Norvégfóbiája van a női kéziválogatottnak

Siti Beáta másodedző szerint a magyar női kézilabda-válogatottnak fóbiája van Norvégia csapatával szemben, ezért kapott ki 13 góllal a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, péntek este.

"El kell ismerni, hogy norvégfóbiánk van, ők könnyebben elbizonytalanítanak bennünket. A németekkel szemben ez nem áll fenn. Minimális hibáink voltak, de ezek is elegendőnek bizonyultak a norvégok számára ahhoz, hogy kihasználják, és nagyon keményen megbüntették. Mi ehhez tegnap alanyok voltunk" - nyilatkozta szombaton Siti, aki 1994 és 2004 között 264 alkalommal szerepelt a válogatottban.

A magyar együttes múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, majd hétfőn Horvátországot 24-18-ra, szerdán Spanyolországot 32-26-ra legyőzte, így a C csoport második helyén végzett. A középdöntő II. csoportjában, Nancyban pénteken 38-25-re kikapott a címvédő Norvégiától, majd vasárnap 15 órától a németekkel, szerdán 18 órától pedig a románokkal találkozik. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

A magyar válogatott legutóbb a 2015-ös dániai világbajnokság csoportkörében szenvedett hasonlóan súlyos vereséget: napra pontosan három évvel ezelőtt Németh András csapatát Montenegró győzte le 32-15-re. A 2016 májusában kinevezett Kim Rasmussen irányításával a pénteki volt a nemzeti csapat legnagyobb különbségű kudarca. A negatív csúcsot eddig a két évvel ezelőtti svédországi Európa-bajnokság középdöntőjében rendezett Románia elleni (21-29) és a tavalyi, németországi világbajnokság csoportkörében lejátszott Norvégia elleni (22-30) nyolcgólos kudarc jelentette.Siti Beáta hangsúlyozta, ezt a vereséget sem a legfiatalabb, sem a legtapasztaltabb játékos, sem Kim Rasmussen nem tudja egyedül feldolgozni, ezért közösen kell újra összeszedniük magukat és hitet adniuk egymásnak.

"Csak előre szabad nézni, sosem hátra. Máshogy nem lehet ezt a helyzetet megoldani. Az a bokszoló, aki azon gondolkozik, miért kapott pofont, meg fogja kapni a következőt is. Egy világverseny pontosan ilyen helyzet, hiszen sűrűn jönnek egymás után a meccsek. Ha elkezdjük mardosni, ostorozni önmagunkat, szemrehányásokat tenni, azzal nem tudjuk építeni magunkat" - magyarázta.

A korábbi kiváló irányító hozzátette, tudják, hogy hibáztak, és a norvégok mindenben jobbak voltak, nem úgy sikerült a meccs, ahogyan szerették volna, de ez benne van a pakliban.

Pillanatnyilag a kukába kell dobni, ami történt, de majd később, amikor belefér az időnkbe, elemezzük és javítjuk a hibákat - vélekedett.

Siti már megtekintette a - meglepetésre 33-32-es német győzelemmel zárult - német-norvég csoportmérkőzés felvételét, amelyen azt látta, hogy a gyors középkezdést előszeretettel alkalmazza a magyar együttes vasárnapi ellenfele, márpedig ez nem sok női válogatottra jellemző.

"Elég komolyan próbálkoznak ezzel, és jó sebességgel kézilabdáznak, fizikálisan is erősek. A norvégok ellen zárt, kompakt hatos fallal védekeztek, de van lehetőség megbontani őket. Nagyon egységes csapat, vannak egyénileg is jó játékosaik, de nem érzem lehetetlen feladatnak a győzelmet" - fogalmazott.

Az edző kijelentette, nem lehet csupán 98 százalékig komolyan venni az ellenfelet, a játékosoknak a legjobbjukat kell hozniuk ahhoz, hogy meg tudják verni a németeket.

Ha mindenki hozzá tudja tenni, ami benne van, megoldható a feladat - mondta.

A mostani tornán egyelőre Kovács Anna a válogatott házi gólkirálya, a Debrecen jobbátlövője harminc lövésből 17 alkalommal volt eredményes, ebből hatszor büntetőből. A legtöbb gólpasszt (15) az Érd irányítója, Tóth Gabriella adta, és az ő nevéhez fűződik a legtöbb eladott labda (11), illetve a legtöbb kiállítás (10 perc) is. A kapusok rangsorában Bíró Blanka a negyedik helyen áll, mivel 96 lövésből 34-et kivédett. Hétméteresek esetén Kiss Éva remekel, eddig 15-ből hatot hárított.

A csoport állása:

1. Románia 4 pont/2 mérkőzés (60-47), 2. Hollandia 4/2 (56-52), 3. Németország 4/3 (86-84), 4. Norvégia 2/3 (93-89), 5. Magyarország 2/3 (82-92), 6. Spanyolország 0