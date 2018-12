Rasmussen: Néha nagyon szerencsések vagyunk, máskor meg jók

A magyar női kézilabda-válogatott egy utolsó másodpercig kiélezett csatában 26-25-re legyőzte Németországot a franciaországi Európa-bajnokság középdöntős csoportkörének második mérkőzésén. A találkozó után Kim Rasmussen szövetségi kapitány elmondta, büszke a játékosaira, mert megmutatták, hogy van szívük.

„Ezért vagyunk itt, a nyomásért és az atmoszféráért. A lányok nagyon fáradtak, de óriásit harcoltak ezzel a fizikális német csapattal. Örülök, hogy jól jöttünk ki ebből, és sikerült belőnünk az utolsó gólt – nyilatkozta boldogan a mérkőzés után Kim Rasmussen.

Ha a játékosok mindent kiadnak magukból, elégedett vagyok. Megmutatták, hogy van szívük, és csapatként is nagyon erősek. Néha nagyon szerencsések vagyunk, máskor meg jók. Most a kettő kombinációja valósult meg. Fontos volt a meccs elején, hogy jól kezdjünk, és kibillentsük az ellenfél kapusát. Három győzelmünk van, fogalmam sincs, hogyan tovább. Most csak a románok elleni győzelemre koncentrálunk" – tette hozzá a szövetségi kapitány.

„Ez maga az extázis – kezdte az értékelést a győztes gólt szerző Háfra Noémi. - Jól indult a meccs, utána nagyon sokat belehibáztam. Óriási tempót diktált a német csapat, a végéig ki-ki meccset játszottunk. Úgy érzem, a bírók is beleszóltak a meccs végébe, de nyertünk, úgyhogy nem foglalkozunk velük. Még nem beszéltünk arról, hogy túlteljesítettük a célunkat, mert úgy jöttünk ide, hogy nyerni akarunk. Most csak a románokkal foglalkozunk" – mondta a Ferencváros játékosa.

„Fantasztikus meccs volt, örülök, hogy százszázalékos voltam. Nagyot küzdöttünk, akartuk a győzelmet, és egy másodpercig sem álltunk meg. A találkozó elején megleptük őket, volt egy jó védekezésünk, remek kapusteljesítményünk, és ki tudtuk használni a ziccereinket - mondta mosolyogva a mérkőzés egyik legjobbja, Lukács Viktória, aki hét lövésből hét gólt szerzett a németek ellen.

A válogatott szerdán 18 órától a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.