogy a csapat játéka folyamatosan felfelé ível, a csúcspont eddig a múlt heti, salamancai meccs volt. Meg az is, hogy itthon játszunk. Iniguez fejben mindig rendben tartja a csapatot, amely mentálisan erős, ezt a spanyolországi mérkőzés lehozása is világosan megmutatta. Ne feledjük, hogy ott akkor sem roppant össze a magyar bajnok, amikor a végjátékban a spanyol csapat átvette a vezetést.

Nagyon kell figyelni, hogy az eladott labdák számát minimalizáljuk - Spanyolországban 14 ilyen eset volt, ezt kellene tartani a Dinamo ellen is. Vagy ennél kevesebbnél megállni. Hogy az orosz sztárcsapat mennyire megzavarható, arra a múlt heti Fener elleni hazai meccsük a bizonyság, amikor 12 pontos előnyt adtak el a meccs végén.

Itt és most befejezem az elemzést, csak annyit még: mindenki (menjen) Sopronba! Ne maradjon egyetlen üres hely sem a Novomatic Arénában, aki meg nem tud ott lenni, nézze az M4 Sport élő közvetítését 18 órától.