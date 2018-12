Bővítik a Veszprém Arénát, Szegeden új csarnok épül

A Veszprém Aréna 8500 férőhelyesre bővül, Szegeden 2021 szeptemberére elkészül az új sportcsarnok, a Főnix Arénát pedig felújítják a 2022-es magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságra készülve.

Bardóczy Gábor, a 2022-es kézilabda Európa-bajnokság kormánybiztosa a Sport TV Mai helyzet című műsorában hétfőn azt mondta: kell egy minimum 18 ezres arénát is építeni, ez a multifunkciós sportcsarnok Budapesten lesz majd. "A Főnix Arénát fel kell újítani, hogy 21. századnak megfelelő infrastruktúrát tudjunk biztosítani a sportolók számára" - fogalmazott Bardóczy. Kiemelte, statikailag, illetve az elektromosságot és a gépészetet is meg kell vizsgálniuk a debreceni létesítményben, de arra is figyelniük kell, hogy 2021-től olyan Európai Uniós direktívák kerülnek bevezetésre, mint például, hogy a felhasznált energia 25 százalékának újrahasznosított energiából kell állnia. A felújításra már ennek fényében kerül sor. A kormánybiztos a Veszprém Arénáról elmondta, jelenleg 5200 férőhelyes, és mivel óriási az érdeklődés a mérkőzések iránt - ráadásul az európai szövetség (EHF) szabályai is szigorodtak - ezért szükséges a bővítés. "A legfelső karéjt és a tetőszerkezetet elbontják, és egy következő szint kerül ráépítésre. Bent a lelátórészeket teljes mértékben elbontják, kicsit szélesítik a pályát, és meredekebbek lesznek a lelátók, illetve lesz egy oldalirányú bővítés, ahol most a VIP-szektor található, annak a résznek az eltolása történik meg, hogy beférjen 8 és fél ezer ember" - fogalmazott Bardóczy Gábor. A klubvezetőknek meg kell vizsgálniuk, hogy hová tudják átköltöztetni a csapatot, ha elkezdődik az építkezés.

A MOL-Pick Szeged is új létesítményt kap a felső Tisza-parton. A kormánybiztos kijelentette: az együttes ezzel európai színvonalú körülmények közé kerül.

"Remélhetőleg 2021 szeptemberére birtokba vehetik, és a 2021/22-es Bajnokok Ligája-szezont már ebben az új, több mint nyolcezer fő befogadására alkalmas csarnokban tudják elkezdeni" - mondta el Bardóczy. A veszprémi és szegedi építkezés esetében is úgy készültek a tervek, hogy az aréna mellé munkacsarnok is épül, ahol a felnőtt csapatok és az utánpótlás is edzhet. Ezeket bármilyen más teremsportra is lehet használni majd. A kormánybiztos bejelentése szerint infrastrukturális fejlesztések is kísérik az építkezéseket, melyek közül a szegedi létesítmény esetében már kormánydöntés született arról, hogy az aréna tervezéséhez és a munkálatok elkezdéséhez biztosít a kormány 5 milliárd forintot, illetve van egy kormányhatározat, melyben további 16,2 milliárdot biztosít arra, hogy a szegedi aréna építése megkezdődjön.