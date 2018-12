Fogyatékkal élőket ajándékoztak meg a székesfehérvári jégkorongozók

A Fehérvár AV19 jégkorongcsapat játékosainak és szurkolóinak adományait adták át szerdán Polgárdiban a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény karácsonyi ünnepségén.

Gál Péter, a Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának elnöke elmondta: a klub és az otthon több mint egy évtizedes kapcsolatban áll egymással. Idén a szurkolók és a csapat összefogásával tartós élelmiszereket, gyümölcsöket, valamint kerti bútorokat vásároltak az otthon lakóinak több 100 ezer forint értékben.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy az ajándékozás társadalmi üzenetet is hordoz: aki rombolni akar, az saját lelkét rombolja, aki pedig építeni akar, a másik közösségét szeretné támogatni, azok előtt számos lehetőség van. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a jégkorongcsapat ajándékait kiegészítették három olyan cég adományaival is, amelyeknél fogyatékkal élő emberek is dolgoznak.

A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény polgárdi-tekerespusztai telephelyén 197 értelmileg sérült lakó él - ismertette Hajduné Reith Mónika telephelyvezető.