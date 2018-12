A német meccsen dől el, hová tartozik a női kéziválogatott

Vasárnap 15.00 órától Németország ellen lép pályára a magyar női kézilabda-válogatott a Franciaországban zajló Európa-bajnokságon. Kim Rasmussen csapata jelenleg két ponttal az ötödik a középdöntő 2-es csoportjában, ahonnan az első két helyezett jut a legjobb négy közé, a harmadik pedig az 5-6. helyért játszhat.

Anélkül, hogy újabb nagy terhet pakolnánk az Európa-bajnokságon szereplő magyar női kézilabda-válogatottra, az már most kijelenthető, hogy a vasárnapi németek elleni meccs vízválasztó lesz. Győzelem esetén harcban maradunk a legjobb hat közé kerülésért, ha viszont kikapunk, akkor ezektől a helyezésektől már most elköszönhetünk.

Két napja volt kipihenni a magyar válogatottnak a norvégok elleni súlyos vereséget (25-38), máris itt az újabb erőpróba: vasárnap az ellen a Németország ellen kellene javítani, amely a csoportkörben egy góllal legyőzte Norvégiát.

Nem tűnik egyszerű feladatnak, még akkor sem, ha a magyarhoz hasonlóan a németek is alapos változásokon mentek keresztül a közelmúltban, és egy fiatal, rutintalan együttessel vágtak neki a kontinensviadalnak. Ehhez képest a norvégokon kívül már a cseheket és a spanyolokat is legyőzték, csupán a románoktól szenvedtek vereséget. A vasárnapi rivális rendkívül gyors kézilabdát játszik, gyakran rögtön a középkezdések után rohanásba kezd, ezekre mindenképpen figyelnie kell majd a magyar csapatnak. Meg persze a nagyszerű átlövőkre is, hogy a beállókról, Julia Behnkéről és Meike Schmelzerről ne is beszéljünk.

A németek kispadján holland szakember ül, Henk Groener január óta felel a szakmai munkáért, és alighanem hasonló sikereket várnak tőle, mint hazája válogatottjával - Hollandiával világbajnoki ezüstérmet nyert, a 2016-os riói olimpián pedig elődöntőbe jutott. Franciaországban a csoportból való továbbjutás volt a cél, ezt már most túlteljesítette az együttes.

A magyar csapat másodedzője, Siti Bea a találkozót megelőzően arról beszélt, hogy mindenkitől a maximumra lesz szükség, csak akkor lehet esély a győzelemre. Jó sebességgel kézilabdáznak, fizikálisan is erősek. A norvégok ellen zárt, kompakt hatos fallal védekeztek, de van lehetőség megbontani őket. Nagyon egységes csapat, vannak egyénileg is jó játékosaik, de nem érzem lehetetlen feladatnak a győzelmet."

A szövetségi kapitány, Kim Rasmussen is kemény meccsre számít "Fizikailag erős csapatuk van, nagy tempóban mennek az ellenfélre, erőltetik a gyors középkezdéseket, erre mindenképpen megoldást kell találnunk. Annyira azért nem gyorsak, mint a norvégok, de rendkívül erősek. Ha túl hátul maradunk, átlőnek minket, ha kilépünk rájuk, megjátsszák a veszélyes beállóikat. Nem lesz könnyű megtalálni az egyensúlyt, az biztos, hogy egy az egyben nehezen tudjuk majd megtartani őket."

Ami az egymás elleni mérleget illeti, régen találkozott a két csapat, legutóbb a 2013-as világbajnokság csoportkörében, akkor egy góllal, 27-26-ra bizonyultak jobbnak a németek. A mostanit megelőző Eb-randevú után viszont mi örülhettünk, a 2012-es szerbiai tornán 24-21-re nyert az akkor még Görbicz Anita vezette magyar válogatott.

Bíró Blankára ezúttal is kulcsszerep hárulhat, aki a kapusok rangsorában a negyedik helyen áll a tornán. Kiss Éva pedig remélhetőleg a német hetes-lövőket is megbabonázza majd, a Győri Audi ETO játékosa 15 büntetőből hatot hárított. A válogatott házi gólkirálya jelenleg Kovács Anna, a Debrecen jobbátlövője 17 alkalommal volt eredményes, míg a legtöbb gólpasszt az Érd irányítója, Tóth Gabriella osztotta ki, szám szerint 15-öt.

Ahogyan azonban a szakmai stáb is említette, mindenkitől a maximumra és a legjobb teljesítményre lesz szükség, akkor meglepetést okozhatunk az előzetesen esélyesebbnek vélt németek ellen. A találkozó 15.00-kor kezdődik, és ahogyan megszokhatták, az Origo Sport élő online közvetítéssel jelentkezik majd.