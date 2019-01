Csúcsrangadóval indul az év a női kézilabda-bajnokságban

Szerdán 19 órától rendezik a női kézilabdaszezon első Győr-Ferencváros rangadóját. Kilenc bajnoki mérkőzés után mindkét csapat százszázalékos mutatóval rendelkezik, így komoly tétje van a győri találkozónak.

Az előző idényben az egymás elleni eredmények alapján nem tudtak bajnokot hirdetni - mert a Népligetben az FTC, Győrben pedig az ETO nyert két góllal -, így a bajnokság legvégén a mindössze eggyel jobb összesített gólkülönbség döntött a Bajnokok Ligája-címvédő győriek javára. Valószínűleg mindkét együttes szeretné elkerülni, hogy még egyszer ilyen extrém hajrában dőljön el az elsőség, ezért az eddigieknél is komolyabb hangsúlyt fektetnek az egymás elleni rangadókra.

Egyik klubnál sem jutott sok idő a felkészülésre, hiszen a decemberi, franciaországi Európa-bajnokságon a Győrt nyolc, a Ferencvárost pedig hét játékos képviselte, ezért nekik némi pihenőt kellett adni az ünnepek előtt.

Klivinyi Kinga számára ez lesz az első zöld-fehér rangadó, hiszen tavaly nyáron igazolt a fővárosiakhoz.

"Érzem a súlyát, hiszen nagyon sok Győr–Fradi mérkőzést láttam már. Nagyon várom, milyen lesz ott lenni a pályán, és milyen lesz a hangulat" – nyilatkozta klubja honlapján a balátlövő. Klivinyi vállsérülés miatt nem vehetett részt a magyar válogatottal az Eb-n, és bár elmondása szerint még mindig nincs tökéletes állapotban, ott lehet a pályán szerda este.

"A legfontosabb, hogy a védekezésünk már az első percben összeálljon, ne hagyjuk, hogy lerohanjanak minket, támadásban pedig ne adjuk el a labdákat és pontosan játsszunk" – vélekedett Klivinyi.

Csapattársai közül Danick Snelder és Bobana Klikovac sérülés, Hornyák Dóra pedig gyermekvállalás miatt nem léphet pályára, viszont éppen a rangadón mutatkozhat be a védőspecialista Horváth Dóra és a jobbátlövő Klujber Katrin, akik a téli szünetben érkeztek az FTC-hez.

A győrieknél is debütál egy újonc, a román válogatott beálló Crina Pintea, illetve Tomori Zsuzsanna személyében lesz egy nagy visszatérő is, hiszen az átlövő a tavaly márciusi, súlyos térdsérülése után most játszhat először mérkőzést.

"Az itthon maradottakkal egy hét kivételével dolgoztunk, sőt volt néhány közös edzésünk a Siófok csapatával is, vagyis hatékonyan tudtuk kihasználni a szünetet" – nyilatkozta a klub honlapján Danyi Gábor, az ETO vezetőedzője, aki elárulta, a teljes kerettel szerda óta készülnek a mérkőzésre.

Görbicz Anita csapatkapitány kijelentette, kemény védekezést, jó támadójátékot és győzelmet vár a bajnoki címvédő együttestől, a meccstől pedig remek hangulatot.

"Mi is nagyon készülünk erre a mérkőzésre, és szerintem a Fradi is, biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzés várható. Nagyon remélem, hogy mi nyerünk, mindent meg fogunk tenni ezért" – fogalmazott a kapus Kiss Éva, aki a magyar válogatott egyik legjobbja volt az Európa-bajnokságon.

Az FTC a közelmúltban hazai vagy semleges pályán többször is megszorongatta - 2017 októberében le is győzte - nagy riválisát, Győrben viszont legutóbb 2015 májusában, a bajnoki döntő második meccsén tudott nyerni.

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 9 9 - - 343-234 18 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 9 9 - - 307-200 18

3. Érd HC 10 7 1 2 303-286 15

4. GVM Europe-Vác 10 7 - 3 290-266 14

5. Siófok KC 10 6 1 3 287-235 13

6. Alba Fehérvár KC 10 5 1 4 274-268 11

7. Debreceni VSC-Schaeffler 10 5 1 4 278-276 11

8. Kisvárda Master Good SE 9 4 2 3 229-218 10

9. Dunaújvárosi Kohász KA 9 4 - 5 236-237 8

10. MTK Budapest 11 2 2 7 279-310 6

11. Mosonmagyaróvári KC SE 9 2 - 7 193-245 4

12. Moyra-Budaörs 10 1 1 8 263-329 3

13. Békéscsabai ENKSE 10 1 1 8 256-341 3

14. Eszterházy SC 10 1 - 9 215-308 2