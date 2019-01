A férfi kézilabda-válogatott december 27-én Budaörsön kezdte meg a közvetlen felkészülést a januári dán-német közös rendezésű világbajnokságra. A világbajnok már megváltja jegyét a 2020-as tokiói olimpiára, míg a 2-7. helyezettek a kvalifikációs tornákon való indulás jogát vívják ki, azaz kijelenthetjük, hogy az olimpiai ciklus legfontosabb tornája vár a mieinkre. Csoknyai Istvánnal, a válogatottat Vladan Maticcsal közösen irányító szövetségi kapitánnyal a válogatott világbajnoki esélyeiről, a tét nagyságáról, és persze Nagy László szerepéről is kérdeztük december utolsó előtti napján a csapat egyik gyakorlása előtt.

Négy napja készül együtt csapat. Milyen formában érkeztek a játékosok, egyrészt azok, akik a Szegeddel és a Veszprémmel a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is szerepelnek, másrészt pedig a hazai bajnokságban edződők?

Minden játékoson látszik, hogy nagyon hosszú volt a szezon, senki nincs topformában. Éppen ezért ebben a négy napban nem is erőltettük a nagy intenzitású edzéseket, inkább taktikai gyakorlásokat végeztünk. Most már látszik, hogy azért lépésről lépésre töltődnek a fiúk, mindenki céltudatosan készül a világbajnokságra. Azt gondolom, hogy amit szerettünk volna ebbe a rövid időbe beletenni, azt sikerült megoldani. Most megyünk ki Dániába egy tornára, ami egyáltalán nem lesz egyszerű, hiszen a házigazdákkal játszunk két mérkőzést. Nagyon erős csapat, sokat is beszélgettünk arról, hogy ez nekünk jó vagy nem jó, majd meglátjuk.

Az viszont biztos, hogy ez a két mérkőzés tükröt tart majd elénk, élesen fogjuk látni minden hibánkat, hiszen egy olyan jó csapat, mint a dán, mindent a felszínre fog hozni. Ezeknek a hiányosságoknak a kijavításán a két mérkőzés (január 3-án és 6-án – a szerk.) között és a számunkra január 11-én kezdődő vébé rajtja előtt még fogunk tudni dolgozni.

Szándékosan keresték a felkészülési meccshez a dánok társaságát? A világ élmezőnyébe tartozó csapat ellen lehet készülni, illetve már tíz nappal a torna rajtja előtt Dániában lehet a csapat.

Nem egészen. Az igazság az, hogy ezek a meccsek már jóval korábban le lettek kötve, mondhatni, mi csak megörököltük őket. Én isten igazából nem is tartom annyira jó dolognak, hiszen a csoportunkban csak az utolsó, svédek elleni meccsen találkozunk a skandináv stílust képviselő ellenféllel. A csoportbeli többi ellenfelünk, Argentína, Angola, Katar és Egyiptom viszont egészen más stílust képvisel. Előre persze nem lehet megmondani, hogy mi jó, és mi nem.

Az biztos, hogy kimegyünk, játszunk két mérkőzést és próbálunk ezekből tisztességgel felkészülni az első és legfontosabb mérkőzésünkre az argentinok ellen.

Karácsony előtt már túlesett a csapat egy keretszűkítésen, akkor 28-ról 21 főre csökkentették a létszámot, amit még tovább kell húzni.

Most valóban 21-en készülünk Budaörsön, de Dániába már csak 18-an utaznak. Ott a két edző mérkőzés után fogjuk tizenhat főre csökkenteni a létszámot, hiszen a vébére csak ennyi játékost lehet benevezni. Ez mindig nagyon nehéz döntés, hiszen olyan játékosokat kell kihagyni, akik eljöttek az edzőtáborba, becsülettel végigdolgozták azt, de nincs mese, ezt a döntést meg kell hoznunk, ahogy a csapat érdeke, szerkezete kívánja.

Most még három kapus van a keretben.

Valószínű, hogy két kapussal fogunk utazni, aligha forszírozzuk három kapus szereplését.

A nagyon fontos szélső poszton is három játékos van egyelőre, igaz, Juhász Ádám irányítóként is bevethető lehet.

Két fix szélsőnk van, Bóka Bendegúz és Hornyák Péter, Juhász Ádám pedig valóban tud játszani a bal szélen, és besegíthet az irányító posztján is. De az biztos, hogy a három jobbátlövő, azaz Ancsin Gábor, Balogh Zsolt és Máthé Dominik közül valakinek le kell majd segítenie szélre. Ezt is próbáljuk már az edzéseken úgy begyakorolni, hogy szükség esetén hozzá tudjunk nyúlni, hiszen az biztos, hogy a két szélsőnk nem fogja tudni végigjátszani a világbajnokságot, muszáj őket időnként tehermentesíteni.

A kapitány rögtön az interjúnk után megtartott budaörsi edzést követően kijelölte a 18 fős utazó keretet, amelyből végül a kapus Bartucz László, az irányító Faluvégi Rudolf és a beálló Vilovszki Uros maradt ki.

A Dániába utazó 18 fős keret kapusok: Mikler Roland (Telekom Veszprém), Székely Márton (Grundfos Tatabánya)

jobbszélsők: Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE)

jobbátlövők: Ancsin Gábor (Ferencváros), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Máthé Dominik (Balatonfüredi KSE)

irányítók: Császár Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

beállók: Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Schuch Timuzsin (Ferencváros), Sipos Adrián (Grundfos Tatabánya)

balátlövők: Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Ilyés Ferenc (Grundfos Tatabánya), Jamali Iman (Telekom Veszprém), Ligetvári Patrik (Ademar León, spanyol), Szita Zoltán (Balatonfüredi KSE)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya) Mikler Roland (Telekom Veszprém), Székely Márton (Grundfos Tatabánya)Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE)Ancsin Gábor (Ferencváros), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Máthé Dominik (Balatonfüredi KSE)Császár Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), Lékai Máté (Telekom Veszprém)Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Schuch Timuzsin (Ferencváros), Sipos Adrián (Grundfos Tatabánya)Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Ilyés Ferenc (Grundfos Tatabánya), Jamali Iman (Telekom Veszprém), Ligetvári Patrik (Ademar León, spanyol), Szita Zoltán (Balatonfüredi KSE)Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya)



Megkerülhetetlen Nagy László szerepe a válogatottban. Azt már tudjuk, hogy ott lesz a világbajnokságon, kérdés, hogy milyen szerepet játszhat majd a csapatban?

Nagy Laci jön a világbajnokságra, de az egészen biztos, hogy ő hét nap alatt öt meccset nem fog tudni lejátszani. Legalábbis nem lenne célszerű megpróbálni, mert az senkinek sem lenne jó. Ha lesz olyan mérkőzés, amikor az ő rutinjára, tapasztalatára szükségünk lesz, akkor be fogjuk vetni.

Most azt mondom, kilencven százalék, hogy játszani fog, de hogy melyik meccsen, meccseken, azt még nem tudom megmondani.

Vannak már olyan taktikai elemeink, amelyekre tudunk építeni, például a két Eb-selejtezőn használt repertoárból?

A héten már videóztunk, újra megnéztük és kielemeztük a szlovákok és az olaszok elleni meccseket, már az argentinok elleni taktikát is szem előtt tartva, hogy támadnak, hogy védekeznek, és a többi. Támadásban próbálunk új elemeket a pályára vinni, amivel meglephetjük az európaitól teljesen eltérő stílusban játszó argentinokat.

Beszéljünk az olimpiáról! Érthető, hogy Csoknyai István kapitány most még nem akart a 2020-as tokiói olimpiáról beszélni, mi viszont megtesszük ezt. A magyar férfi kézilabda válogatott az elmúlt 30 évben (tehát 1988-tól) négy nyári játékokon vett részt. 1988-ban Csík János szövetségi kapitány vezetésével negyedikek lettünk, 1992-ben a Joósz Attila vezette csapat a 7. helyen zárt. 1996 és 2000 kimaradt, 2004-ben óriási meglepetésre a Skaliczky Lászó vezette férfi válogatott az elődöntőbe jutott, majd a negyedik helyen végzett. 2008-ban ismét nélkülünk rendezték az olimpiát, 2012-ben viszont a Mocsai Lajos vezette társaság ismét a negyedik helyen zárt. A 2016-os riói játékokra nem sikerült kijutni. Igaz, Rióban a női csapatunk sem lehetett ott. Érthető, hogy Csoknyai István kapitány most még nem akart a 2020-as tokiói olimpiáról beszélni, mi viszont megtesszük ezt. A magyar férfi kézilabda válogatott az elmúlt 30 évben (tehát 1988-tól) négy nyári játékokon vett részt. 1988-ban Csík János szövetségi kapitány vezetésével negyedikek lettünk, 1992-ben a Joósz Attila vezette csapat a 7. helyen zárt. 1996 és 2000 kimaradt, 2004-ben óriási meglepetésre a Skaliczky Lászó vezette férfi válogatott az elődöntőbe jutott, majd a negyedik helyen végzett. 2008-ban ismét nélkülünk rendezték az olimpiát, 2012-ben viszont a Mocsai Lajos vezette társaság ismét a negyedik helyen zárt. A 2016-os riói játékokra nem sikerült kijutni. Igaz, Rióban a női csapatunk sem lehetett ott.

Az olimpiai ciklus legfontosabb tornájára készül a válogatott, hiszen egy jó szerepléssel nagy lépést lehet tenni a 2020-as tokiói szereplés felé. Érződik a játékosokon ennek a tétnek a nagysága?

Egyelőre talán még nincs ez annyira a fejekben, de biztos vagyok benne, hogy amikor már az első vb-meccsünkre fogunk készülni, megtartjuk a taktikai megbeszélést, akkor már ott lesz mindenkiben ennek a drukkja. De hiba lenne ennyire előreszaladni! Most koncentráljunk csak az argentinok elleni meccsre, ami az egyik legnehezebb találkozónk lesz, ugyanakkor az egyik legfontosabb lépés is egy jó szereplés felé.

A csoportunkra ránézve azt látjuk, hogy egyetlen európai rivális, az Eb-ezüstérmes Svédország van a hatosunkban. Mondhatjuk, hogy könnyű csoportba kerültünk?

Nagyon nagy hiba lenne, ha így állnánk hozzá ehhez a csoporthoz. Katar 2015-ben még vb-döntőt játszott, Egyiptom is nagyon jó csapat, Argentína pedig kifejezetten kemény rivális lesz, amelyik roppant kellemetlen és egyedi stílusban játszik, például egy pillanat alatt váltanak át védekezésben hatos falról egy nagyon offenzív nyitott formátumra.

Ahogy már korábban is mondtam, nekünk lépésről lépésre kell haladnunk, mert mi nem vagyunk egy dán, francia vagy spanyol csapat, ahol már most azon gondolkodnak, hogy milyen játékot játsszanak majd az elődöntőben. Mi nem foglalkozhatunk ilyen kérdésekkel, szigorúan mindig csak a következő meccsre szabad készülnünk. Első és legfontosabb lépés, hogy a csoportból továbbjussunk, és már ez is pokoli nehéz lesz.

Ha ehhez még kitaláljuk, hogy milyen könnyű csoportban vagyunk, és mi majd dalolva továbbjutunk, akkor óriási meglepetés érhet bennünket.

Hogy megy a közös munka Vladan Maticcsal?

Szerintem nagyon jól meg tudjuk osztani a munkát Vladannal. Ha a hátralévő napokban ugyanilyen olajozottan megy a munka vele és a fiúkkal is, akkor nem akarom elkiabálni, mert én amolyan óvatos duhaj vagyok, de azt mondom, hogy akkor képesek lehetünk egy jó eredmény elérésére. Hogy ez pontosan mi lesz, azt majd meglátjuk.

Felkészülési mérkőzések:

Január 3., 20:15, Aarhus: Dánia-Magyarország (tv: M4 Sport)

Január 6. 16:10, Odense: Dánia-Magyarország (tv: M4 Sport)

Férfi világbajnokság, 2019. január 10-27.

Csoportbeosztás:

A csoport (Berlin): Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, Brazília, Korea

B csoport (München): Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein, Japán

C csoport (Herning): Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, Szaúd-Arábia

D csoport (Koppenhága): Svédország, Magyarország, Katar, Argentína, Egyiptom, Angola

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Január 11., 18:00: Argentína-Magyarország (tv: M4 Sport)

Január 13., 18:00: Magyarország-Angola (tv: M4 Sport)

Január 14., 15:30: Magyarország-Katar (tv: M4 Sport, Origo élő)

Január 16., 18:00: Magyarország-Egyiptom (tv: M4 Sport, Origo élő)

Január 17., 20:30: Svédország-Magyarország (tv: M4 Sport, Origo élő)

A világbajnokság győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornákon 2020 tavaszán.

A férfi kézilabda-világbajnokságról január 14-től az Origo a helyszínről számol be.