Hiába szerzett elképesztő gólt a játékvezető - videó

Nem mindennapi esemény játszódott le az NHL legutóbbi játéknapján, amikor a St. Louis Blues védőjének, Robert Bortuzzónak az ellenfél harmadába belőtt korongja az egyik játékvezetőről, Tim Peelről vágódott a Florida Panthers kapujába.

A bíró nagy fájdalmak közepette terült el a földön az esetet követően, így egy kis rosszindulattal mondhatnánk, hogy így még örülni sem volt lehetősége a gólnak. Ahogy a hazai csapat játékosai sem ünnepelhettek sokáig, mivel amikor a korong valamelyik bíróról pattan a kapuba, az érvénytelennek számít az NHL szabályai szerint, még akkor is, ha a kapus beleért.

Az érvénytelenített találat egyébként végül nem is hiányzott a St. Louis Bluesnak, mivel így is legyőzte (4-3) a Florida Pantherst.