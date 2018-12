Soproni kosárgála egy nagyképű török csapat otthonában

"Mi nagy klub vagyunk" vágta a szemünlbe a Hatay-Sopron női kosárlabda Euroliga meccs kezdete előtt a török csapat elnöke. Aztán ahogy teltek a percek, úgy zsugorodott össze egy a hatalmas klub, mert a Sopron az őszi idény legjobb játékával előrukkolva nagyszerű győzelemmel húzta be harmadik sikerét a legrangosabb kupasorozatban.

Egészen különleges közjáték vezette be a Hatay-Sopron női kosárlabda Euroliga-meccset Törökországban. Csütörtök reggeli tudósításomban beszámoltam arról, hogy a Sopron szerda esti edzését eléggé el nem ítélhető módon egy szobában néhány monitoron leste meg három helyi ember. Török Zoltán, a Sopron ügyvezetője észrevette mindezt, protestált az ügyben, majd úgy tűnt, ezzel be is fejeződik az egész.

Csütörtök délután a csarnokba érve annyit tapasztaltunk, hogy - bár a FIBA szabályzata kötelezően előírja - a wifi, vagyis a vezeték nélküli internet nem elérhető. Egészen pontosan annyi történt, hogy a Hatay képviselői nem voltak hajlandók az eléréshez szükséges kódot megadni. A Hatay elnöke szerint felháborító, hogy a Sopron azt gondolta, bárki az edzésüket lesné, azok az emberek csak a csarnok biztonsági személyzetéhez tartoztak, akik önfeledten bámulták Roberto Iniguez csapatának mozgását. Az elöljáró közölte, hogy ezért nincs wifi-kód, hatszor elmondta, hogy ők mekkora klub, és nekik a soproni meccsen sem kell semmi, mert akkorák, hogy ők mindent megoldanak.

Csak amikor a terembe ért a FIBA hivatalos, román ellenőre, akkor változott a helyzet. A nagyképű Hatay-elnök látta, hogy a Sopron ügyvezetője, Török Zoltán hosszasan magyarázta a helyzetet. Ezek után hirtelen minden megváltozott, jött egy ember, és elárulta az atomtitkot, akarom mondani a wifi-kódot. Percekkel később már mindenki körülöttem vigyorgott, és úgy tettek, mintha nem értenék, miféle cirkusz zajlott ezt megelőzően egy órán keresztül. "De hiszen itt a kód, mi a gond?" - mutogatta az egyik török a FIBA Romániából érkezett komisszárnőjének. Éljen.

Ezek után rá is fordulhattunk a meccsre, amely rendkívül nehéznek ígérkezett a Sopron számára. A megszokott kezdőötös (Fegyverneky, Crvendakics, Turner, Dupree, Zahui) ötössel vágott neki a harcnak a Sopron.

A törökök centere, Courtney Paris különleges mozgású falember volt (bocs, NFL) mindenesetre a Hatay-nak rendszeresen meg kellett várnia, míg felkocog a támadásokhoz, mert futni ezzel az alkattal nem nagyon bírt.

Amikor Crvendakics elhelyezte a Sopron első tripláját, és ezzel 7-4-re vezetett a magyar bajnok, a Hatay azonnal időt kért. Nagy dobópárbaj alakult ki az első negyedben, de a Sopron jól állta a sarat, és nagy küzdelem árán tartotta négypontos vezetését. A 7. percben némi zavar támadt a hatalmas rohanásban, mert a magyar együttes két labdát is eladott, majd egy bedobást is elrontott. Szerencsére a Hatay is partner volt a rossz megoldásokban, így ezt a szakaszt úgy vészeltük át, hogy nem kellett átadni a vezetést. Fizikálisan egészen brutális volt az első negyed, amely után 18-15-re vezetett a Sopron.

A második negyedet Határ Bernadett nagyszerű védekezése vezette fel, majd amikor Glory Johnson kilökte a pályáról Crvendakicsot, senki sem szólt semmit (mármint a bírók közül). Határ kér nagyon fontos védőlepattanót is leszedett, amúgy is iszonyat, mit harcolt a palánk alatt a testes Courtney Parisszal. A 14. percben 24-18 ide, mert az új szerzemény, Casas kígyóként ment át a Hatay védelmen, majd Crvendakics vágott be egy triplát. Casas megint jött, egy félelmetes csel után keresztülszáguldott mindenkin, így a 16. percben már 28-21-re vezetett a Sopron. Még a nagyszünet előtt sikerült átlépni a lélektanilag fontos 10 pontot (fél perccel a második negyed vége előtt 36-25 ide), majd a Hatay fejezett be jól egy támadást. Az utolsó szó ebben a negyedben Fegyverneky Zsófiáé volt, az ő duplájával alakult ki a félidei 38-27-es soproni vezetés. Az első félidei játékot látva csupán egyetlen kérdés fogalmazódott meg az emberben: lehet-e ezt az elképesztő tempót bírni és lehet-e a folytatásban úgy dobni, ahogy a magyar bajnok az első húsz percben ezt megtette?

A második félidő azzal indult, hogy Zahui bebúrázta, lesapkázta, az életkedvét is elvette az amerikai Courtney Parisnak. Elképesztő jelenet volt. Crvendakics kosarával 40-27 ide, majd kaptunk egy időn túli kétpontost. Maradjunk annyiban, kissé lejtett ekkor Hatay földje. A túlsúllyal küzdő C. P. egyre idegesebb lett, kitépte Turner karját, a sportszerűtlen helyett sima fault. Aztán már 44-29, elment a negyed fele és 25 perc alatt a nagy klub, a Hatay 29 pontot dobott a Sopronnak. Courtney Paris meg leült a padra, miután Zahui úgy védekezett vele szemben, hogy csak ellépni tudta a dolgot. Bár a harmadik negyed második felében volt egy pici megtorpanás (valljuk meg, ezt a tempót, ezt a játékot nem is lehetett végig bírni), a Sopron okosan tartotta az előnyét és az utolsó szünetre 13 pontos előnnyel, 52-39-es vezetéssel fordult.

A végig ellenséges közönség legnagyobb döbbenetére a negyedik negyed is magyar kosárral indult. 56-39 után parádés védekezés, majd Fegyverneky dudaszós hárompontosa demoralizált. 59-39, hihetetlen. A helyi lemezlovas még feltette a "Sampion:Hatay" nevű zeneborzalmat, de már nem túl nagy meggyőződéssel. 7 percet kellett ekkor kibírni. Roberto Iniguez az oldalvonal mellett nyugalomra intett. A Hatay egy utolsó rohamra indult és csinált egy 7-0-s sorozatot, ekkor 59-46-ra jött fel. Zahui triplával nyugtatott, majd Dupree kosara is beesett - 64-48, két perccel a vége előtt. A legvégén hagytuk egy kicsit játszani őket, a 20 pontból maradt 10, 66-56, ez a vége.

Hogy is mondta a meccs előtt a Hatay elnöke? Mi nagy klub vagyunk. Hatszor elismételte. A Sopron Basket ezen a délutánon másfél óra alatt törpét csinált belőlük.

Női kosárlabda Euroliga B-csoport, 6. forduló: Hatay BB - Sopron Basket 56-66 (15-18, 12-20, 12-14, 17-14)

A Sopron legjobb dobói: Dupree 16, Crvendakics és Fegyverneky 15.

A Hatay legjobb dobója: Abdelkader 13.

A mérkőzés után Roberto Iniguez vezetőedző elégedetten nyilatkozott az Origónak:

Ez az a védekezés, amiről beszélek. Ma láttam, hogy azon az úton járunk, amin szeretnénk. Most a legfontosabb feladatunk, hogy ezen is maradjunk.

A csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia is a védekezést emelte ki:

"56 pontot kapni itt, Hatayban, mindent elmond a védekezésünkről. A szezon szerintem legjobb játékát nyújtottuk ma este. Nagyon boldogok vagyunk!"