Extra védekezéssel aratott pazar győzelmet a Sopron Basket az Euroligában

Az év utolsó női kosárlabda Euroliga-mérkőzésén a Sopron Basket hazai pályán 68-55-re legyőzte a lett TTT Riga együttesét. A magyar bajnok különösen védekezésben nyújtott egészen extraklasszis teljesítményt, gyakorlatilag ellehetetlenítve a nagyon jó ellenfél támadójátékát. A soproniak így pozitív, 4-3-as mérleggel zárják az évet az Euroligában. Folytatás 2019-ben.

A találkozó előtt kisebb meglepetésre jobban álló, 4-2-es mérleggel büszkélkedő lett csapat négy korábbi mérkőzésükből csupán egyszer győzte le a Sopront, akkor is hazai pályán. Szerencsére már nem az 1960-70-es éveket írjuk, amikor a csapat jogelődje, a Daugava Riga számolatlanul nyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, amit ma Euroligának hívnak.

A FIBA nem véletlenül választotta a találkozót a hét mérkőzésének:

Hazai oldalon egyértelműen örömteli hír volt, hogy a BEAC elleni bajnokin megsérülő Fegyverneky Zsófia tudta vállalni a játékot, ott volt a soproni kezdőben.

És volt Candice Dupree is, aki a találkozó első kosarát szerezte. A Sopron így a megszokott Fegyverneky, Dupree, Zahui, Crvendakic, Turner ötössel tudott felállni, ami Euroliga-szinten is igen komoly minőséget képvisel.

A négyes-ötös poszton játszó svéd, azaz Amanda Zahui egyébként szenzációs formában kezdett: öt perc elteltével már 9 pont állt a neve mellett. Az eredményjelzőn viszont 11-11, mert a Riga Ieva Pulvera és Gunta Basko kosaraival tartotta a lépést. A TTT tizenegy fős keretében egyébként csak két amerikai légiós szerepel, a többiek mindannyian lettek, és szinte kivétel nélkül válogatottak. Azaz arra számítani, hogy majd egy-kettőre megtörik őket a zöld-sárgák, hiú ábránd volt.

Az első negyed végén négy pont volt a hazai csapat előnye, az viszont figyelmeztető jel kellett legyen, hogy a 22 pontot mindössze három játékos – Dupree (10), Zahui (9) és Queralt Casas (3) – hozta össze.

A rendre remekül dobó Yvonne Turnernek és Aleksandra Crvendakic-nak még nem volt pontja tíz perc után – ezt a tarthatatlan állapotot törte meg Turner, a 11. percben, amikor értékesítette az egyiket a javára megítélt két büntetőből. Mindkét csapat játékának a kellemetlenül szorosra húzott védekezés jelenti az alapját,a soproniak többször is időn túli dobásba hajszolták a letteket, amit Martins Zibarts, a vendégek szakvezetője 12. percig bírt ki időkérés nélkül, ekkor 23-18-ra vezetett a hazai csapat. A hazaiak válogatott centerére, Határ Bernadettre viszont még ugyanebben a percben befújták a harmadik személyi hibát, Roberto Iniguez gyorsan le is ültette, mert a hajrában még szüksége lehetett a lepattanókat jól szedő magas emberére.

Fegyverneky is megszerezte az első dupláját, a kapitány pontjai pedig nemcsak az eredmény szempontjából, hanem lélektanilag is mindig nagyon fontosak soproni oldalon.

Az orosz, cseh, spanyol játékvezetői trió olykor valóban megkérdőjelezhető ítéleteit kissé nehezen viselte a hazai publikum, Roberto Inigueznek pedig az nem esett jól, hogy Sheylani Peddy duplájával 25-25-nél egyenlítettek a lettek, úgyhogy időt is kért a spanyol mester. A negyed végére fel is pörgött a soproni támadójáték – a védekezéssel addig sem volt gond – végre beesett egy-két labdaszerzés utáni gyors indítás is. A pontgyártásban ezúttal kevésbé jeleskedő Yvonne Turner védőmunkáját öröm volt nézni, kivéve annak a rigai játékosnak, aki szembe került az amerikai irányítóval. Különösen az egyébként nagyon jó benyomást keltő Peddy volt sokszor bajban, aki hiába vágott be egy triplát, ha a nagy szünet előtt már személyi hibából is három volt a neve mellett.

A vendégek, hírüknek megfelelően, nagyon jól szedték a támadó lepattanókat, de szerencsére közel sem dobtak ennyire jól, így a második negyed végére megnyugtató, kilencpontos hazai előnyt mutatott a tábla.

Casas két duplájával indult a harmadik negyed, a lettek Basko négy pontjával azonban tartották a lépést. A játékrész közepén Zahui könyökölte orrba Aija Brumermanét egy lepattanóért vívott csatában, a lett játékos tamponnal az orrában ülte végig a negyedet a kispad mellett. Egy perccel később Peddy esett nagyot Zahui mellett, a játékvezetők már technikait fújtak a soproniak centerére – fogalmazzunk úgy, hogy a közönség egyet nem értését fejezte ki a hivatalos személyek munkáját illetően. A vita végül odáig fajult, hogy Roberto Iniguezt a második technikaija után ki is állították. A különbség viszont nem csökkent, és ez volt a legfontosabb, viszont Határ és Cvendakic is négy-négy hibával állt az utolsó játékrész előtt.

Fegyverneky Zsófia blokkja a meccs egyik legszebb jelenete volt:

Ami lett kosárral – Ivey Slaughter révén – indult, a rigaiak gyűrűjét meg mintha bedeszkázták volna, minden labda kifelé pattant, végül Fegyverneky két büntetője törte meg a pontcsendet, akivel Dubei Debóra létfontosságú támadó lepattanója után szabálytalankodtak.

Ha nem is úgy ment a támadójáték, mint máskor, a soproniak roppant fegyelmezett és tudatos játékkal végig kézben tartották a meccset, hét pontnál közelebb egyszer sem engedték a riválist. Az pedig, hogy ezt a Rigát 60 pont alatt sikerült tartani, egészen különleges bravúrnak számít.

Eredmény, Euroliga, csoportkör, 7. forduló:

Sopron Basket–TTT Riga 68-55 (22-18, 19-14, 12-13, 15-8)

a Sopron pontszerzői: Dupree 18, Zahui 14, Turner 11, Casas 9, Fegyverneky 6, Crvendakic 6, Dubei 2, Határ 2

"Nagyon jó meccs volt, de erre is készültünk. A Riga az alapszakasz meglepetéscsapata, remek kosárlabdát játszanak. A legfontosabb dolog a védekezés volt, amit nagyon sokat gyakoroltunk, és amiből nagyon sokat vissza is tudtunk adni" – mondta a mérkőzés után Fegyverneky Zsófia, csapatkapitány.

"A védekezésünkkel valósággal megfojtottuk azt a csapatot, amelyik 80 pont körül tud dobni meccsenként. Ez okvetlen önbizalmat ad a továbbiakra. A játékvezetőkkel inkább nem is foglalkoznék, de annyit azért elmondanék, hogy már többször is úgy vettem észre, hogy úgy jönnek ide, hogy nem tisztelik a mi csapatunkat. És még élvezik is, ebben egészen biztos vagyok – mondta a találkozó után még hosszú percekkel is roppant feldúlt hazai szakvezető, Roberto Iniguez. – De tudják mit, erre van szükségünk, mert ez tesz bennünket még jobbá, még erősebbé. Ezek a játékosok úgy dolgoznak, mint az állat, és ennek mindig meg is van az eredménye. Boldog karácsonyt mindenkinek!"