Székely Norbert: Nem álomsorsolás, az első perctől koncentrálni kell

Szerdán Belgrádban kisorsolták a 2019-es női kosárlabda Európa-bajnokság csoportbeosztását. Magyarország a C jelű négyesbe került Törökországgal, Olaszországgal és Szlovéniával, valamint az is eldőlt, hogy a magyar válogatott Szerbiában vívja meg a meccseit. A sorsolásról és a csoportokról megkérdeztük Székely Norbert szövetségi kapitányt.

Mi az első benyomása a csoportunkról?

Nem éppen álomsorsolás, sőt, nagyon nehéz a csoport. Viszont ez arra kényszerít minket, hogy az első perctől kezdve koncentráljunk, és biztos vagyok abban, hogy a lányok mindent bele fognak adni. Nincs kiemelkedő csapat, elég homogén ez a négyes, nagyon kicsi különbségek fognak dönteni.

Hogy látja az esélyeinket?

Erről még nem szeretnék beszélni. Majd ha eljön az ideje, akkor feltérképezzük az ellenfeleket, és nekünk is rendbe kell tennünk magunkat. A klubszezon végéig nem fogunk találkozni a játékosokkal, onnantól viszont erre fogunk koncentrálni. Persze a szakmai stábbal már most elkezdjük a felkészülést, a klubokkal is tartjuk a kapcsolatot és meccsekre is járunk.

A B csoport egyszerűbbnek tűnik, de akkor Rigába kellene utazni. Segíthet Szerbia közelsége és esetleg a magyar szurkolók támogatása?

Igen, nagyon szeretnénk azt, ha minél több magyar előtt játszanánk, ez pozitívum a sorsolásban, hiszen a szomszédos Szerbiában játszhatunk.

Összekerültünk az olaszokkal, akik tavaly kiejtettek minket. Lesz annak a meccsnek pikantériája, vagy az is csak egy a három közül?

A 2017-es Eb-meccshez képest két teljesen különböző csapat fog játszani egy másik helyen, ráadásul másmilyen helyzetben, más téttel, úgyhogy nem tartom különleges mérkőzésnek.