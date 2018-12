Kocsis Máté: Olyan jelenünk van, ami biztató jövőt hordoz magában

Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke szerint példaértékű volt a magyar női válogatott egysége a franciaországi Európa-bajnokságon, ahol a hetedik helyen végzett.

"A csapat és a szakmai stáb fantasztikus teljesítményt nyújtott, amiért minden dicséretet megérdemel. Példaértékű volt az egység, ami kívülről is látszott a válogatotton" - idézi az MKSZ honlapja az elnököt.

A sportvezető szerint jó úton jár a válogatott, és most látszik igazán, milyen hasznos, ha sok magyar fiatal jut klubszinten is játéklehetőséghez. "Olyan jelenünk van, ami nagyon biztató jövőt hordoz magában, és reális esély látszik arra, hogy a magyar válogatott tartósan is visszatérjen az elitbe. Ehhez összefogásra, ugyanilyen megfeszített, tudatos munkára, és a mostanihoz hasonló csapategységre van szükség" - magyarázta Kocsis Máté.

A magyar válogatott előbb 28-25-re kikapott Hollandiától, majd Horvátországot 24-18-ra, Spanyolországot pedig 32-26-ra legyőzte, így a montbéliard-i C csoport második helyén végzett. A középdöntőben 38-25-re kikapott a címvédő Norvégiától, majd Németország ellen 26-25-re, Románia ellen pedig 31-29-re nyert, ám négy győzelme és két veresége ellenére nem jutott tovább csoportjából, és a hetedik helyen végzett, ami reménykeltő az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke emlékeztetett, hogy amikor 2016 nyarán Kim Rasmussen lett a szövetségi kapitány, akkor is az idei Eb-t tűzték ki mérföldkőként, jelezve, hogy ezen a versenyen már látszania kell a fejlődésnek. "Büszke vagyok rá, hogy kezd beérni az elvégzett munka. A helyezés talán nem tükrözi a mutatott játékot, és azt, hogy a mérkőzések kétharmadát megnyertük" - nyilatkozta a korábbi 254-szeres válogatott kapus.