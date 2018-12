A Nyíregyháza írta a békéscsabai röpidráma forgatókönyvét

Egészen drámai fordulatokat hozó meccsen nyert 3-2-re a tavalyi bajnokság ezüstérmese, a Fatum-Nyíregyháza az ötszörös bajnok Békéscsaba otthonában a női röplabda Extraliga szombati találkozóján. A meccs nem nélkülözte az izgalmakat, a mélyre kerülő vendégcsapat magasra jutott, a 2-1-re vezető BRSE pedig végül elvesztette a meccset.

A BRSE számára szokatlan lehetett, hogy bár ebben a bajnokságban harmadszor játszottak a Nyíregyháza csapatával, de még nem nyertek ellenük mérkőzést. Békéscsabán a mai napig nehezen tudják elfelejteni a két csapat idei első összecsapását, amelyet a Nyíregyháza szinte lehetetlen helyzetből nyert meg idegenben 3-2-re. Akkor a csabaiaknak két játszmában is meccslabdáik voltak, mégis vesztettek. Aztán amikor a Nyírségben találkoztak a felek, újra a Fatum nyert egy nagyon izgalmas meccsen.

Más is borzolta a kedélyeket. Mint arról az Origo is beszámolt, különösen alakult a Magyar Röplabda Szövetség által a Facebookon meghirdetett szavazás, amely azt lett volna hivatott eldönteni, hogy melyik a legjobb női csapat ebben az évben.

A szavazás megalkotói érthetetlen módon hagyták, hogy az általuk megadott választási lehetőségeket bárki bővítse, ezért aztán megjelentek ott olyan nevek, mint a "köcsögök", vagy a "Hajrá, Fradi". A dolog már itt gellert kapott, majd pénteken a Fatum-Nyíregyháza hivatalos Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, amely azzal vádolta meg a BRSE-t, hogy különféle helyekről kamuszavazatokat vásárolt. A BRSE közleményben ítélte el a történteket, miközben egy alapvetően jó szándékkal indított kezdeményezés a kellő körültekintés hiánya miatt futott zátonyra.

Mindenesetre ez az egész megadta a meccs alaphangulatát, mert a közösségi oldal kommentszekciójában természetesen a szurkolók között is megindult az üzengetés. Várható volt, hogy a két kiváló csapat meccse nem lesz feszültségről mentes. Két olyan együttes csapott össze Békéscsabán, amely még a nemzetközi kupában is érdekelt volt, hiszen mind a BRSE, mind a Nyíregyháza bejutott a CEV Kupában a legjobb 16 közé.

Mindkét csapat idegesen kezdett, a csabaiak az első két nyitásukat hosszúra ütötték, mégis ők nyugodtak meg előbb, mert 6-3-as vezetésüknél Hollósy Lászlónak ki kellett kérnie az első idejét. A csabaiak új igazolása, a montenegrói Tanja Bokan nagyon sokat vállalt ebben az időszakban. Ütései sokszor aranyat értek, viszont a nyíregyháziak blokkja egyszer rendesen betakarta. Bokan minden mozdulatán látszott a profizmus, ha hibázott, ő volt az első, aki odament elnézést kérni a társaktól.

Az első játszma közepén 13-12-re átvette a vezetést a vendégcsapat, ekkor Kormos Mihálynak kellett időt kérnie. Innentől kezdve pörögtek fel az események, mert a Nyíregyháza a szett végjátékáig tartani tudta előnyét, sőt, 21-23-nál a Békéscsaba újra időt kért. Ekkor Kalicanin egyszemélyes sánca takarta be a Csabát, 21-24, három játszmalabdája volt a vendégcsapatnak, amely a másodikat kihasználva 25-22-re nyerte a 22 perces első szettet és 1-0-ra vezetett.

Mindez alaposan felpiszkálta a Csabát, mert a második szett az ő 7-0-s vezetésükkel indult. Egészen elképesztő volt, ahogy Tálas Zsuzsanna hétszer sikeresen nyitott, a vendégcsapatnak ezzel elment mind a két időkérési lehetősége. 9-0-ig ment a dolog, ekkor egy hálóba küldött nyitás jelentette a vendégcsapat első pontját. Egészen hihetetlen, mi zajlott a pályán, a Fatum teljesen összeomlott, a csabai Bodnár Dorottya Tálast utánozva nyitott egy nagy sorozatot, 18-2 is volt az állás. Döbbenetes fordulat az első játszmához képest. Bokan még bevert kettőt, Mlinar nyitott egy ászt, 25-6, ez a vége 1-1 lett az állás. Egészen elképesztő változás állt be a mérkőzésen.

Ehhez képest a harmadik szett elején megint a vendégcsapat vezetett 6-5-re, azaz annyi pontot értek el, mint a második játszmában összesen. A Fatum - ha mondhatunk ilyet - visszatért Békéscsabára, ennek köszönhetően újra magas színvonalú és izgalmas lett a meccs. A hazaiak is érezték, hogy többet kell beletenniük a meccsbe, 17-13-nál már újra ők vezettek, innen lett 17-18, azaz kőkemény küzdelem alakult ki. 22-19-nél a csabaiak olyan szemtelenül pöttyintették be az üres nyíregyházi térfélre a labdát, hogy még a hazai közönség is hüledezett. Innen már nem volt visszaútja a Fatumnak, mert a BRSE 25-21-re hozta a harmadik játszmát és 2-1-re vezetett.

Az életéért küzdött a Fatum, amely a negyedik szettben 7-4-ra vezetett, miközben edzője, Hollósy László taktikát váltott és leült a kispadra. Hogy ez használt-e, vagy valami más, az rejtély, mindenesetre a meccs képe teljesen megváltozott, a vendégek 14-7-re vezettek. A BRSE addigi magabiztossága elillant, Kormos Mihály időt kért. Ez sem használt, mert pillanatok alatt 7-17 lett az állás. Ekkor már Szedmák Réka is a pályára lépett, a BRSE fiatal játékosa hosszú idő után ütött pontot, de ezzel is csak 8-18 lett az állás. Ugyanő mutatott be egy remek blokkot (9-19), de innen már egy csapat sem tudott volna visszajönni. Döntő szett következett, mert a negyedik játszmát 25-13-ra nyerte meg a Fatum és ez a fordulat legalább annyira meglepő volt, mint a második szett 25-6-os BRSE-győzelme.

Azt tehát eldőlt, hogy a vendégek legalább 1 pontot elvisznek Békéscsabáról, az ötödik szett arról döntött, hogy lesz-e ebből 2 pont, azaz vendéggyőzelem.

A lélektani előny mindenképpen a Fatumnál volt, ők a negyedik szett lendületét vitték volna tovább. Sikerrel tették, mert 6-3-ra elléptek a 15 pontig tartó ötödik szettben. Mlinar rántotta ki az ötszörös bajnokot a gödörből, ásza után 6-6, indulhatott újra a buli. A térfélcsere 6-8-nál következett, most már a BRSE küzdött az életéért. (Egy órával korábban még teljesen más volt a helyzet.) Bokan két pontjával 8-8, Kalicanin rossz nyitásával 10-10. Matics képtelen volt fogadni egy csabai bombát (11-10) és még mindig nem lehetett megtippelni a győztest. 13-13-nál a Fatum nyitott, a hazai ellenakció nem sikerült, meccslabdához jutott a Nyíregyháza. A blokk be is ütötte ezt, azaz ebben az idényben harmadszor nyert a vendégcsapat az ötszörös bajnok ellen. Egészen emberfeletti produkcióval, nagyon mélyről visszakapaszkodva.

Női röplabda Extraliga: Swietelsky-Békéscsaba - Fatum-Nyíregyháza 2-3 (-22, 6, 21, -13, -13)

A BRSE december 20-án, csütörtökön a svájci Pfeffingen, a Nyíregyháza a francia Mulhouse otthonában játszik a CEV Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.