Esélyt sem adott Magyarországnak a norvég női kézicsapat

A magyar női kézilabda-válogatott 38-25-ös vereséget szenvedett Norvégiától a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjében.

A magyar csapat a csoportkör utolsó fordulójában parádés játékkal 33-26-ra verte a spanyolokat, így másodikként, két ponttal jutott a középdöntőbe, ahol a román, a német és a norvég válogatottal játszik. Péntek este a nullapontos, amúgy hétszeres Európa-bajnok Norvégia volt az ellenfél.

Az életben maradásért küzdő norvégok kezdték jobban a meccset, védekezésben zártak és kemények voltak, támadásban kíméletlenek, és hamar elléptek két góllal (1-3). Még öt perc sem telt, amikor Kim Rasmussen szövetségi kapitány először időt kért. A magyar válogatottnak ezúttal nem volt szerencséje a befejezéseknél, vagy a 38 éves Lunde védett bravúrral, vagy ha már ő is verve volt, akkor a kapufa mentett helyette. A norvégok viszont hihtetlen sebességgel játszottak, gyakorlatilag átrohantak a mieinken, és már a 12. percben öt góllal vezettek (3-8).

4-8-nál Kiss bemutatta az első védését a meccsen, az ellentámadásból pedig emberelőnyt harcoltunk ki, majd egy hétméterest, amit Tóth bombázott a kapuba. Gyorsan feljöttünk három gólra, de sokáig nem örülhettünk, mert a norvégok azonnal válaszoltak, Lunde ráadásul kétszer is nagyot védett, így gyorsan visszaállt az ötgólos különbség.

A következő percek a kapusokról szóltak, a magyar csapatba időközbe beállt Bíró hetest fogott, a túloldalt Lunde maga mögé nyúlva mentett a gólvonalról. A félidő közepén feljavult a magyar csapat játéka, még egy emberelőnyt is sikerült kiharcolni, de Háfra csak a kapufát találta el, így ahelyett, hogy feljöttünk volna három gólra, kaptunk egy újabbat, és ismét öt volt közte. Az utolsó percek Lunde-bravúrról, eladott magyar labdáról és pimasz norvég-gólról szóltak. Szünetben hét gól volt a különbség a két csapat között (12-19).

A második félidő sem indult jól a szempontunkból, azon túl, hogy azonnal kilencgólosra nőtt a norvégok előnye, egy kétperces kiállítást is összeszedtünk.

Lundén emberelőnyben sem tudtunk kifogni, a 36. percben már a 10. védését mutatta be, a kapus nélküli játékunk pedig megbosszulta magát (14-25).

A magyar csapat teljesen szétesett, a kényszerhelyzet pedig a legjobbat hozta ki a norvég világsztárokból, akik parádéztak, néha már színezték is a játékot, és folyamatosan növelték az előnyüket (19-33).

A végén már a norvégok cseresora játszott, de amit mi bedobtunk, azt ők is, így az eredmény kozmetikázása sem jött össze. Rengeteg gólt kaptunk, és végül súlyos 25-38-as vereséget szenvedtünk, de még nincs veszve semmi, jelenleg a csoport ötödik helyén állunk két ponttal. A nap (és a csoport) másik meccsén a németek 29-23-ra verték a spanyolokat.

"Gyorsaságban, döntésekben, időzítésben, mindenben jobbak voltak, mint mi. Nyilván szomorúak vagyunk a vereség miatt, de tudtuk, hogy éhesek lesznek a sikerre. Nekünk jóval kevesebb tapasztalatunk van, mint nekik, és ezt nem tudtuk kezelni. Próbáltuk a legjobbunkat nyújtani, próbáltunk harcolni, de túl nagy falat volt a norvég csapat. Nekünk nem voltak védéseink, nem volt jó a védekezésünk, rendszeresen le voltunk maradva. Pontosan megbeszéltük, hogy mit kellene játszani, de ők a világ egyik legjobb csapata. Ha mindig egy lépéssel a norvégok mögött vagy, akkor nem nyerhetsz. Hogy felállhatunk-e innen? Persze, van még két meccs, amit megnyerhetünk. Ez a vereség fáj, de ezen túl kell lépni, fel kell állni. Azt hiszem kész leszünk a németek ellen" - nyilatkozta Kim Rasmussen a meccs után.

"Kettős érzések kavarognak bennem. Örülök az első gólomnak, de sajnálom, hogy nem szereztünk pontot, pedig nagyon kellett volna. Nem állt össze a védekezésünk úgy, ahogy szerettük volna, nagy helyeket hagytunk, amit ki tudtak használni. Így nem lehet meccset nyerni. Nagyon jól éreztem magam, de sajnálom, hogy nem tudtuk felvenni a stílusukat, pedig készültünk rájuk. A lerohanásokban és a visszarendeződésben még sokat kell javulnunk. De ezeket a hibákat kielemezzük és összeszedjük magunkat" - értékelt Szabó Laura.

"Csalódottak vagyunk, meg szerettük volna nyerni ezt a meccset is. Nagyon ránkrohantak, nem tudtunk összezárni a visszafutásoknál, ők pedig jól játszották meg a beállójukat. Azt hiszem, ez volt a döntő. A norvégok nem képviselnek más dimenziót, arról van szó, hogy ők is nagyon akarták ezt a győzelmet. Ez most nekik jött össze" - mondta Tóth Gabriella.

A magyar csapat legközelebb Németország ellen játszik vasárnap 15.00 órakor.