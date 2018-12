Eb: spanyolveréssel hangolt a románok női kézicsapata Kovacsicsékra

A román női kézilabda-válogatott 27-25-re legyőzte Spanyolország csapatát a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének keddi játéknapján, Nancyban.

A spanyolok már a torna vasárnapi játéknapját követően tudták, hogy nem juthatnak tovább a II. csoportból, ennek ellenére nagyszerűen küzdöttek és jól kezdtek, az elődöntőbe kerülésre jó eséllyel pályázó románok viszont görcsösen kézilabdáztak. Szövetségi kapitányuk, Ambros Martín a tizedik percben időt kért, mert honfitársai 5-1-re vezettek.

Csapata tíz percen keresztül egyszer sem talált be, azután viszont Cristina Neagu vezérletével megkezdte a felzárkózást, ám fordítani csak Crina Pintea góljaival tudott a szünet után. A románok 7-2-es sorozatát követően is igyekeztek a spanyolok, a hajrát is szorossá tették, de a vereséget nem tudták elkerülni.

A mezőny legeredményesebb játékosa Cristina Neagu volt, aki 15 lövésből hét gólt dobott. A magyar élvonalban játszó román légiósok közül a siófoki kapus, Denisa Dedu 35 lövésből 11-et védett, klubtársai közül Melinda Geiger két, Gabriela Perianu pedig egy találattal zárt. Nerea Pena öt, Mireya González Álvarez hat gólt dobott.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, II. csoport (Nancy):

Románia-Spanyolország 27-25 (10-12)