Két büntetőt kaptak egy szabálytalanságért, mindkettő kimaradt - videó

Egészen hihetetlen eset történt az Oroszország-Svájc jégkorong U20-as világbajnoki csoportmérkőzésen. A második harmadban a játékvezetők két büntetőlövést ítéltek meg Svájcnak, egyetlen akció alatt.

A junior hokivébét minden évben megrendezik a legtehetségesebb fiatalok részvételével. Hatalmas érdeklődés övezi a tornát, főleg az idén otthont adó Kanadában, de a többi jégkorong nagyhatalom is árgus szemekkel figyeli a sok ifjú titánt. Ezek miatt a kommentátorokat is a legkiválóbb, legtapasztaltabb szakemberekből válogatják össze. De néha megtörténik olyan, amilyet még ők se láttak.

Például az összesen 1258 NHL-meccset felmutató Ray Ferraro szakkommentátornak is elakadt a szava, amikor Svájc két büntetőt lőhetett Oroszország ellen, ugyanazért az akcióért. A második harmadban, 3-3-as állásnál az addig két gólt szerző Marcus Lehmann léphetett ki, de jött az orosz Dimitrij Szamorukov, aki elkaszálta bottal. Lehmann gyorsan felpattant, nála maradt a korong, erre az orosz védő ismét megakasztotta. Evidens volt, hogy büntető következik, a sértett végezte el, de elrontotta. Nagy meglepetésre azonban jöhetett egy második rávezetés is, ami a második gáncsolásért járt. De nem arról volt szó, hogy megismételtették a kísérletet, ugyanis ezt már nem Lehmann, hanem Philipp Kurashev lőtte, de az övé is kimaradt.

A mérkőzést végül az oroszok 7-4-re nyerték