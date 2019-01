Az ETO maradt hibátlan a női kézilabda-bajnokság szuperrangadója után

A női kézilabda-bajnokság csúcsrangadóján, a címvédő Győri Audi ETO KC hazai pályán hat góllal, 39-33-ra legyőzte a vendég FTC Rail-Cargo Hungaria csapatát. A hazaiak már az első félidőben is vezettek hét góllal, innen a vendégek még visszajöttek háromra, de a hajrá egyértelműen az ETO-é volt, amelyikben több kiemelkedő teljesítményt is láthattak a szurkolók.

Legutóbb 2018. május 23-án mérkőzött meg egymással a magyar bajnokság két sztárcsapata – ami nem kicsit volt rendhagyó csata, hiszen a két zöld-fehér alakulat 110 kilométerre volt egymástól. A bajnoki címről döntő Győr–Békéscsaba és FTC–Vác meccsekből végül a dunántúliak jöttek ki jobban, és összesítésben eggyel jobb gólkülönbségüknek köszönhetően újfent bajnok címet ünnepelhettek.

Az aktuális bajnokságban kilenc forduló után mindkét csapat százszázalékos, egyaránt harcban vannak a Bajnokok Ligájában – az ETO hibátlanul jutott a középdöntőbe, ahol egy csoportba került az FTC-vel. A két szakvezetőnek, Danyi Gábornak és Elek Gábornak nem nagyon volt alkalma hosszabb pihenőt adni csapata legjobbjainak, miután a hazaiak nyolc, a vendégek pedig hét játékost adtak a decemberi Európa-bajnokságon szereplő válogatottakba.

Az ETO először vethette be frissen igazolt román beállóját, Crina Pinteát, míg a vendégeknél Elek Gábor továbbra sem számíthatott a sérült Danick Snelderre és Bobana Klikovacra, ahogy az anyai örömök elé néző Hornyák Dórára sem. Pályára küldhette viszont a válogatott átlövőt, a nyáron igazolt Klivinyi Kingát, valamint a decemberben igazolt Horváth Dórát, és a friss junior világbajnokot, Klujber Katrint is.

A telt ház természetes látvány volt az Audi Arénában, amihez a Ferencváros az őket elkísérő több száz szurkolóval járult hozzá.

Egy-egy kihagyott helyzet után Bódi Bernadett nyitotta meg a gólok sorát, eközben azonban a friss magyar állampolgár Eduarda Amorimot kellett ápolni, majd letámogatni a pályáról, akinek egy rossz lépés során meghúzódott a combja, később kiderült, hogy kórházba kellett vinni az átlövőt. Három perc elteltével Lukács Viktória szerezte a Fradi első gólját, amivel szépítettek a vendégek, majd Háfra Noémi révén ki is egyenlítettek.

Bíró Blanka is bemutatta első bravúrját, Brattsett kárára, és ha Kovacsics Anikó belövi a lerohanás utáni ziccerét, akkor a vezetést is átvehették volna a fővárosiak. Ehelyett a Groot által kiharcolt hetest Görbicz Anita váltotta gólra. Bíró aztán az ETO csapatkapitányán is kifogott, a túloldalon azonban a friss Európa-bajnok, francia Amandine Leynaud is védett egy nagyot.

Mindkét csapat igyekezett gyorsan játszani, amiben benne volt a hiba, mindkét csapat szerzett labdát elkapkodott passzok után. Két ilyen akcióból vezetett gyors indulás után Brattsett, majd Groot góljával a tizedik percben már három góllal vezetett az ETO (6-3). Veronica Kristiansen kiállítása kínált esélyt a Fradinak a felzárkózásra, amivel éltek is a vendégek, előbb Schatzl Nadine, majd Nerea Pena vette be Leynaud kapuját. Bíró másodszor is kifogott Görbiczen, a túloldalon pedig Pena kiegyenlített hetesből (6-6).

A félidő felénél, Groot harmadik gólja után Elek Gábor érezte úgy, hogy időt kell kérnie. Védekezésben jól teljesített az FTC, de támadásban tényleg nem volt olajozott a gépezet, a szakvezető a támadások türelmes végigjátszására, a kevesebb eladott labdára hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy ne hagyják futni az ETO-t. Érdekes volt hallani, hogy Elek Gábor azt tanácsolta Schatzl segítsen be bátran a kettes védőnek, mert Görbicz Anita a szokottnál egy kicsivel bizonytalanabb.

Azonban hiába az edzői intelmek, két újabb góllal – a kettő között pedig Leynaud óriási bravúrjával – megint három góllal vezettek a hazaiak (9-6). Danyi Gábor beküldte Pinteát is, a román klasszis pedig megmutatta, hogy remek gondolat volt a szerződtetése: védekezésben megkerülhetetlen volt, támadásban pedig könnyűszerrel rázta le magáról a védőket, és vagy ő maga lőtt gólt, vagy helyet csinált a lendületből érkező átlövőknek. Ezzel egy időben Leynaud az addig biztos kezű fradistákat is elbizonytalanította, és pillanatok alatt öt gólra hízott az ETO előnye (11-6).

Nyolc perc elteltével Faluvégi Dorottya törte meg a Fradi gólcsendjét, majd a 21 éves szélső újra betalálta, és máris látótávolságban voltak a fővárosiak. A vendégek szempontjából a lehető legrosszabbkor jött Háfra Noémi kiállítása, amit 2-0-val hozott le az ETO, visszaállítva az ötgólos különbséget (13-8). Pintea harmadik találatával először volt hat gól a hazaiak előnye, amit Pena kozmetikázott, de nem látszott, hogy közelebb tudna férkőzni a Ferencváros, és Görbicz büntetőjének köszönhetően az ETO hétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre (18-11).

Háfra góljával indult a második félidőt, de Groot rögtön válaszolt, majd Klujber is megszerezte első gólját, amit Schatzl toldott meg egy újabbal, majd a másik szélről Lukács is eredményes volt, aki aztán lerohanásból is betalált, és máris csak három gól volt az ETO előnye (19-16), Danyi Gábor pedig azonnal időt is kért. Görbicz törte meg hetesből a szokatlanul hosszú hazai gólcsendet, és a következő kettőt is ő lőtte a bal szélről.

A másik oldalon Lukács tartotta vele a lépést, így nem tudott újra ellépni az ETO, amelyik Anne Mette Hansen kiállítása miatt emberhátrányba is került, amit 2-2-vel tudtak le a csapatok (24-21).

A félidő közepén magára talált az addig meglehetősen visszafogott Stine Oftedal is, de még fontosabb volt, hogy visszatért Pintea, aki továbbra is tarthatatlannak bizonyult, főleg Háfra és Mészáros számára.

Az utolsó tíz percre kettős emberelőnybe került a Fradi – Hansen és Groot ment ki –, de Kovacsics góljára még így is válaszolni tudott az ETO – előbb Oftedal, majd Pintea révén. Nagy előnyt azonban nem tudott építeni a Győr, mert Bíró többször is szépen védett, valamint a vendégek szélsői – Lukács és Márton Gréta – is rendre eredményesek voltak (35-30).

Az utolsó percekben már csak az volt a kérdés, hogy milyen különbséggel nyer a bajnokcsapat, lesz-e annyi, amennyit tavasszal nem tud "ledolgozni" a Ferencváros. Végül magabiztosnak mondható, hatgólos győzelmet aratott az ETO.

„Nagyon örülök a győzelemnek, ahogy a góloknak is. A kapott találatok számával viszont már nem lehetünk elégedettek."

A második félidőben fellazult a védelmünk, a nagy rohanásban elfáradtunk fejben. Nagyon nehéz találkozó volt, főleg mert a felkészülésre nem jutott sok idő, de most nagyon boldog vagyok. A következő meccseken a védekezésre jobban kell összepontosítanunk, de a támadójáték tényleg kimagasló volt. A hibáinkból tanulnunk kell és akkor még jobbak leszünk, de összességében elégedettek lehetünk" – mondta Görbicz Anita, a Győr világklasszisa a találkozót követően az M4 Sport kamerája előtt.

„Az első félidőben volt egy periódus, amikor meglépett a Győr, sajnos ebből nem tudtunk visszajönni. A második félidőt jól kezdtük, a végére viszont megint nagyobb lett a különbség. Ennek ellenére azt mondom, hogy a második felvonásban jól mentünk előre, a védekezésen viszont bőven van mit javítani. Sokat kell gyakorolni, hogy hátul összeszokottabbak legyünk" – árulta el a Ferencváros játékosa, Kovacsics Anikó.

Eredmény, kézilabda Nb I., 10. forduló:

Győri Audi ETO KC–FTC Rail-Cargo Hungaria 39-33 (18-11)

Győr, Audi Aréna, 5322 néző

gólszerzők: Groot 7, Görbicz 9, Pintea 8, Oftedal 7, Brattsett 2, Kristiansen 2, Hansen 2, Bódi 1, Knedliková 1, ill. Schatzl 4, Pena 5, Faluvégi 2, Háfra 4, Lukács 6, Klujber 3, Márton 4, Mészáros 1, Kovacsics 4