A Győri Audi ETO KC az év második napján 39-33-ra legyőzte az eddig a bajnokságban hozzá hasonlóan veretlen FTC Rail-Cargo Hungaria csapatát. A találkozó után a mérkőzés főszereplői, azaz a két csapat játékosai nyilatkoztak az Origónak, és szakvezetőket is meghallgattuk.

"Boldog új évet kívánok és gratulálok az ETO-nak – mondta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Elek Gábor, a fővárosiak vezetőedzője. – Nem egészen úgy alakult a mérkőzés, ahogy elterveztük, sok könnyű gólt engedtünk az ETO-nak, és képtelenek voltunk velük felvenni a harcot magasságban és fizikai erőben, ami döntőnek bizonyult. Viszont az előttünk álló időszakban minden másodikán találkoizunk, azaz lesz alkalmunk kijavítani a hibákat" – utalt a Fradi vezetőedzője arra, hogy február 2-án és március 2-án is megmérkőznek a nagy riválissal a Bajnokok Ligájában.

"Április 2-án is játszunk egymás ellen?" – kérdezte Elek Gábor kollégáját, Danyi Gábort, aki vette a lapot: "Nem, de szabad vagyok, én ráérek" – mondta a győri szakvezető. Végül abban maradtak, hogy Elek Gábor sportszerűen sok sikert kíván az általa a BL-ben favoritnak tartott ETO-nak a FINAL4-ig vezető úton, és a négyes döntőben is. "Kivéve persze, ha mi is ott leszünk" – zárta mondandóját.

Nagyon jó, nagyon színvonalas mérkőzést játsztottunk, egy remekül küzdő Ferencvárossal, amelyik nem adta föl a harcot akkor sem, amikor tetemes hátrányban volt. Jó tempójú mérkőzés, igazi rangadó volt – kezdte értékelését Danyi Gábor. – A második félidő elején volt egy hullámvölgyünk, amikor fölállt fal ellen nem kis segítség volt új játékosunk, Crina Pintea pozíciós játéka, amivel egy nagyon könnyű helyzetben találtuk magunkat, hiszen az egy-egyek és kettő-kettők után rendre meg tudtuk találni. Nagy öröm, hogy ilyen jól sikerült a bemutatkozása.

A szakvezető az Origónak később elmondta, hogy a mérkőzés elején sérülés miatt kiváló átlövőnek, Eduarda Amorimnak részleges bokaszalag-szakadása van, várhatóan hat-hét hetet kell kihagynia. "Nem keresünk a helyére másik játékost, holnaptól mindenkinek egy picivel többet kell vállalnia, és akkor meg tudjuk oldani Amorim pótlását."

A találkozó egyik legjobbja az ETO decemberben, az Európa-bajnokság utolsó napján igazolt román beállója, a hét gólt szerző Crina Pintea volt, aki elmondta, hogy könnyen ment a beilleszkedése Győrben, mindenki nagyon barátságosan fogadta.

"Örülök, hogy ilyen jó játékkal tudtam bemutatkozni, remekül játszott az egész csapat. De gratulálok a Ferencvárosnak is, amelyik az elsőtől az utolsó másodpercig küzdött, és megnehezítette a dolgunkat."

A román klasszis az Origónak elmondta azt is, nagyon sok segítséget kapott a csapattársaitól, akik mindenben segítették. Danyi Gábor nem kért tőle semmilyen különlegességet a játékban, pontosan tudta, hogy miért vagyok itt, mik az erősségeim, és bízott bennem az első perctől fogva, ami minden játékosnak nagyon fontos". Arra a felvetésre, hogy, ha így folytatja, rövid időn belül ő lesz a győri szurkolók új kedvence, elmondta, hogy "most valóban nagyon jól ment a játék, de én is ember vagyok, lehetnek majd gyengébb meccseim, de mindent meg fogok tenni, hogy a legmagasabb szinten tudjak teljesíteni."

A Ferencváros legjobbja, a szélső Lukács Viktória elmondta a meccs előtt úgy érezte, hogy már kipihente az Eb fáradalmait, de a győri találkozó után már másképp gondolja. "Hihetetlenül sokat kellett hatvan percen át fel-le rohanni a pályán, nem volt könnyű. Ahhoz képest, hogy alig egy hete készülünk együtt, egészen jó mérkőzést játszottunk, és egy percre sem adtuk föl. Bár nem ez volt az alapvető taktika, a második félidőben inkább a szélső játékot erőltettük, ami helyenként valóban egészen jól működött. Sok labdát adtunk el, amiből indulni tudott az ETO, akiknek az idei évben éppen ez a legfőbb fegyverük.

A Fradi csapatkapitánya, Kovacsics Anikó az Origónak elmondta, hogy mindenképpen egy jó meccset akartak játszani Győrben. "Nem sokan járnak győzni ide, mi úgy jöttünk, hogy megpróbáljuk megnehezíteni az ETO dolgát. Szerintem ez sikerült is, hiszen hiába mentek el, mindig vissza tudtunk jönni. Kár, hogy a végére kialakult ez a hat gólos különbség.

Így sincs okunk panaszra, de látszik, hogy van még min javítani, főleg védekezésben. Nem azt mondom, hogy nem nyerni jöttünk, meg akartuk próbálni, de most ez a különbség a realitás a két csapat között."

Az előző idény bajnoki címe egyetlen gólon múlott. A bajnokságban akkor mindkét csapat két góllal nyerte a hazai meccsét, ennek fényében a hatgólos ETO-győzelem különösen nagynak tűnik.

"Ez a hat gól valóban soknak tűnik, de sosem lehet tudni, mit hoz jövő, majd meglátjuk, hogy alakul a bajnokság."