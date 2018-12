Fegyverneky Zsófia és Hanga Ádám az Év Kosárlabdázója

Döntött a Magyar Kosárlabdázók országos Szövetségének elnöksége az Év Kosárlabdázója címről. A nőknél Fegyverneky Zsófia, míg a férfiaknál Hanga Ádám bizonyult a legjobbnak.

A nőknél három jelölt volt, Fegyverneky Zsófia, Raksányi Krisztina és Studer Ágnes. A döntés szerint a Sopront Euroliga-ezüstéremig és bajnoki címig vezető, az Eb-kijutásról döntő mérkőzésre a válogatottba is első hívó szóra visszatérő Fegyverneky Zsófia mellett döntött az elnökség – derült ki az MKOSZ közleményéből. Ugyanakkor elhangzott, hogy a válogatott és a Győr csapatkapitánya, Raksányi Krisztina, valamint a Szekszárd kiválósága, a magyar kosárlabda nagy ígérete, Studer Ágnes is méltó jelölt volt az elismerésre.

A férfiaknál is három játékos, Hanga Ádám, Vojvoda Dávid és Benke Szilárd volt jelölt a címre. Az elnökség döntése értelmében a Barcelona kiválósága, Hanga Ádám lett az év játékosa. Az elnökség Vojvoda Dávid esetében a stabil, klubszinten és válogatott szinten is kiemelkedő teljesítményt említette, míg Benke Szilárdnál a folyamatos fejlődést emelte ki, hozzátéve: az ő sikerük mellett is sok érv szólt.